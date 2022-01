„To snad ne.“ Jandák a omikron: Naprostý výsměch. Je třeba začít jinak

Epidemiolog Roman Prymula, herec Vítězslav Jandák a publicista Ondřej Neff debatovali v pořadu Co Čech, to politik! na CNN Prima NEWS. Hlavním tématem byla epidemiologická situace v Česku. Pánové se shodli, že omikron bude tak rychlý, že testování i trasování postrádá smysl, také povinné očkování odmítli. Na přetřes přišlo i Prymulovo ministrování a jeho rychlý konec, který byl prý naplánován. Probrala se rovněž nová role opozičníka Andreje Babiše (ANO). A kritika se snesla na současného „komika“, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) či poslance hnutí STAN, který se odjel školit do Ameriky.

Česko má nejvíce nakažených od začátku epidemie. Za úterý přibylo 28 469 případů covidu. Jsme v týdnu, kdy dojde k prudkému nárůstu, řekl úvodem vakcinolog Prymula: „Očekávám, že během pěti dnů se dostaneme na čísla podstatně vyšší, ve finále to může být až padesát tisíc, možná o něco víc,“ predikoval. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 10020 lidí

Ač jsou čísla děsivá, v Neffovi nevzbuzují obavy: „Mně už je to teď tak nějak jedno. Je to paradoxní, ale mě to číslo padesát tisíc neděsí,“ uvedl, že jej vnímá pouze jako abstraktní číslo. Omikron jej děsil spíše na začátku, když se o něm ještě příliš nevědělo.

Někteří vkládají do omikronu naděje, že by mohl udělat tečku a přirozeně vytvořit kolektivní imunitu, tento názor herec Jandák však nesdílí: „Ne, to tečka rozhodně nebude. Covidu se nezbavíme nikdy. Že odborníci řekli, že to bude slabounké, zatím tady panu Prymulovi věřím,“ ukázal na exministra zdravotnictví.

Podle Prymuly nemá testování příliš smysl, protože systém není schopen při počtu padesáti tisíc pozitivních trasovat. „Ten zvládá tak dvanáct tisíc, při vyšších počtech můžeme trasování prakticky zavřít. V takovém případě ani testování nemá smysl. Průlet populací bude enormně rychlý,“ upozornil.

Omikron prý ale není radno podceňovat: „Nemusí to být jen chřipečka, může se stát, že u někoho bude průběh horší, určitě ale obecně bude průběh lehčí než u delty,“ podotkl odborník.

Jeho slova kvitoval Neff, zmínil, že pokud by všichni pozitivní museli do karantény, byl by to pro kritickou infrastrukturu obrovský problém: „Pak bychom mohli už celý stát zabalit. Takže ani mně skutečně trasování nedává už smysl,“ doplnil očkovaný novinář.

„Všechna ta divadla a ty tance okolo koronaviru... je to zbytečné,“ konstatoval bývalý politik Jandák. „Kolik lidí umře na chřipku? Na rakovinu? Strašně moc. Děláme takové tance kvůli rakovině? Dělá se i okolo toho tak obrovská akce?“ naznačil, že nemoci covid, která vykazuje statisticky nižší úmrtnost, se přesto dostává nesrovnatelně větší pozornosti. „Přesto kvůli covidu zastavujeme celou zeměkouli. No to snad ne,“ nevycházel z údivu.

Nabídla se logická otázka: mají vůbec cenu protiepidemická opatření ve chvíli, kdy se omikron stejně nikomu nevyhne? „Opatření smysl mají, neměla by být ale plošná. Jsem ale dramaticky proti tomu, aby se tu někdo dobrovolně nakazil, protože se nechce očkovat, to považuji za zvěrstvo! I když se většina lidí teď nakazí, to je velmi pravděpodobné, poběží to rychle,“ řekl opakovaně epidemiolog Prymula.

Vybídl lidi, aby si nechali dát třetí posilující dávku, určitě má prý svůj význam. Nikoliv však čtvrtou: „Čtvrtou už určitě doporučovat nebudu, ale ta třetí, ta význam má,“ dodal, že ta zvýší ochranu právě včas.

Třetí posilující dávku má i novinář Neff, pokud by mu ale řekli, že by se měl očkovat například každé tři čtyři měsíce, byl by zdrženlivější: „Myslím, že jsem už udělal dost, do žádné čtvrté dávky nejdu. Zatím mě nikdo nepřesvědčil, že by čtvrtá dávka byla zásadně důležitá, tedy se jí nezabývám,“ uvedl.

Za připomenutí stojí Jandákova slova z jednoho z předchozích dílů pořadu: „Svět dojde k tomu, že každý pátek nastoupí národy a budou se vakcinovat,“ komentoval možné nekončící očkování proti covidu koncem minulého roku.

Na svých slovech si stále trvá: „Dodnes si s tím nikdo neví rady. Jako lidi o tom stále moc nevíme. Pitvali se, s prominutím, alespoň někteří lidé, kteří zemřeli s nebo na covid? Jaké máme výsledky?“ ptal se věcně herec. „Připadá mi, že nikdo neví, co to je. Která vakcína je správná? Navíc se do toho u nás začala plést ještě politika, to bylo špatné,“ vzpomněl spor kvůli ruské vakcíně Sputnik. „Jsou stovky milionů lidí, které to používají,“ rozhodil rukama.

Stala se z toho politická a kulturní kauza, dal mu za pravdu novinář Neff: „A to je politováníhodné. Právě proto stoupla nedůvěra k vládě, k odborníkům, k panu Prymulovi. Je z toho politikum, je to chyba, tu věc to jen zhoršuje,“ pokračoval s tím, že to však není specifikum pouze pro naši kotlinu, ale pro celý svět. „Covid je návštěva z Marsu, nikdo tomu nerozumí, nikdo neví pořádně, co s tím,“ poznamenal.

V kontextu toho padla na stůl otázka, zda by Prymula, který byl předloni na podzim ministrem zdravotnictví zhruba měsíc ministrem, udělal v rámci covidu něco jinak. „Byl jsem ministrem v intenzivně vzestupné fázi. To, co bych udělal jinak, se táhne jako červená nit celým covidovým obdobím. Opatření, která se tehdy koncipovala, byla extrémně složitá, pro lidi téměř nepochopitelná.

Ta opatření se měla dělat jednoduchá, obecná a neměla jít vůbec do detailu, protože Češi jsou velmi vynalézaví, jakmile detail umožňuje se mu vyhnout, tak se mu vyhnou. Ale z toho se nepoučila ani současná vláda,“ míní.

Nyní je prý rád, že už je mimo politiku, protože mu je bližší role odborníka. Jako ministrovi mu zlomila vaz fotografie, která jej usvědčila, že porušil opatření, která sám nařídil. A sice když i přes zákaz navštívil restauraci. „Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou stranu nemrzí. Možná jsem rád, že jsme mimo produkování konkrétních opatření. Ta odbornost mi sedí více než ta politika kolem,“ uvedl Prymula.

Byl to klasický případ „káže vodu, pije víno“, komentoval Prymulův přešlap, který vedl k jeho konci v resortu, spisovatel Neff. „Ta doba byla tehdy velmi nervózní. Příběh je pořád stejný, kážou vodu, pijí víno,“ mávl rukou. Přirovnal to i k případu poslance Jana Farského (STAN), který od voličů získal mandát ve volbách, aby si o pár týdnů později odjel na několikaměsíční stáž k Američanům. „To je nekonečný příběh,“ pokrčil rameny.

Jandák se Prymuly ale zastal, podle něj jeho odchodu z resortu někdo cíleně pomohl: „Já bych se pana profesora zeptal: komu jste vadil? Kdo vás chtěl odstřelit? Vždyť to byla totální blbost,“ vstoupil do debaty herec, přesvědčen, že důvod jeho konce v resortu zdravotnictví má kořeny zcela jinde. „Takhle ho rozmáznou... to byla přece pitomá pohádka, tomu nemohu věřit?“ zamračil se Jandák. Prymula jen mlčky přihlížel a pak s úsměvem zareagoval: „Já jsem asi vadil zleva i zprava,“ zasmál se. Podle Jandáka měl Prymula jako ministr nevídanou autoritu a lidé mu věřili. Svou roli podle Neffa sehrálo i to, že je to voják.

Stejný názor razil i Neff, mezi novináři jsou zkrátka práskači: „V tomhle případě bylo jasné, že někdo musel dát echo, že v té restauraci je. Celá věc se prostě zpolitizovala, udělal se z toho dramatický příběh a každému hořely uši,“ vyjádřil se novinář.

Opravdový odborný chaos podle Jandáka nastal poté, co Prymula odešel z čela resortu zdravotnictví: „Sestřelili ho a najednou se vyrojily desítky odborníků. Každé médium má nové. Tady byla jedna figura, která něco říkala. Ta byla sestřelena a nastal odborný chaos,“ doplnil.

Nyní je ministrem zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), odborně prý má Prymulovu důvěru, jeho opatření ale nepovažuje za šťastná: „Nešťastné je, že se ta opatření poměrně mění,“ vyslovil se exministr. „Ten chaos dosáhl vrcholu, úplná groteska, jako u blbých na dvorku, kdo se v tom má vyznat? Jak máme mít důvěru, že je tu nějaký koncept a rozum,“ rozčiloval se Neff kvůli nařízení ohledně karantény.

Publicistu velmi zajímalo, jak to nakonec dopadne s povinným očkováním lidí nad 60 let a vybraných profesí. „Je obrovská chyba, že s tím váhají, sám jsem očkován, ale myslím si, že očkování být povinné nemá. To dělá tak zlou krev, takové politikum, více škody než užitku,“ uvedl.

Vakcinolog Prymula byl proti plošnému povinnému očkování, ovšem byl pro povinné očkování profesních skupin, a sice v sociální sféře a zdravotnictví. V tuto chvíli je podle něj však situace jiná: „Vakcína má své limitace, je tu varianta omikron, na kterou vakcína příliš neúčinkuje, pak mohu těžko někomu nařizovat, aby se očkoval. Až přijdou vakcíny lepší, můžeme uvažovat o povinnosti,“ míní.

O den později po odvysílání pořadu vláda oznámila, že zrušila platnost vyhlášky, která zaváděla povinné očkování pro osoby starší 60 let a některé profesní skupiny.

„Já bych řekl k ministru Válkovi dvě věci: kdybys byl mlčel, byl bys filozofem. A za druhé se těším, jak se bude vázat. Protože sám řekl, že když nakáže povinné očkování, tak se přiváže někde u Parlamentu,“ řekl s tím, že Válek může být vytřeštěný z toho, s jakou frekvencí se na Ministerstvu zdravotnictví ministři střídají. „On si to asi z Brna představoval trochu jinak, než to asi je,“ usoudil.

Expremiér Andrej Babiš (ANO) na adresu ministra Válka řekl, že je to „největší komik“ ve vládě. Babiš si podle Neffa užívá roli opozičníka: „On se teď baví, tak proč by ho nemohl považovat za komika, jen se jim ta kritika teď vrací,“ zasmál se. „Opozice je nádherná, tu si skutečně užíváte. A toto označení je ještě slušné, vždyť komik, to je nejtěžší profese,“ přisadil si Jandák.

Společností rezonuje výlet poslance Farského (STAN) na studijní pobyt do USA.

Pánové se smáli jeho slovům, že se do Česka bude vracet na důležitá jednání. „Neměl do voleb vůbec jít, buď politik je, nebo ne. Nedovedu si představit jeho myšlenkové pochody, nedovedu si představit, že jako politik neskončil. Není nejmenšího sporu o to, že podvedl voliče,“ hrozil se novinář. „Jestli je Farský v Americe, měl by složit poslanecký mandát,“ vyjádřil se Jandák jasně. „Člověk má dělat jednu činnost pořádně, jít do politky a tak dlouho se někde školit, to paralelně nejde,“ dodal Prymula.

