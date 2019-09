„To není normální člověk!“ Soukup vysílal o Fialovi z ODS. Dvě fotky

Ze začátku řešil Jaromír Soukup přechylování příjmení žen. „Někoho to třeba rozčiluje, že je Nováková, ale nedokázal jsem se do toho tématu položit, že bych se vcítil do osoby té rozčilované ženy. Mně to prostě přijde jako taková blbost. Na druhou stranu já miluji, když naše reprezentace řeší zásadní témata. Ty nejdůležitější témata jako doprava, důchody, zdravotnictví fungují jako na drátkách. Tam není co řešit, tak se budeme zabývat -ová, nebo -neová,“ začal pořad miliardář.

Následoval pokus o vtip. Ten zněl: „Copak synku?“ „Tati, já jsem ti chtěl říct, že se mi líbí Novák.“ „To je v pořádku synku, je to přirozený, trochu jsi mě překvapil, ale chci ti říct, že tě s maminkou máme rádi. Nám nevadí, že jsi gay, to je prostě vrozený a srdci neporučíš. Máš rád Nováka, no co, my tě s maminkou milujeme.“ „Tati, díky za ten proslov, ale Novák je ta zrzka z béčka.“

Vypukla salva smíchu. Dodal, že to nebyl poslední pokus o vtip v tomhle díle.

Nyní Soukup řekl, že aby nemusel vymýšlet vtipy sám, tak koukne na sociální sítě, že tam ti politici vtipní jsou sami o sobě. Začal Petrem Fialou. „Péťa Fiala, můj oblíbenec. Že si udělal první selfie v životě,“ kdy dále komentoval to, jak byl Fiala na té fotce oblečen. „A v tom chodí jako normálně?“ ptal se Soukup. „Myslím si, že ne. On, chudák, píše každý den, že ví, co s tou zemí dělat a že Babiš je debil a on to ví líp. Já si myslím, že on už se cítí jako Masaryk. On si podle mě koupí lístek do Benešovy vily v Sezimově Ústí, vezme si tohle, chodí s tou fajfkou a představuje si, že je premiér.“ Pak zmínil, že když on občas dělá rozhovory s prezidentem, tak že ochranka ho vždycky vede do té místnosti, kde se koná rozhovor. Každopádně jak jde za tou ochrankou, tak ta neví, co si myslí. „A já jdu a představuji si, že jsem prezident. Pán z ochranky si myslí, že vede chlápka, co dělá rozhovor s jeho prezidentem. On prostě neví… chápete,“ kdy dodal, že tohle je ten důvod, proč se tak ten Péťa vyfotil nebo si prý hraje na Sherlocka Holmese. „To není normální člověk, to není v pořádku!“ řekl.

Než přešel Soukup k dalšímu tématu, tak zmínil, že Fiala byl v Otázkách Václava Moravce a okomentoval Moravcovi průzkum veřejného mínění, kde Babiš má 30 procent, tím, že Babišových 30 % je krásný úspěch opozice. „To i Moravec na něj vytřeštěně koukal: ‚Pane předsedo, to, že má Babiš o 6 procent víc než v červnu, v čem to je úspěch opozice?‘ Úspěch opozice je údajně to, že má jenom třicet procent. On s těmi Piráty dohromady má 31 %, a to je ten úspěch!“ zmínil Soukup a prý že víc neřekl.

Zase Fiala. Prý je neuvěřitelný člověk. Soukup řekl, že na billboardech vypadá jako normální člověk, ale jinak moc není. „On tady napsal: ‚Někdy není na víc čas. Možná to tak nevypadá, ale docela mi to chutnalo.‘ Koupil si docela dobrý hamburger, on tím chtěl říct, že normálně chodí na krevety.“ Soukup pak zmínil, že tím chtěl ukázat, jak je lidový, ale nepovedlo se mu to. Není lidový, na fotce sedí v limuzíně, má drahou kravatu a s odporem drží hamburger. Prý se mu to nepovedlo a Soukup zmínil, že Fiala vyhodil prý celý PR tým ODS.

Nakonec zveřejnil selfie poslance Klause mladšího, o kterém jsme psali. „No a poslední selfie. To je teda taky magor. Když budete boxovat, tak vám hrozí, že rozhodně nebudete chytřejší, než když jste začali boxovat. Spousta lidí tvrdí, že boxeři jsou blbí. Já dřív boxoval, sice o sobě nemůžu říct, že jsem moc chytrý, ale myslím si, že hlavní problém boxerů spočívá v tom, že kdo do tělocvičny blbý přišel, tak z ní chytrý nevylezl. Když budete hodně jezdit na kole, tak se vám stane tohle. To je Václav Klaus.“ A Soukup se zasmál. „Nevím, jestli je to v pořádku, ale co myslíte, že tím chtěl říct? On chtěl asi říct, že je mladý, zdravý, schopný vykonávat různé funkce, že umí jezdit na kole.“

Dalším tématem bylo státní zastupitelství, kdy Soukup vysvětlil, co státní zástupce dělá, jaká je jeho náplň práce. „Teď to trochu připomíná Cirkus Humberto. Místo hravých slonů a skákajících poníků zde účinkují nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Ony je mají noviny rády a oni mají rádi sebe. Takže rádi chodí do novin a vyjadřují se k práci nejvyššího státního zastupitelství a vždycky tam je politika,“ řekl Soukup. Dále řekl, že když dává rozhovor Bradáčová, tak tam je prý, že se pořád něčeho bojí. Že se prý bojí zasahování do nezávislosti justice a tak. Zeman se prý taky něčeho bojí. „Aby byli hezcí. Oba budou chtít dělat přinejmenším prezidenta,“ rozesmál diváky Soukup. Soukup v pořadu zmínil i Šarocha. „Někdo o něm prý říká, že je jen úředníček, co připravil podklady, on že zase ne. Bude zajímavý, co se bude dít,“ řekl Soukup. Spis zná prý jen Šaroch, ne Bradáčová se Zemanem. „Ti vědí, jen co chtějí slyšet média. On asi chce být loutkovodič Šarocha, ale Šaroch nevypadá jako někdo, kdo nechá se sebou loutkovodičovat. Buď je justice nezávislá, nebo bude dělat to, co se bude médiím líbit.“

A přišel vtip: „Víte, proč státní zástupce včetně Bradáčové, Zemana i Šarocha nedokáže sestavit nikdy žádnou skříňku z Ikea? Protože návod je dělán moc po bodech a moc stručně.“

Posledním tématem byl penzijní systém. „Češi stárnou a současný penzijní systém půjde do bankrotu,“ to prý říkala Národní rozpočtová rada. Dluh veřejných financí v roce 2069 by měl dosáhnout 222 % HDP, podle předsedkyně rady Zamrazilové. Bude to průser, řekla paní Zamrazilová. „Česko potřebuje důchodovou reformu,“ řekl Soukup. „Koukal jsem, že průměrný důchod je 12 tisíc a nájmy v Praze začínají na 16 tisících, tak to nevychází. Ještě musíte jíst, dýchat, pít, vodu teda…“ A nakonec přišel vtip: „Víte, jaký je rozdíl mezi českým a americkým důchodcem? Žádný. Oba si mohou dopřát jednou za rok navštívit Prahu,“ zavtipkoval Soukup, a než zakončil pořad, řekl ještě několik dalších vtipů.

