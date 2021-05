„To mě štve.“ Petříček vrátil úder Hamáčkovi. Za Vrbětice

Nedávno odvolaný ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nechápe zmatky kolem kauzy Vrbětic a zrušené cesty ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy. „Já bych apeloval na to, abychom postupovali co nejsrozumitelněji vůči české veřejnosti, a prostě nechápu, proč v tak jednoduché věci, jako je povolání velvyslance, dělat takové složité manévry,“ říká Petříček, že celá operace, ať už byla zástěrkou, nebo ne, se Hamáčkovi nepovedla.

Kauza Vrbětice podle Petříčka mohla znamenat velký úspěch tajných služeb, kterému by se dostalo patřičného ocenění u zahraničních spojenců. „Místo toho se od počátku jedná o věc mírně rozpačitou a dnes se nevěnujeme potvrzování výsledků vyšetřování tajných služeb, ale soustředíme se na české problémy ministra vnitra Hamáčka a české diplomacie,“ štve odvolaného ministra zahraničí s tím, že dění posledních dní rozhodně neposiluje naši diplomatickou pozici, ale vytváří prostor pro Rusko, aby vytvářelo dezinformace a konspirační teorie.

A nejedná se podle něj jen o Hamáčkovu cestu necestu, ale i prohlášení českých politiků o více vyšetřovacích verzích. „Oni zpochybňují nálezy našich tajných služeb, což vytváří prostor pro ruské aktivity, a oslabují společenský konsenzus a to, jak se na věc Češi dívají,“ vadí Petříčkovi, který naráží na slova prezidenta Miloše Zemana nebo ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO).

Informace serveru Seznam Zprávy o možné Hamáčkově snaze prodat Vrbětice za vakcíny Sputnik jsou podle něj natolik závažné, že by nejen politici, ale i celá veřejnost měla dostat konkrétní důkazy. „Ty zprávy Jana Hamáčka na Twitteru o cestě do Moskvy byly překvapivé, stejně jako účel cesty, kterým mělo být vyjednávání o vakcínách Sputnik. Do té doby přitom Hamáček držel vládní linii s tím, že se budou používat jen vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou. Proto nedávalo moc smysl, proč bychom měli jednat o neschválené vakcíně,“ moc nechápe Petříček.

„Ohledně té cesty jsou otazníky a je důležité, aby na ně přišly odpovědi. Měli by promluvit účastníci těch schůzek a říci, jak to přesně bylo. Ten zastírací manévr je zbytečně složitý, proto není důvěryhodný. Protože pokud si chceme povolat velvyslance, tak k tomu není potřeba uvádět žádné důvody,“ říká s tím, že kolem toho nebylo třeba dělat takové zmatky.

Ty ale mohly podle něj nejspíše vzniknout z důvodu současných plánů na Petříčkovo odvolání. „Mě především zaráží, že o tom nebyl nejprve informován ani premiér, který se k obsahu těch pozdějších schůzek zatím nevyjádřil,“ dodává s tím, že se může jednat pouze o spekulace a obě strany sporu nyní musejí na veřejnost přijít s jasnými důkazy a vysvětleními. „Do té doby tyto věci oslabují diplomatickou pozici Česka,“ zopakoval Petříček.

Petříčka štvou prohlášení ministra vnitra Hamáčka, že kdyby nebyl odvolán, kauza Vrbětice by se nezvládla. „Já jsem profesionál a jsem si jistý, že bych tuto situaci zvládl a není jediný argument, kterým by Hamáček potvrdil, že by to tak nebylo. Já bych na postu ministra hlavně prosazoval, aby ta věc byla lépe komunikována české veřejnosti a nemohly vznikat takovéto dohady, které nás poškozují,“ radí, co je třeba zlepšit.

„Já bych apeloval na to, abychom postupovali co nejsrozumitelněji vůči české veřejnosti, a prostě nechápu, proč v tak jednoduché věci, jako je povolání velvyslance dělat takové složité manévry. Úkolem ministrů jednoduše není hraní zpravodajských her prostřednictvím Twitteru,“ zopakoval na závěr Petříček, že místo jasného poselství české veřejnosti a mezinárodnímu společenství o tom, že Rusové na našem území podnikli tajnou operaci, která stála životy dvou lidí, dochází k hádkám, co se vlastně stalo.

