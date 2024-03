„To je neskutečný. 45 Kč?“ V Mostu si objednal a zíral, za kolik se najedl

Youtuber Starej fotr se tentokrát vydal do Mostu, kde v rámci kulinářských ochutnávek zavítal do foodtrucku v Mostu. „Nedělají se v tom žádný burgery, žádný hotdogy ani nic podobnýho, ale prodávají se tam hotovky. Balený," poznamenal Starej fotr, který se doslechl, že hotovky zde stojí kolem 35 a 40 Kč, polévka má být za pět korun. A opravdu! Jídlo pořídil za 45 Kč. „To je neskutečný,“ rozplýval se Starej fotr.

„Ten stánek se otvírá v devět hodin, máme nějakých půl devátý a už je tam fronta jako kráva. Já to tady nakoupím a pak to samozřejmě otestuju ve studiu, protože tady venku bych to asi nemohl ohřát. Je to hodně zajímavý a jsem na to hodně zvědavej," poznamenal Starej fotr, který si objednal sedlácký vepřový plátek, kuřecí samuraj s bramboráčky, smažák, gulášovou polévku a gurmánské stehno. „282,“ zněla cena. Na jídlo však podle svých slov čekal víc než půl hodiny.

Následně rozebral kvalitu jídla, které si do studia dovezl. „Na první pohled to nevypadá úplně nejhůř,“ začal popisovat Starej fotr a jako první vybalil smažák s bramborem i s tatarkou. „Cena za smažák je 79 Kč,“ popsal Starej fotr a vybalil sedlácký vepřový plátek s těstovinami – 350 g. „Stálo to neuvěřitelných 45 Kč! To je neskutečný!“ uvedl Starej fotr.

„Pak tu máme něco takhle v tom alobalu. Gurmánské kuřecí stehno zapečené s bramborem, tak takhle to vypadá, tohle už mi je sympatický v tom alobalu, samozřejmě to z toho budu muset vyndat, protože to takhle nemůžu dát do mikrovlnky a troubu tady nemám. Pak tu máme polévku, polévka je gulášová s mletým masem a stála dvacičku. Myslím si, že docela i pěkná porce. Tak a poslední jídlo tady mám, kuřecí samuraj s bramboráčky, to stálo 59 korun,“ dodal Starej fotr.

A hurá do jídla! „Smažák z mikrovlnky je největší zvěrstvo. Ten smažák se nám poměrně hezky roztekl, nevoní to vůbec špatně, ale malinko z něho cejtím lehce jakoby ten olej z toho friťáku. Tatarku jsem samozřejmě neohřál, neohřál jsem oba ty smažáky, to je jasný, tatarku si dáme tady k tomu, takhle k bramborům, uvidíme. Smažák z mikrovlnky, co od toho čekáš, ale zajímá mě aspoň, jaký mají sýr. Je to takovej ten sýr úplně bez chuti, znáte to, takový ty levný sýry, nevím, kde to kupujou, kde se tohle vůbec bere. Nikdy jsem to snad nikdy v životě ani jako doma neměl. Je to takový sýr, který vlastně vůbec není cítit, ta šunka, která tam uprostřed je, tak je šunka, to je pravda, ale ani tady není moc cítit, je to takový bez chuti. Co mě ale překvapilo, tak je tatarka. Nedostaneš takový ten pytlík, ale opravdu je to dělaná tatarka, jsou tam ty velký kusy tý zeleniny, což třeba někdo nemá rád, ale mně to vůbec nevadí, já ji ochutnám, vypadá normálně jako hospodská tatarka,“ zkonstatoval Starej fotr, že je ale tatarka kyselá. Jídlo je podle něj jako z nějaké jídelny.

Další jídlo, které Starej fotr ochutnal, je sedlácký plátek s těstovinami za oněch neuvěřitelných 45 korun. Jídlo podle něj voní jako z jídelny a je tam velký kus masa. „No, voní to jako hamburská. A chutná to jako hamburská. Ty houby tam úplně nejsou cítit. To není vůbec zlý jídlo! Za 45 Kč!“ okomentoval Starej fotr. A pochutnal si i na kolínkách. „Nerozumím tomu, jak to jako vyrábí, není tam cítit nějaká jako sypka. Je tam spíš cítit okurka, to lečo,“ dodal.

Rozdělal poté další jídlo z alobalu, kde bylo ukryté kuřecí stehno s nivou. „To jídlo nevypadá úplně hezký, to stehýnko není úplně upečený, přijde mi to spíš takové udušené. Ale kuře je měkký, ale jinak je to takový divný jídlo,“ pokračoval Starej fotr. A jako poslední ochutnal samuraj s bramboráčkem a taky gulášovou polévku.

Samuraj s bramboráčkem stál 59 korun. „Hele, složení, kuřecí maso, lečo, brambory, česnek, vejce, sůl, pepř, nemáme tam rozepsaný koření, nemáme tam nic, tak uvidíme, jak to bude chutnat. Já to zase dám na talíř, protože nebudu to zase ohřívat úplně celý, samozřejmě, vyndám si tam dva bramboráčky nebo možná jeden a trošičku toho samuraje,“ přemítal Starej fotr. „Nevidím v tom nic špatnýho, má to chuť samuraje, je to sladkokyselý, nepálí to vůbec, ale je to dobře dochucený, nemáš pocit si to dopepřit, dosolit,“ popsal a pochutnával si i na bramboráku.

Gulášová polévka však podle něj byla hodně slaná. „Je to slaný, proč? Protože to je samozřejmě použitý z prášku, je to prášková polívka, je to normálně prostě nějaký granulát nebo nějaký prášek,“ dodal Starej fotr.

„To jídlo vůbec nechutná špatně, není to restaurační jídlo, ale na druhou stranu je to úplně srovnatelný s nějakou jídelnou, kde to jídlo seženete za 120 Kč, za 130 Kč, jo, takže bych se toho vůbec nebál,“ zakončil Starej fotr.

