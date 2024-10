„To už je schválený.“ Povolenky na domy v roce 2027. Vladimír Štěpán varuje, co přijde z EU

Úvodní otázka patřila tématu plánované ekonomiky a sociálních experimentů. Jak uvedl moderátor, na Západě si socialistickou zkušeností neprošli, takže nevědí, jaké škody může napáchat. Ale proč na to naskakují politici v postkomunistické zemi se zkušeností s centrálním plánováním? Navíc to prý vypadá, že to občanům nevadí.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7349 lidí

„Pan Síkela za to dostane odměnu a bude europoslanec. Za to, že zničil energetiku a ekonomiku. Je to ještě Evropská unie? Já myslím, že ne. To už s Evropskou unií nemá vůbec nic společnýho. Je to socialismus. Připravíme všechny o všechno. Znárodnění. Ale znárodnění ne státu, to je do ručiček pár lidí. Tohle shrábnou jen ti největší boháči a všechno. Teď je to jinak. Socialismus není, že by to dostala do rukou jenom velmi úzká skupina. Vždyť vlastně globalisté říkají: Z osmi miliard lidí my tady vlastně už potřebuje jenom dvě stě milionů. Ostatní nepotřebujeme. No a důsledkem toho je Green Deal. Kde vlastně se jich tímto zbaví. Těch 200 milionů lidí proto, že už máme roboty páté generace, takže už lidi nepotřebujeme na práci. A co s nima, kdo je má živit, když nejsou potřeba?“ ptal se Štěpán. A hovořil o tom, jak bude zakázané maso, alkohol. „To všechno se chystá. A najednou to bude,“ dodal.

„Green Deal už se realizuje čtyřmi směry. Když si vezmete ty čtyři směry, to je zvyšování cen energie, to jde přes tu zfalšovanou burzu. Jde o manipulaci s cenami energie, kde díky cenám povolenek to nesmyslně stoupá. Dále je to zvyšování daně z nemovitosti, pak tu máme úsporný balíček. Vždyť ten Green Deal už se realizuje postupně, v roce 2027 už budou ty povolenky z domu, to bude ten hřebík do rakve. A poslední jsou nesmyslné investice – z těch čtyř opatření, co jsem říkal, co nám tají peníze,“ dodal Štěpán, že 2–3 biliony budou do roku 2030 vynaloženy naprosto nesmyslně a absolutně k ničemu. „A to budeme platit, to znamená, že stát zkrachuje, to znamená, že mezinárodní banky tady převezmou veškerý majetek. A tyhle čtyři věci běží,“ doplnil.

Současnou vládu označil za partu likvidátorů. „To je likvidační komando, nic jiného, sprostý likvidační komando. Ať si se mnou dělají, co chtějí. Je to tak. Nebudu lhát. Je to zničující vláda a musí okamžitě pryč,“ dodal Štěpán rozhorleně a hovořil o tom, jak se bude každý měsíc demonstrovat.

„Budou zase chystat zvýšení daní všeho druhu. To je ten úsporný balíček. Zvýšení cen energií, naprosto nesmyslné položky,“ podotkl. A jaká je podle Štěpána daň za lhostejnost? „Teď budeme dostávat ránu za ranou a k tomu budou zákazy. Zákazy pití alkoholu, teď ty PET lahve, to je také podvod obrovský,“ hovořil mimo jiné o třídění odpadů a zálohování petek Štěpán.

Ten se mimo jiné také domnívá, protože podnikatelé neradi chodí do konfliktu, do roku 2027 tady nebudou a odejdou do ciziny. „Bude to obrovské množství firem, které budou mizet. A to je cíl vlády, aby tady nic nezbylo,“ myslí si.