„To už se zbláznili?“ Microsoft zavedl novinku pro ochranu klimatu, ekonom žasne

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček na platformě X upozornil na novou funkci aktualizací systému Windows 11, která se zaměřuje na snížení emisí uhlíku. Aktualizace jsou nyní plánovány s ohledem na regionální údaje o emisích, takže jsou prováděny v časech, kdy zařízení vytváří co nejméně emisí.

„Když jsou zařízení připojena k internetu, zapnutá a jsou k dispozici údaje o regionální intenzitě emisí uhlíku, služba Windows Update naplánuje instalace v určitou denní dobu,“ uvádí operační systém Windows 11 společnosti Microsoft. „Když tak učiníte, může to vést k nižším emisím uhlíku, protože větší část elektřiny pochází z méně uhlíkových zdrojů v elektrické síti.“

Ekonom Křeček se už tak k aktualizacím stavěl kriticky a považoval je za „nutné zlo“, které ho zdržuje od práce. „Nechávám je instalovat, když odcházím na schůzku, a doufám, že po návratu bude vše fungovat. Nyní mě však Windows 11 navádí, abych aktualizace prováděl podle toho, kdy budu vytvářet nejmenší emise. To se už všichni totálně zbláznili?“ reagoval ekonom frustrovaně a novou změnu, která by ho nutila synchronizovat aktualizace s minimalizací emisí, považuje za přehnanou.

Nová změna při aktualizacích by mohla být vnímána negativně jako tzv. greenwashing. Praktika, kdy firmy prezentují své aktivity jako ekologicky šetrné, aniž skutečně mění své operace nebo přispívají k výraznému snížení environmentálního dopadu. Greenwashing často zahrnuje marketingové triky a tvrzení o ekologických přínosech, které ve skutečnosti nepřinášejí reálné zlepšení. I ekonom Štěpán Křeček nad novou změnou při aktualizacích vyjádřil spíše skepsi nad jejími účinky a dopady.

Na druhou stranu je společnost Microsoft považována za lídra v oblasti ESG a vykazuje nízké riziko (14,2) ve své oblasti působnosti podle hodnocení Sustainalytics. ESG (Environmental, Social and Governance) představuje komplexní přístup, který firmy používají k hodnocení a zlepšování svého vlivu na životní prostředí, společnost a způsob řízení.

Microsoft se v rámci své ESG strategie angažuje v oblasti udržitelnosti a snaží se snížit svůj ekologický otisk prostřednictvím konkrétních a měřitelných kroků. Společnost se například zavázala k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 a investuje do obnovitelných zdrojů energie a dalších iniciativ na ochranu životního prostředí. Produkty a služby společnosti by navíc podle serveru The Impact Investor navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům snižovat jejich vlastní dopad na životní prostředí.

Ve výroční zprávě „Environmental Sustainability Report 2024“ vedení včetně místopředsedy a prezidenta Brada Smithe a ředitelky udržitelnosti Melanie Nakagawaové uvádí, že už jen za rok 2023 společnost dosáhla významného pokroku v oblasti bezuhlíkové elektřiny a odstraňování uhlíku. Snižování emisí uhlíku je „i nadále oblastí, na kterou se zaměřujeme“.