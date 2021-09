„To je deb*l“. SPOLU se odvázali v Brně a točili si to. Kandidátka nevěděla, co rozvernému lidovci odpovědět

„Budou volby a tady Maruška Jílková je na kandidátce jenom proto, že je žena,“ utahoval si jihomoravský hejtman Jan Grolich z brněnské radní a kandidátky koalice SPOLU v předvolebním klipu s dodatkem „na Brno dobrý a na ženskou taky“. Silně politicky nekorektní video se nato oběma politikům vymklo z rukou a oba po zveřejnění dostávali vytmaveno. „To je humor, jo?“ „Šovinismus!“ schytali to, přestože se Jílková brání, že šlo o „zábavu“.

Skutečně nešlo o běžný volební spot. „Budou volby a tady Maruška Jílková je na kandidátce jenom proto, že je žena,“ utahoval si hned v úvodu videa z kandidátky Grolich a sklidil za to od ní narážku „ty vole“.



To jej však nikterak neodradilo a i následně pokračoval v satiře na genderovou vyváženost. „Budou volby a tady Maruška Jílková je žena a věnuje se tomu už od svého dětství,“ padlo.



A třetí pokus skončil obdobně. „Budou volby a tohle je Marie Jílková, má krátké vlasy, ale nenechte se zmást, je to žena,“ pokračoval hejtman, načež Jílková hodnotí, že si zřejmě nevybrala nejlepšího kandidáta na tvorbu předvolebního spotu. „Tohle se nedá. Fakt. Já to natočím radši s Bělobrádkem,“ zazní od ní a rezignovaně odchází za doporučení, aby již Grolich radši mlčel: „Neříkej nic, to je úplně zbytečný, ty seš fakt jinej.“ Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



Jihomoravský hejtman tak na place zůstává osamocen. „Marie Jílková kandiduje v Brně do Parlamentu, na Brno dobrý a na ženskou taky,“ končí pobaveně Grolich a ze štábu se ozývá na jihomoravského hejtmana už jen jasné: „To je debil.“ Sama Jílková pak ještě doplní, že to „má tolik významů, že jeden neví, co si z toho vybrat“.



„Budou volby! A nejhorší jsou předvolební videa. Marie Jílková naštěstí dělá super práci, má krátké vlasy, srdce na pravém místě a hlavně má smysl pro humor a nebere se zase tak vážně,“ připsal ještě později hejtman k videu, kterým se pochlubila i sama kandidátka.

V komentářích však ne všichni byli nadšení a reakce na video jsou dosti rozporuplné. „Já vím, že je to humor pro někoho přes čáru, ale za mne top! Kdybych byla z Brna, máte můj hlas oba. Abyste mu to mohla hezky vrátit. Držím moc palce, vám, Honzovi i Brnu. Jste skvělí!“ hodnotí jedna z uživatelek.

Mnozí však Grolichův svérázný humor příliš nechápou. „Tragická ukázka toho, jak se opravdu nechovat k ženám. Smutné...,“ ozývá se a další příspěvek hovoří o „šovinismu“.





Videa si všiml i server iDNES.cz a následně přispěchal s rozborem tvrdícím, že „přestože se Jílková snažila položit důraz na humorné vyústění celého pokusu, řeč jejího těla naznačuje, že se z toho ve své kůži úplně dobře necítila“.



Server se také obul do lidovců za konzervatismus. „Konzervativní pohled na to, co je údělem mužů a žen ve společnosti, není u lidovců povětšinou spojených s učením římskokatolické církve ničím novým,“ píše se v článku.



Jílkovou podobné rozbory v klidu nenechaly. „Dobře se necítím proto, že iDNES.cz patří Andreji Babišovi. Jinak dobrý,“ vpálila redaktorům serveru.

A o videu nadále hovoří jako o „zábavě“.





