„To je blb!“ Hamáček pálí ostrými. Jde o vztahy s Čínou

Jan Hamáček se na Twitteru velmi naštval. „Veřejně prohlašuji, že autor je blb, a jsem připraven čelit následkům...“ napsal o autorovi článku, který vyšel na serveru Aktuálně. Martin Hála, autor článku a též předseda známého projektu Sinopsis, nařkl Hamáčka z toho, že posunuje česko-čínské vztahy, a vytáhl na něj i věci z minulosti. „Člověk by si myslel, že koordinaci jakýchkoli mezinárodních vztahů bude mít ve vládě na starosti ministr zahraničí, a nikoliv vnitra,“ zarazil se sinolog. „Komentář hodný státníka, to jste chytil na vládě?“ ozvalo se z diskuze.

reklama

Ministr vnitra Jan Hamáček, který dle mnohých v poslední době zachraňuje ČSSD, se rozohnil na Twitteru na autora jednoho článku na Aktuálně.cz. Doslova Hamáček napsal: „Veřejně prohlašuji, že autor je blb, a jsem připraven čelit následkům...“

Veřejně prohlašuji, že autor je blb a jsem připraven čelit následkům... https://t.co/041vNGWWbM — Jan Hamáček (@jhamacek) March 19, 2020

A o co v tom článku šlo? Autorem článku je Martin Hála, též ředitel projektu Sinopsis, což je projekt neziskové organizace AcaMedia, z. ú. realizovaný za odborné spolupráce s Katedrou sinologie FF UK v Praze. Jeho cílem je podle členů uskupení podávat pravidelný přehled o vývoji v Číně a dopadech v současném světě z pohledu čínských, českých a světových médií a pozorovatelů.

Celý článek ZDE

Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 8666 lidí

Čína dle autora z počátku tajila propuknutí nákazy koronavirem. Pekingské vedení si nyní prý dobře uvědomuje, že globální nákaza do budoucna změní pohled na svět. „Snaží se proto zajistit, aby ta změna pro něj byla co nejpříznivější,“ psal Hála. „Rozšíření epidemie z Čínské lidové republiky do světa samo o sobě příliš nenahrává dobrému obrazu tamního režimu v očích mezinárodní veřejnosti, ale právě pro tyto případy mají čínští soudruzi v záloze dobře rozpracovaný systém externí propagandy (waj-süan, exoprop). Ten dokáže malé zázraky, rozhodně mezi některými cílovými skupinami. Jak jsme ostatně mohli vidět i u nás během vrcholné ‚ekonomické diplomacie‘ s Čínou, kdy český prezident sliboval v televizi stovky miliard investic, z nichž se krátce nato vyklubaly miliardové dluhy,“ pokračoval sinolog.

„Bezprecedentní krize globálního významu, jakým je současná pandemie, si samozřejmě zaslouží plnou mobilizaci ‚exopropu‘. Výsledný narativ má zvrátit světové veřejné mínění od kritiky Pekingu ke vděku za pomoc v těžkých časech,“ mínil autor. Čína se prý snaží operovat s dvěma základními premisami. Tou jednou má být to, že Čína nijak neselhala, naopak prý prokázala svou nadřazenost oproti demokratickým systémům, což jí umožnilo přes noc izolovat provinční hlavní město Wu-chan s 11 miliony obyvatel.

Tou druhou premisou, s kterou čínská externí propaganda operuje je to, že virus nepochází z Číny, ale byl do země zatažen Američany. Tuto verzi prý šíří Peking primárně v Africe, neboť pro posluchače neznalé marx-leninské dialektiky je prý dost těžko stravitelná. První verze je zase šířená v Evropě, kdy je obohacena dle Hály o to, že Čína nabízí údajně nezištnou pomoc jednotlivým evropským vládám.

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Psali jsme: To by ta vláda dlouho nevydržela... Hamáček k děsivému dotazu. Babiš utřel Demoblok

Nyní přichází řeč na Jana Hamáčka, neboť prý v „operaci čínská rouška“, jak Hála pojmenovává očekávání, jak nás Peking má spasit rouškami a respirátory, stojí v popředí údajná podpora česko-čínské lobby, a to Jan Hamáček. „Mimo jiné signatář nechvalně proslulého ‚dopisu čtyř‘ ústavních činitelů a prominentní účastník utajovaného setkání východoevropských politických stran s Mezinárodním oddělením ÚV KS Číny v roce 2017 v Bukurešti. Tomu se prý díky jeho rozsáhlým kontaktům v Číně podařilo zajistit nákup zdravotnického materiálu, který by Číňané neprodali méně zakontaktovanému ministru zdravotnictví (má smůlu, holt nemá ty správné známosti z Bukurešti a odjinud),“ popsal Hála.

Hála ještě dodal, že nákup se podařil díky politické podpoře prezidenta Zemana i díky čínskému velvyslanci Čang Ťien-minovi, jehož chtěli v nedávné době kvůli kauze s výhrůžným dopisem, někteří politici vyhostit. Babiš pak prý pokáral Senát za narušení vztahů s Čínou, čímž prý prudký obrat v nazírání na Čínu premiér završil. Pan předseda Senátu svým vyjadřováním dělá všechno pro to, aby nám Čína ty dodávky nedala. A dneska je Čína jediný dodavatel. Pan Vystrčil a celá opozice stále kritizovali Čínu a díky panu prezidentovi a jeho kontaktům máme dneska na cestě dodávky,“ ohradil se Babiš.

Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 14299 lidí

Hála však ještě napsal, že Hamáček měl před měsícem napsat do Lidových novin, že byl pověřen koordinací česko-čínských vztahů, aby se je pokusil posunout. „To je informace pozoruhodná hned v několika ohledech. Člověk by si myslel, že koordinaci jakýchkoli mezinárodních vztahů bude mít ve vládě na starosti ministr zahraničí, a nikoliv vnitra. Koordinaci vztahů s Čínou má jinak již na starosti kromě dalších orgánů jedna meziresortní vládní komise a jedno čínsko-české centrum na ministerstvu průmyslu, které v podstatě manažuje Tvrdíkova Smíšená česko-čínská komora. Z Hamáčkových slov to jasně nevyplývá, ale z kontextu se zdá, že další vrstvou koordinace s Pekingem ho pověřil prezident Zeman,“ soudil autor článku.

„Pane Hamáčku, jediné následky, kterým budete čelit, je ještě větší lítost nad Vaší lidskou a intelektuální úrovní. Á propos, už přistálo to letadlo, prosím?“ tázal se Bohumil Kartous vedoucí komunikace vzdělávací neziskové organizace EDUin a jeden z pravidelných přispěvatelů do levicových Britských listů.

Richardovi Polišenskému se však komentář Jana Hamáčka nelíbil. Prý to není komentář hodný státníka. „To jste chytil na vládě? Nosíte roušku?“ ptal se diskutující.

Ervin Hroch zase Hamáčkovi sdělil, že si ho váží za to, jak během současné krize funguje, a bude prý rád, když ze sebe vymáčkne to nejlepší, aby se situace mohla změnit. „Změna kurzu je jednoznačně vaše zásluha. Ale pardon – na vaši účast v ‚gangu 4‘ a též na to, že jste nechal Bureše tak moc vyrůst, zapomenout nehodlám,“ dodal.

Komentář Jana Hamáčka se líbil i poslanci hnutí ANO a pražskému zastupiteli Patrikovi Nacherovi, ten okomentoval status symbolicky zdviženým palcem.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nora Fridrichová v ráži: Čína to sem zavlekla! A mezitím známé osobnosti kritizují Zemana Zlé vyhlídky. Záchranář varuje: Jestli se tím nakazí zdravotníci... Problém pro Čechy v zahraničí: Začalo razantní rušení letů Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.