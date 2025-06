„Uklízečka bez smetáku“. Jednání o nedůvěře Fialovi vyřešeno už teď

V době, kdy vyšlo najevo, že kontroverzní advokát Karim Titz za své služby odsouzenému drogovému dealerovi a bitcoinovému magnátovi Tomáši Jiřikovskému fakturoval 40 milionů korun (17,5 bitcoinů), se ve vládní koalici rozehrála otevřená hra na černého Petra. Ke skandálu s miliardou korun za bitcoiny pochybného původu se nikdo nehlásí a oficiálně je viníkem bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Někteří zkušení politici ale tuší, že to bude jinak. Například Miroslav Kalousek.

„Existují jen tři varianty,“ napsal Kalousek k tvrzení ministra financí Zbyňka Stanjury, že ten o špinavém bitcoinovém daru nevěděl. Stanjura podle Kalouska buď lže, nebo ministerstvo neřídí a netuší, co se tam děje, nebo případně platí obě varianty najednou. „Je to smutné. Ale chceme-li se zvednout z bláta, musíme si to přiznat,“ dodává Kalousek.

Server iDnes přinesl informaci, že Decroix, která studovala práva ve Francii, po čtyřech letech studia získala pouze první ze dvou stupňů, takzvaný Master 1. Stupeň Master 2, který je ekvivalentem plnohodnotného právnického vzdělání v Česku, už nedostudovala. Univerzita Karlova jí však v nostrifikačním procesu toto čtyřleté studium i přesto uznala jako plné pětileté magisterské studium v Česku.

Jak upozornil Deník N, univerzita přitom jen o rok později jinému žadateli o nostrifikaci odmítla uznat jeho pětileté studium ve Francii, které, narozdíl od Decroix, zahrnovalo i úroveň Master 2. Josef Nejedlý tehdy uznání svého dvojitého diplomu nedosáhl. Nejde o první nesrovnalost okolo Evy Decroix. Před dvěma roky upoutala pozornost médií, když do médií vypustila fotografii důchodce, pana Václava z Vysočiny, který obhajoval snížení důchodů. Bohužel pro Decroix se ukázalo, že pan Václav není z Vysočiny, ale z fotobanky. Strana k zakoupenému obličeji spokojeného seniora dodala výrok o snižování důchodů, který prý patřil skutečnému člověku.

Mezitím se na veřejnosti diskutuje o tom, zda má vláda dovládnout do podzimu v demisi, nebo ne. Poslanci se dnes scházejí na dlouho očekávané mimořádné schůzi, kde se má jednat o vyslovení nedůvěry vládě. K tomu sice vzhledem k poměru hlasů ve sněmovně nejspíš nedojde, ale poslanecká diskuse bude i tak pro vládní koalici nepříjemná. Horko má být například ministru financí Stanjurovi, kterého se na nepříjemné otázky v bitcoinové kauze plánují ptát i poslanci vládního hnutí STAN.

Pro ParlamentníListy.cz poskytl svůj pohled na vývoj bitcoinové kauzy komentátor Petr Holec. „Každý soudný člověk bez výplachu mozku od vládních médií vidí, že bitcoinová kauza je bezprecedentní průšvih, kvůli kterému by sama vláda samozřejmě měla podat demisi a takhle dovládnout až do voleb. A zvlášť, když si premiér Petr Fiala říká hodnotový premiér, protože tohle je popření základních hodnot státu. Jak ale víme, Fiala nonstop lže a popírá realitu. A proto se nám teď snaží nalhat, že nejde o vládní kauzu, i když jsou do toho namočení ministři ODS i on sám,“ říká Holec. O kauze podle něj věděli všichni včetně Fialy. Nikdo ale nic neudělal.

Moc nadějí Holec nevkládá ani do nové ministryně spravedlnosti Decroix: „Jestli měl někdo náhodou pochyby, tak tiskovka nové ministryně spravedlnosti a místopředsedkyně ODS Evy Decroix před jednáním sněmovny ho musela přesvědčit, že se nám ODS cynicky směje. Decroix nám totiž sdělila, jak má radost z toho, jak se jí prý kauzu daří řešit, aniž by nám ovšem řekla, co vyřešila. Je to jen uklízečka, jen bez smetáku s kýblem.“ Fiala podle Holce lpí na moci za každou cenu, takže se mu podaří dovládnout až do nových voleb. To půjde díky podpoře hnutí STAN, které Holec označuje za „partu unikátních leváků“. STAN se podle něj nyní snaží od kauzy bitcoinových miliard distancovat tím, že někteří jeho poslanci během hlasování o nedůvěře odejdou ze sálu. Tím ale vlastně vládu podrží, protože na počtu poslanců v sále nezáleží. „Je to jen další jejich šméčko stejné jako videa ze šatny nebo ‚dobrá kampaň‘, kdy drobné z partajních peněz rozdávají lidem v nouzi výměnou za to, že hrají v PR uplakaných videích šéfa STAN Víta Rakušana, nejhoršího herce severně od Lipna,“ dodává.

Pro Víta Rakušana má Petr Holec vzkaz: „Opravdu distancovat od vlády se můžete jen tak, že z ní buď odejdete, nebo případně hlasujete pro její nedůvěru. Zkoušet se distancovat na distanc tím, že během hlasování budete v kantýně pojídat chlebíčky a psát nesmysly na socky, to není žádný distanc. To je prostě podpora vlády, jen na dálku. Tomu ale veřejnost jistě dobře rozumí a nic na tom nezmění ani velké oči Víta Rakušana plné falešného dobra a starostí o národ.“