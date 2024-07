„To není Izrael.“ Harrisová má průšvih

Izraelské úřady oznámily, že raketa vypálená z Libanonu zasáhla fotbalové hřiště na Izraelem kontrolovaných Golanských výšinách, což vedlo k úmrtí 12 dětí a dospívajících. Útok ve městě Madždal Šams zvýšil obavy z potenciální války mezi Izraelem a Hizballáhem, libanonskou skupinou podporovanou Íránem. Izrael slíbil tvrdou odvetu na Hizballáh, který popřel jakoukoli odpovědnost za útok, informuje agentura Reuters.

Rada Bílého domu pro národní bezpečnost se snaží najít diplomatické řešení konfliktu. Aktuálně jedná s izraelskými a libanonskými protějšky na řešení, které by „jednou provždy ukončilo všechny útoky“ v pohraniční oblasti mezi Izraelem a Libanonem, uvedla agentura AP News. Golanské výšiny jsou strategická oblast anektovaná Izraelem v roce 1981, kterou většina mezinárodního společenství považuje za okupované území.

Incident je součástí širšího konfliktu, kdy Hizballáh začal s útoky na Izrael 8. října na podporu Palestinců v Gaze, kteří jsou pod izraelským bombardováním po útoku Hamásu na Izrael 7. října. Hizballáh je považován za nejsilnějšího člena Íránem podporované Osy odporu.

Viceprezidentka Spojených států amerických Kamala Harrisová útok na fotbalové hřiště odsoudila. Její podpora Izraele zůstává „neochvějná“. „USA budou i nadále pracovat na diplomatickém řešení, které by jednou provždy ukončilo všechny útoky a umožnilo občanům na obou stranách hranice bezpečný návrat domů,“ uvedl asistent prezidenta a poradce viceprezidenta pro národní bezpečnost Phil Gordon na platformě X.

„Viceprezidentka byla informována o včerejším strašlivém útoku Hizballáhu na fotbalové hřiště v Majdal Šamsu na severu Izraele, při němž zahynulo několik dětí a mladistvých, a pozorně jej sleduje. Odsuzuje tento hrůzný útok a truchlí za všechny zabité a zraněné,“ dodal na X.

Profesor práva Adil Haque na Rutgersově univerzitě uvedl, že odsouzení útoku na Golanské výšiny je sice správné, nesouhlasil však s pojmenováním města Madždal Šams izraelským městem. „Odsouzení zločinného jednání Hizballáhu je zcela na místě. Uznání nezákonné anexe Golanských výšin Izraelem však nikoli,“ odpověděl poradci viceprezidentky Harrisové.

Za podobný výrok jako Harrisová byla kritizována i australská ministryně zahraničí Penny Wongová, která též označila Madždal Šams za izraelské město, ačkoli se nachází na území, které je mezinárodně uznáváno jako součást Sýrie.

„Majdal Šams není ,izraelské' město. Je to syrské město na okupovaných syrských Golanech,“ opravila australskou ministryni výkonná ředitelka Australského centra pro mezinárodní spravedlnost Rawan Arrafová a vyzvala ji k smazání příspěvku. „Vymažte svůj tweet a začněte znovu. Nebo se snad Austrálie nyní pouští do uznávání anektovaných nelegálně okupovaných území? Týkalo by se to Krymu a východní Ukrajiny?“

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant slíbil za útok, při kterém v sobotu zemřeli děti a mladiství, tvrdou odvetu, přičemž izraelské letouny už provedly nálety na cíle Hizballáhu v Libanonu. „Hizballáh je za to zodpovědný a zaplatí za to,“ řekl Gallant při návštěvě města Madždal Šams. V dřívějším prohlášení svého úřadu řekl: „Na nepřítele tvrdě udeříme.“

Americký ministr zahraničí Antony Blinken podpořil izraelské tvrzení, že za útokem stojí Hizballáh. Uvedl, že „všechny indicie“ naznačují, že úder byl způsoben raketou vypálenou Hizballáhem, píše CNN.