ČSSD se vrací? Hamáček se konečně předvedl jako chlap. A při jednání s Čínou prý příjemně šokoval všechny

Jsme svědky znovuzrození sociální demokracie? Podle řady členů i pozorovatelů to tak začíná vypadat. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, lídr ČSSD, se v krizové situaci ukázal jako velmi schopný manažer a státník. Chválu si předseda strany za poslední dny vysloužil i od lidí, kteří jinak za řadu minulých let nenechali na sociální demokracii a její vedení nit suchou.

ParlamentníListy.cz mluvily s několika vysoce postavenými i řadovými členy ČSSD. Prakticky všichni se shodují v tom, že Jan Hamáček pohotově a možná i spontánně zaplnil prázdné místo skutečného krizového manažera, když se podle některých Andrej Babiš ukázal jako člověk, který takovou situaci zcela nezvládá.

Naše zdroje se shodly i v tom, že Hamáček v krizi neztratil hlavu a místo prázdných slibů a vymlouvání se na tiskových konferencích začal jednat. A to zprvu jednat tak, aniž se tím chlubil.

Hamáčkova iniciativa v kooperaci s prezidentem a Jaroslavem Tvrdíkem na zajištění desítek milionů roušek a respirátorů z Číny vyšla na povrch až poté, co bylo vše zaplaceno, a začala se řešit už jen doprava do ČR. „Potěšil mě neskutečně. Ani bych to do něho už neřekl. Konečně se ukázal ten autentický Honza Hamáček, chlap, který umí najít řešení a mluvit otevřeně, na plnou pusu, říkat věci otevřeně a přímo,“ bylo redakci řečeno vlivným členem ČSSD.

„Vlastně za to můžeme poděkovat Babišovi. Kdyby ten nechtěl všechno řešit sám, asi by tato situace nenastala. Teď se přesně ukázalo, že ten jeho rádoby diktátorský přístup a kašlání na pravidla v čase skutečné krize nefunguje. Ale kritiku jiných nechám stranou, na to čas přijde, teď je důležité, že krizová politika státu začala fungovat a odrazila se v praktickém životě. A že hlavní zásluhu na tom má Honza Hamáček, to je pozitivum pro nás. Přiznávám, že jsem mu nevěřil, ale ukázal se jako nejschopnější součást vlády. Jestli bude vedlejším produktem toho celého, že se konečně jako sociální demokracie odrazíme od země, je na čem stavět,“ pokračoval jeden z našich insiderů v ČSSD.

Jak to vidí ti, kteří se politikou a jejím zákulisím dlouhodobě zabývají? Hamáčka chválí i politický analytik Štěpán Kotrba, který je ve svém hodnocení k ČSSD dlouhodobě nemilosrdný a vše říká tak, jak si myslí.

„Předseda ČSSD začal konečně vystupovat jako předseda. Jako lídr. Jako chlap. Jde to při jeho nesportovní postavě a absenci vojenské přípravy těžce, ale jde to. Možná to má na svědomí jeho nová milenka, kterou vyměnil před nedávnem za manželku, ale začínám mu jeho mužství věřit,“ uvádí.

Podle něj je namístě zamyslet se, co vlastně očekává společnost od chlapa. Respekt k třetímu až padesátému pátému pohlaví? Ne, určitě ne. Mnohomluvnost? Určitě ne. ‚Ano‘ má být ano a ‚Ne‘ musí být ne, praví evangelista Matouš (Mat 5:37). Co je nad to, je od zlého. Rozdávání růží? Jen na MDŽ. Archetypální obraz Bivoje s kancem na zádech je záruka přežití zimy. Růží se nenajíš. Základní a u dnešních mužů málokdy nalezenou vlastností je kromě erotického parfému síla. Síla s velkým S jako feromon přitažlivosti. Ta vnitřní, psychická, ale i ta fyzická. Odolnost. Vize. Vůle. Energie. Rozvaha. Odpovědnost. Faktem je, že mnozí k síle potřebují funkci a zaměňují ji s mocí, kterou nezískají vítězstvím v boji, ale je jim svěřena někým mocnějším, a tím jsou vykastrovaní. Jiní zase potřebují sílu v motoru a převodovce auta a zapomínají, že ženy pak chtějí to auto, a ne je,“ popisuje Kotrba.

„Na počátku židovsko-křesťanské kultury nebyl čin, ale slovo. Slova se spojila v příběhy, z příběhů se staly mýty, jež ukazovaly lidem cestu. V náboženství, v pohádkách i v životě. Kluci jsou od školky do maturity vychováváni ženami – matkami, vyžadujícími od nich poslušnost a podřízenost. Zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung objevil prostou zákonitost, že mytologie pomocí archetypů předává mezi generacemi kolektivní zkušenost. Určuje vzorce chování, reakcí. Mongolský válečník uvažuje a koná jinak než křesťanský rytíř nebo než Viking. Nás utváří patriarchální archetypy židovské, zjemněné křesťanským vcítěním a humanitou. Kdo je kdo, se pozná, když nastane krize. Krizová situace mužství objeví a nemužství zničí (feministek se nikdo na názor neptá),“ píše ve svém hodnocení pro ParlamentníListy.cz.

Jan Hamáček si podle jeho slov nejspíš začal uvědomovat, jak fungovat vedle Andreje Babiše. „Snad předseda dnes malé koaliční strany pochopil, jak to Babiš myslel, když říkal, že chce stát řídit jako firmu. To je archetyp krále. Chtít, aby vláda jednala jako tým. Jako synové Svatoplukovi. Bez okopávání kotníků, bez vzájemných podrazů a soupeření. S důvěrou všech partnerů navzájem, s maximálním nasazením nikoliv za jistotou vlastního přežití i pro další volební období, ale za splněním úkolu, který má být hotov zítra a – jak je tomu dnes – na kterém třeba závisejí lidské životy. Dnes není čas na dělání alibi pro voliče, dnes každý musí makat od rána do noci a všichni musejí táhnout za společný provaz. Prezident, premiér i ministr vnitra,“ má jasno.

„Ministr vnitra se jednoho dne vykašlal na dress code i na doporučení teplých píáristů. Na tiskovou konferenci přišel ve svetru a viditelně unaven. Vláda schválila stav nouze. ‚Vládci‘ se shodli na nutných, i když krutých opatřeních. To uvolnilo zákonná omezení pro nákupy, zároveň dalo represivním složkám dříve nevídané pravomoci. Hamáček věděl, že se chce vyhnout výhrůžkám sankcí, které jsou v době mimořádného stavu oprávněné a možné. Ano, věděl, že policie může trestat. Ale to přece není ani z jedné strany udržitelné. Je třeba se začít chovat dospěle. Ze všech stran. Policie musí získanou represivní roli potlačit na skutečně nejnižší možnou míru, lidi musejí pochopit, že nařízení nejsou buzerace, ale snaha o přežití a novinář musí odolat touze po bulvarizaci. Kolektivní chlastání na rohu u hospody musí přestat, protože každé takové setkání je rizikovým chováním pro všechny ostatní. Hamáček se zdravě nasral, přestal kontrolovat slova a najednou říkal, co si myslí. Jo, takhle jedná chlap. Impulzivně. Instinktivně. Správně. Takhle jedná normální, dospělý, zodpovědný člověk, který má odpovědnost za druhé. A ta ho tíží jako Sauronův Velký prsten moci. To je dospělost. Hamáček přestal být „maminčin mazánek“ a ČSSD má opět předsedu. Vydrží mu to?“ ptá se v závěru svého hodnocení Štěpán Kotrba.

Značnou změnu, a ve světle naděje na obnovu ČSSD změnu pozitivní, vidí také novinář a znalec českého politického zákulisí Erik Best. Byť říká, že se ministr Hamáček začal chovat populisticky, což ale nebude pro sociální demokraty na škodu, ba naopak.

„Hamáčkovo chování je teď vynikající. Když mluví na tiskovkách, dělá to velice dobře a autoritativně. Zároveň ale chápe, že musí být v něčem trošku populistický. To se mi osobně příliš nelíbí, ale chápu to, protože právě takovým způsobem musí přitáhnout voliče. Jak řekl, že pokud lidé nebudou dodržovat karanténu, mohou někoho nakazit, ten člověk zemře a budou toho do konce života litovat, to považuji za přehnané, ale politicky to funguje,“ má jasno Best.

Zabavování roušek na Ústecku v minulých dnech považuje analytik za populistické. „Kdyby nechtěl získat politické body, řekl by té firmě, že do zítřka musí zboží dodat za normální cenu, jinak to bude zabaveno, a ta firma by to určitě odevzdala. Místo toho to zabavil a vše bylo v médiích. To se líbí jeho potenciálním voličům. Ale třeba voličům ODS, kteří mají strach o svůj majetek, protože v krizovém stavu může stát zabavit cokoliv a kdykoliv, to posílá strašně špatný signál. Ale pro Hamáčka a ČSSD je důležité, aby jejich potenciální voličská část to vzala pozitivně. Ano, jedná objektivně dobře, ale zároveň někdy populisticky. Což dělá také dobře, ale já jako občan k tomu mám připomínky. I když to chápu,“ komentuje Best.

Měl by si prý ale udělat pořádek u dalších ministrů za ČSSD. „Zaorálek mluvil o nutnosti snížit výdaje na obranu, argumentoval rozumně s tím, že Trump chce navyšovat, jen aby podpořil vlastní obranný průmysl. Hamáček to rozporoval s tím, že by ty peníze stejně nestačily, takže vlastně odporoval vlastnímu ministrovi. Jestli chtějí ČSSD získat nové voliče v současné době, ať se domluví a mluví stejně. Zaorálek říká něco jiného než Hamáček a Maláčová zatím příliš nemluví a nevíme, co si myslí,“ konstatuje.

Potenciál ale ČSSD teď podle něho má a populismus používá Andrej Babiš zcela běžně, takže nejde ze strany sociálních demokratů o nic mimořádného. „Nemají to ale zatím asi dobře promyšlené. Začátek je politicky velice dobrý,“ dodal Erik Best.

