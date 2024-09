„To bylo za trest.“ Mádl o svém filmu Vlny a o osudovém roce 1968

Jiří Mádl, český herec, režisér a scenárista, byl hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka. V roce 2014 debutoval jako režisér snímkem „Pojedeme k moři", který byl pozitivně přijat za své inovativní zpracování a nyní měl na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary premiéru jeho film „Vlny“.

Mádl prozradil, že film vznikl de facto za trest. „Já jsem studoval žurnalistiku na vysoký škole a tam jsem neměl dost účastí na přednáškách jednoho předmětu, protože jsem už točil filmy jako herec, a dostal jsem za trest zpracovat knížku Od Mikrofonu k posluchačům,“ vyprávěl Mádl. V knize Od mikrofonu k posluchačům se na téměř 700 stránkách v 9 kapitolách 9 autorů popisuje jednotlivé etapy vývoje Českého rozhlasu od prvních pokusů s rozhlasovým vysíláním přes období normalizace až po svobodný rozhlas devadesátých let.

Kniha Mádla fascinovala natolik, že se rozhodl ponořit do látky více, což ho inspirovalo k natočení jeho vlastního filmu. „Mně se to tak strašně líbilo… příběhy těch lidí v letech 67-68, že jsem se do toho pustil. V roce 2012 jsem to už nevydržel, vlítnul jsem do rozhlasu a řekl jsem: Dejte mi všechno, co máte!“ vzpomínal Mádl. Natočení filmu pak ještě pár let trvalo.

Castingy probíhaly nejprve formou „self-tape“, herci zasílali svá osobní videa, a poté byli vybíráni na osobní casting. Během natáčení byli pak mužští herci požádáni o to, aby si nechali narůst knír. Jediný, kdo však nakonec měl při natáčení knír pravý a ne pouze nalepený, byl Vojta Kotek. „Vojta byl jedinej, kdo měl ten pravý knír. Chodil čtyři měsíce po světě jak maďarský prodavač uzenin a byl šťastný!“ smál se Mádl.

Diváci pořadu se dále dozvěděli, že každou povedenou natočenou scénu Mádl rád oslavuje pokřikem, jako kdyby dal hokejový gól, vzhledem ke své dřívější hokejové kariéře, ale na herce během natáčení nekřičí. „Já jsem chlap jak hora, takže se mě bojí. Nekřičím,“ řekl Mádl a o hercích z filmu Vlny hovořil coby o „hollywoodském ansámblu“.

Dále by Mádl rád zfilmoval knihu Přitažlivost planety Krypton, kterou sám napsal. „Jinak vlastně nevím, co budu dělat dál,“ přiznal Mádl. „Rád bych něco točil, ale nemám téma,“ dodal s tím, že on režíruje v pětiletých obdobích.