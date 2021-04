„To já! To my! To Babiš!“ Hamáček nikam neletí. Opozice se hádá o zásluhy

Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí do Moskvy neodletí. Hamáček plánoval, že bude v Moskvě jednat o vakcíně Sputnik V, narazil však na premiérův nesouhlas. Na sociálních sítích toto stanovisko vzbudilo velkou vlnu jásotu. Komentující se však nemohou shodnout, co za neuskutečněním cesty stojí. Zatímco ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský se baví nad tím, jak Babiš Hamáčkovi „sebral letadlo“, řeporyjský starosta Pavel Novotný hlásí, že „zasáhly Řeporyje“. A došlo i na další úvahy. Začíná prý boj mezi Babišem a prezidentem Zemanem.

potvrdil serveru SeznamZprávy.cz. Přestože šéf ČSSD a ministr vnitra a zahraničí měl mít podle informací serveru iDnes.cz zamluvené armádní letadlo pro svoji cestu, premiér již ve čtvrtek jasně uvedl, že si jeho cestu do Ruska nepřeje.



„Vakcíny nejsou agendou pana Hamáčka. A ta cesta fakt není úplně ideální, není úplně potřeba,” obořil se v rozhovoru pro Blesk na Hamáčka Babiš s tím, že mu není jasné, proč chce odletět do Moskvy. Poukázal, že Rusko již vakcíny přislíbilo dodat, čeká se jen na jejich schválení Evropskou lékovou agenturou.

Hamáčkova cesta do Ruska se měla uskutečnit v období, kdy jsou dosti vyhrocené vztahy Ruska se Spojenými státy i s evropskými sousedy Ruska, které znepokojí vojenské manévry Moskvy v blízkosti hranic. Hutná je atmosféra i kvůli shromažďování ruské techniky v blízkosti ukrajinského území, které je okupované separatisty. Některá z vozidel navíc nesou označení invazními pruhy, použitými i při okupaci Československa. Právě na tyto skutečnosti proti cestě vicepremiéra hojně poukazovala i opozice. Ve Sněmovně rovněž zazněla i dostavba Dukovan, na které se chtějí Rusové podílet.

Premiérovo stanovisko, že Hamáček do Moskvy nepojede, spustilo velkou vlnu reakcí. Ředitel Knihovny Václava Havla, diplomat Michael Žantovský se v té návaznosti pobavil nad tím, jak Babiš Hamáčkovi „sebral letadlo“. „Hamáček nikam nepoletí, protože mu premiér Babiš sebral letadlo. Oplátkou sebere Hamáček Babišovi řidičák, až bude chtít jet za Monikou,“ baví se Žantovský. Naráží tak na skutečnost, že pro zapůjčení letadla do Moskvy by Hamáček potřeboval premiérův souhlas.

OPRAVA! Hamáček nikam nepoletí, protože mu premiér Babiš sebral letadlo. Oplátkou sebere Hamáček Babišovi řidičák, až bude chtít jet za Monikou. — Michael Zantovsky (@zantov) April 16, 2021

Baví se i šéf lidovců Marian Jurečka. „Jan Hamáček zjistil, že už vlastně do žádné Moskvy letět ani nechce...“ glosoval zprávu o Babišově nesouhlasu.

Jan Hamáček zjistil, že už vlastně do žádné Moskvy letět ani nechce.... pic.twitter.com/1CvVehdgpQ — Marian Jurečka (@MJureka) April 16, 2021

Novinář a komentátor Jindřich Šídlo se pak zasnil i nad jinou variantou celé události: „Přijde Jan Hamáček na Úřad vlády, rozkopne dveře, odstrčí ochranku, chytí Babiše za klopy a zasyčí mu do obličeje: ‚Do žádný Moskvy neletim, rozumíš?‘“

Přijde Jan Hamáček na Úřad vlády, rozkopne dveře, odstrčí ochranku, chytí Babiše za klopy a zasyčí mu do obličeje: "Do žádný Moskvy neletim, rozumíš?" — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) April 16, 2021

Svou verzi má i řeporyjský starosta Pavel Novotný. „Podle mých informací se Jan Hamáček pod tlakem Řeporyjí rozhodl pondělní odlet za účelem klanění se Moskvě zrušit. Pragmatické rozhodnutí. S veškerou úctou zůstávají naše vojenské síly i tak do úterý v pohotovosti, s výjimkou zítřejší úklidové akce,“ komentoval komunální politik, který Hamáčkovi o několik hodin dříve cestu do Moskvy zakázal.

„Honzo, ochranka bude bezmocná, já ty letadla fakt přijedu ‚přivítat‘ a já mám na letišti od dob bulváru fintu, že vás prostě přelstím. Zakazuji vám letět do Moskvy!“ varoval známý starosta ještě během pátečního odpoledne.

Podle mých informací se @jhamacek pod tlakem Řeporyjí rozhodl pondělní odlet za účelem klanění se Moskvě zrušit. Pragmatické rozhodnutí. S veškerou úctou zůstávají naše vojenské síly i tak do úterý v pohotovosti, s výjimkou zítřejší úklidové akce. https://t.co/zNxqQYTeeX — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) April 16, 2021

A poslankyně ODS a starostka Prahy 2 Jana Černochová dává zásluhu za vycouvání od Hamáčkovy návštěvy Ruska spíše „povyku“ ve Sněmovně a poslanci ODS Pavlu Žáčkovi který se pokusil svolat bezpečnostní výbor. „Prozatímní ministr zahraničí Hamáček dostal od premiéra zaracha a do Moskvy nepojede. Alespoň nějaká dobrá zpráva! Nevěřím, že by se to stalo, kdybychom dnes – kolem této cesty – neudělali ve Sněmovně oprávněný povyk. Veliké díky Pavlu Žáčkovi za snahu svolat bezpečnostní výbor!“ okomentovala.

Prozatimní ministr zahraničí Hamáček dostal od premiéra zaracha a do Moskvy nepojede. Alespoň nějaká dobrá zpráva! Nevěřím, že by se to stalo kdybychom dnes - kolem této cesty - neudělali ve Sněmovně oprávněný povyk. Veliké díky @PavelZacek_69 za snahu svolat bezpečnostní výbor! https://t.co/8Rofscr8RG — Jana Černochová (@jana_cernochova) April 16, 2021

Snesly se i komentáře zamýšlející se nad tím, jak Babišovo „ne“ Hamáčkově cestě do Moskvy potěší, či naopak nepotěší prezidenta Miloše Zemana, jenž je velkým zastáncem Sputniku V. „Pokud Hamáček do Moskvy nepoletí oficiálně kvůli nesouhlasu premiéra, to je to, co by se za skutečné Zemanovy vlády stát nemohlo,“ míní komentátor Alexandr Mitrofanov.

Pokud Hamáček do Moskvy nepoletí oficiálně kvůli nesouhlasu premiéra, to je to, co by se za skutečné Zemanovy vlády stát nemohlo. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 16, 2021

Komentátor Jiří Pehe se domnívá, že Babiše od Zemana pochvala nečeká. „To, že Babiš donutil Hamáčka zrušit cestu do Moskvy, nejspíš znamená, že se rozhodl jít do konfliktu se Zemanem, protože Hamáček tam bezpochyby měl namířeno na přání Miloše Zemana,“ nastínil Pehe.

To, že Babiš donutil Hamáčka zrušit cestu do Mosky, nejspíš znamená, že se rozhodl jít do konfliktu se Zemanem, protože Hamáček tam bezpochyby měl namířeno na přání MZ — Jiří Pehe (@JiriPehe) April 16, 2021

Každopádně považuji za zvláštní, že až dnes premiér, když už to jednou prošlo přes vládu, media a bylo bráno za hotovou věc, Hamáčkovi sdělí, že do žádného Ruska neletí... — Jan Bartošek (@honzabartosek) April 16, 2021

A k věci se vyjádřili i aktivisté z Milionu chvilek. „V době, kdy jsou ruská vojska u hranic s Ukrajinou, USA uvalily sankce a spolu s Polskem vypovídají diplomaty, by byla taková cesta minimálně mezinárodní ostudou. O pochybném účelu cesty nemluvě,“ vyjádřili se. Doplnili též poděkování opozici za to, že cestu řešila ve Sněmovně.

(1/3): Hamáček do Moskvy nakonec neletí!



V době, kdy jsou Ruská vojska u hranic s Ukrajinou, USA uvalily sankce a spolu s Polskem vypovídají diplomaty, by byla taková cesta minimálně mezinárodní ostudou. O pochybném účelu cesty nemluvě.



Díky opozici, že tlačila na Sněmovnu! — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) April 16, 2021

