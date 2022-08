„To máme lidem na náměstí vykládat?“ ODS jímá hrůza z kampaně, která přišla z centrály

reklama

ODS na sociálních sítích začala rozšiřovat novou vizuální podobu kampaně, ve které nejenže veškerou vinu za závislost České republiky na ruském plynu svaluje na Andreje Babiše, ale nadto bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO vyobrazila po boku s ruským prezidentem Putinem. Na plakátu jsou použité termíny jako „bezpečnostní hrozba“, „nová hrozba“, „stejní agenti“ a vedle toho slogan „volte SPOLU“. Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9754 lidí

Plakát to sice neuvádí přímo, ale jeho vizuální podoba a použití termínu „agenti“ může naznačovat, že je expremiér Babiš jakýmsi ruským agentem nebo že jedná v Putinově zájmu.

Pohled bývalého premiéra jsme již přinesli. Andrej Babiš pro ParlamentníListy.cz uvedl, že jde o zoufalý pokus odvést pozornost od vládních neúspěchů a že snaha spojit ho s ruským prezidentem Putinem je nesmyslná. „Je to samá lež. ODS se drží pravidla, že nejlepší obrana je útok. Na lidi kašlou a do toho lžou,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz expremiér.

„Skutečnost, že naše země je energeticky závislá, jde naopak za ODS, která tady všechno zprivatizovala, i v rámci opoziční smlouvy s ČSSD. Všechno rozprodali, nakonec zprivatizovali i ČEZ a celé to dnes je kvůli nim. Je naprostá lež, že bych já chtěl, aby Rusové dostavěli Dukovany. To vůbec není pravda, naopak! Tohle, co zveřejnili, jsou absolutní lži a pouze to ukazuje na to, že nejsou schopní lidem pomoci, proto vymýšlejí tohle. Vždyť tomu přece nikdo nemůže uvěřit. Za naší vlády jsme neprivatizovali nic. Naopak oni zprivatizovali dříve všechno. Proto dnes o rafinériích rozhodují Poláci, o distribuci plynu Maďaři a o čerpacích stanicích Maďaři, Rakušané a Poláci. Voda je většinou francouzská a drahá. Všechno je to důsledek jejich privatizací. Přichází od nich jedna lež za druhou,“ sdělil nám v pondělí Andrej Babiš.

Celé vyjádření bývalého premiéra Babiše ke kampani ODS najdete ZDE: Nastoupí Babišův právník. Šéf ANO viděl plakát SPOLU a sejmul Topolánka. Nejen

Teď se ukazuje, že se forma ani obsah kampaně před komunálními volbami nezamlouvá ani některým samotným členům ODS. Redakci ParlamentníchListů.cz se v minulých dnech ozvalo několik komunálních politiků, kteří buď nechápou, co má varování před Babišem a Putinem společného s místními volbami a prezentací jejich dosavadní práce na radnici nebo rovnou zpochybňují, že může spojování šéfa ANO s ruským prezidentem s tím, že mají údajně stejnou minulost agentů, u lidí fungovat.

„Když nám to přišlo z centrály, zhrozil jsem se, že jim v Praze někdo hacknul mail a dělá si z nás srandu. Jako my máme lidem na náměstí v našem malém městě vykládat, aby nás znovu volili na radnici kvůli tomu, že zastavíme Putina? Nebo Babiše? Nebo snad máme vysvětlovat, proč jsou na plakátu společně, jako že jsou stejní? Tohle muselo vypadnout z nějakého hodně chorého mozku. Celý život jsem proti negativním kampaním, a tohle je doopravdy extrém,“ popisuje člen vedení jednoho města na Královéhradecku a občanský demokrat.

Fotogalerie: - PRO Senát

Podle jeho slov jsou v názoru na tento styl kampaně s jeho místními spolustraníky prakticky zajedno. „Pouze jedna kolegyně nám říkala, že to není úplně špatný nápad. A jestlipak víte, s jakým argumentem? Že prej, co jiného bychom měli lidem vykládat, když těžko můžeme prezentovat úspěchy naší vlády, když žádné nejsou. V tom má sice bohužel pravdu, že žádné nejsou, ale většina z nás si nemyslí, že to lidi vezmou a chytí se na to. Spíš to je zase voda na mlýn Babišovi, který už křičí a vysmívá se nám, že nemáme témata, když vláda je jaksi mnohem větší propadák, než by si vůbec kdo byl pomyslel,“ podotýká odéesák.

Velmi podobný názor jsme slyšeli i na druhém konci republiky, v západních Čechách, od jednoho z krajských lídrů. Primárně jde stále o ty podobné argumenty, obavy z tvrdě zvolené negativní kampaně, kterou lze voličům jen složitě vysvětlit, pokud by mělo jít o reálnou debatu a nikoli o povrchní či zkratkovitá sdělení. Nutno podotknout, že i samotný “argumentář”, který z pražské centrály ke kampani do regionů zaslali počítá s tím, že v politice fungují zkratky.

Stejně tak je fér říci, že pochopitelně ne všichni se podobě kampaně protiví. „Je to chytré v rámci situaci, v níž se země nachází. Jeden směr krize a hrozby jde od Putina, to snad nezpochybní nikdo; a druhý směr by mohl přijít od Babiše, se kterým máme své neblahé zkušenosti. Možná je to trochu přestřelené, ale to už ke kampaním patří. Navíc to budí pozornost, protože se o tom teď bavíme, diskutuje se o tom na sítích, a to je znakem dobré kampaně. Takže proč ne. Zda to zafunguje, uvidíme na podzim,“ poreferoval nám další regionální činovník ODS, i když přiznal, že s tím názorem nechce jít kvůli svým kolegům zatím veřejně na trh, protože se v rámci jejich buňky stále vede debata.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.