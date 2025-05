„To už překročilo všechny meze.“ Jurečka a rozkol ve vládní koalici

Hlavatý však upozornil, že ministerstvo stále mění podmínky a že někteří starostové se o změnách dozvídají dříve než jiní. Jurečka zase tvrdí, že s ostatními starosty si vše „normálně lidsky vyříká“, jen ten z Tetína ho uráží a naváží se i do Marka Výborného, ministra zemědělství a předsedy KDU-ČSL. Hlavatému prý jde jen o honění lajků.

„Nechtěl jsem to řešit zde, ale už to překročilo všechny meze. Pan starosta Matěj Hlavatý začal urážet nejen mě, ale naváží se i do Marka Výborného. K tomu nelze mlčet. Normálně si to s koaličními partnery člověk vyříká v soukromí. Pak jsou jedinci, kde to evidentně nejde. Teď k jádru problému. Pan starosta si podal projekt do výzvy na vytvoření dětské skupiny, kde trvá hodnocení zhruba 5–7 měsíců. Vždy se to odvíjí také od toho, zda dostaneme kvalitní žádost, kde nemusíme řešit opravu chyb. Pan starosta to věděl předem, stejně jako další žadatelé. Teď mě veřejně lynčuje za to, že se postavil na konec fronty, která je na 5–7 měsíců a my mu nedovolíme předbíhat,“ napsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na síti X.

Jeho text pokračuje: „Požádat si mimochodem mohl už od března 2022 a měl by dětskou skupinu dávno v provozu. Neudělal to, podal žádost koncem prosince 2024. Kromě něj asi všichni umíme dopočítat, co to z hlediska lhůt znamená. Řada obcí zatím již má své projekty hotové a nové dětské skupiny provozuje. Mnoho ještě čeká, protože žádost řešily až ve chvíli, kdy jsme potvrdili povinnost obcí kompenzovat část nákladů rodičům, kterým obec nezajistí místo v předškolním zařízení. Povinnost bez sankcí přitom obce již měly asi 20 let.“

Dále Jurečka uvádí: „S ostatními starosty jsme normálně já i Ministerstvo práce a sociálních věcí v kontaktu. Pomáháme jim s jejich žádostmi a jejich případnou opravou. Vyřídili jsme už tisíce individuálních dotazů. Máme také otevřené webináře, kterých se starostové mohou účastnit a ptát se. Letos jsem se jich zúčastnil také. Pan starosta Hlavatý se bohužel chodit neobtěžuje, nesbírají se tam totiž lajky na sítích a nenadáváme si, ale řešíme praktické věci a předáváme informace. Mrzí mě, že se musím takto veřejně ohradit. S mnoha starosty včetně těch za STAN si to člověk normálně lidsky vyříká, protože jim jde o to věci skutečně řešit.“

Proč se neomluvíte?

Následovala odpověď starosty Hlavatého na účtu Matěj – starosta z Tetína: „Začnu od začátku, ačkoliv jsem to už několikrát vysvětloval a vše je veřejně dohledatelné. Za prvé – nejsem místopředseda STANu. Za druhé – dotace byla původně vypsaná na pouhých 6 měsíců. Už tehdy jsme vás upozorňovali, že v tak krátkém čase není možné zvládnout vše od studie po projektovou dokumentaci. To byl také důvod, proč se do výzvy nikdo nehlásil. Poté jste konečně výzvu znovu otevřeli od března a měla běžet do konce roku. Jenže v září jste ji bez předchozího varování náhle uzavřeli a oznámili to až den poté. Některé obce jste přitom informovali dříve, takže stihly nahrát své žádosti, což vedlo k velké chybovosti.“

Rekapitulace pokračuje: „Pak jste výzvu znovu otevřeli, ale se změněnými podmínkami, které vyloučily menší obce. To jste později přehodnotili a výzvu pro malé obce znovu otevřeli až v prosinci. Je tedy logické, že obce nemohly zadat projekty dříve – i když jsme je měli připravené už v říjnu podle předchozích podmínek. Proto vás žádám: Prosím, nelžete. On-line konzultace jsem se zúčastnil – spolu s dotační firmou, která nás zastupuje. A nezapomeňte, že on-line jednání proběhlo až po našem nátlaku v lednu, kdy jsem vás upozorňoval, že bez rychlého vyhodnocení nebude možné projekty realizovat.“

Hlavatý tvrdí: „Při jednání jsme vám položili i konkrétní dotaz: Kolik právních aktů už bylo vydáno? Odpověď zněla: 72 z 500. I přesto jsme dostali depeši, že budeme zařazeni do alokace – což je samozřejmé, protože výzva se uzavřela až po jejím vyčerpání. V březnu jste přislíbili, že dostaneme vyrozumění a dopis pro banky, abychom mohli začít stavět. Byl jsem v klidu, několikrát jsem vám zde psal, že stále čekáme. A teď? Je duben – a stále nic.“

Dále uvádí, že první firma už odstoupila od podepsání smlouvy. „Projekt tak bude dražší o 4 miliony – a to jen v případě, že další firma smlouvu podepíše a že vůbec dostaneme rozhodnutí nebo potvrzení pro banku. Když jsem vás v lednu žádal o schůzku a vše vysvětloval i panu Marku Výbornému, bylo to ve snaze najít řešení – ne vést kampaň, jak jste mě označil. Veškerou komunikaci mám uloženou a mohu ji doložit. A nakonec – proč jste jako ministerstvo nepožádali o prodloužení NPO, když k tomu byly opakované výzvy a nabízena pomoc? Všichni vám chtěli pomoci. Proč se neomluvíte – nejen mně, ale hlavně městům, obcím a především rodinám, kterých se to nejvíce dotýká?“ ptá se starosta z Tetína.

Nakonec ještě ministra vyškolil: „Místo neustálého vymlouvání jsme to mohli mít dávno vyřešené.“

Chováte se jako malé děti

Na síti X se rozvášněným politikům dostalo hned několika rad, aby se osobně sešli, vše si vyříkali a neřešili problém veřejně. „Proč si to nevyříkáte mezi sebou a musíte to řešit takhle? Je to nutné? Každý máte svou pravdu, ale toto je smutné,“ mínila jedna z uživatelek.

Pánové, dejte si sraz v 6:00 u Karlova mostu, projděte se prázdnou Prahou. Uvidíte, že voda teče a odplaví i zbytečný balast sporu. Když to vezmete na Kampu, napoví Werich nebo kousek dál Lenon. Na druhém břehu Hus nebo defenestrace.??. Držím pěsti a hodně štěstí.?? — Jitka Musilová (@musilova_jitka) April 30, 2025

„Snažím se už od prosince minulého roku. Pokud by někdo překonal své ego, tak už to mohlo být i dávno vyřešené. Páni raději upřednostňují handrkování zde,“ odpověděl starosta z Tetína.

„Co byste, chlapci, zejména Matěj Hlavatý, dělali bez těch socek,“ rýpl si Jakub Ozaňák (ODS).

Starosta z Tetína odpověděl: „Možná by se o tom, jak jedná ministerstvo pod panem Jurečkou nedozvěděl nikdo. A pardon, pokud mám za těch 10 let co srovnávat, tak tohle jsem ještě nikdy nezažil.“

„Co na hodnocení takhle straightforward záležitosti trvá několik měsíců?“ podivovala se jedna z přispěvatelek na síti X.

„To tam popisuji – jednoduše někdo pustil informaci, že se dotace bude uzavírat. Ti šťastnější ji dostali včas a stihli okamžitě nahrát všechno, co měli připravené. Já se to dozvěděl až den po uzavření, kdy to bylo oficiálně oznámeno. Teď se čeká na doplnění žádostí, což znamená vysokou chybovost a spoustu administrativní práce. Ale tohle si způsobili sami,“ vysvětloval starosta z Tetína.

5-7 měsíců na vyřízení žádosti??? To tam kvůli pití kávy a večírkům nemáte čas pracovat??? — Lubomir Cunek (@LubomirCunek) April 30, 2025

Mě na tom všem zaujalo to, že schválení dětské skupiny trvá 5-7 měsíců. To bych čekal u atomové elektrárny. My se z toho Rakouska Uherska nevyhrabeme nikdy — Sakrasta ???????????? (@Sakrasta1) April 30, 2025

A ještě přidal jeden příspěvek: „Na závěr – myslíte si, že mě tahle situace těší? Že bych raději nedělal něco jiného a nevěnoval svůj čas něčemu smysluplnějšímu? Je to jednoduché – kdyby vše fungovalo, jak má, nikdo by si nestěžoval. A vy sám víte, že v tom nejsem sám. Těch stížností je opravdu hodně. Právě proto vznikla výzva, kterou podepsala řada měst a obcí – a která obsahuje konkrétní návrhy, jak situaci řešit.“

Někteří voliči neskrývali své rozhořčení: „Jste všichni trapní. Už opravdu tahám až z paty aspoň jeden důvod, proč znovu volit Spolu. Babiš se ani nemusí namáhat.“

Objevil se i názor, že se chovají jako malé děti.

