„To kdybych věděl.“ Zákazníci hubují na Alzu a AlzaBoxy

O svou špatnou zkušenost se s ParlamentnímiListy.cz podělil spolupracovník redakce. V Alze si objednal zdravotní pomůcku. „Potřeboval jsem konkrétní věc, kvůli náhlému zdravotnímu problému, který mi znemožňoval normálně fungovat. Vybral jsem si Alzu, protože jako jediní slibovali doručení už druhý den ráno a já to potřeboval opravdu rychle. Místo balíčku jsem ale dostal jen SMS, že objednávka se zpozdí. Pak mi dali druhý termín, na večer. Ujišťovali, že už to určitě dorazí. Nedorazilo zase nic," popsal svou zkušenost.

To nejhorší přišlo až potom: „Když jim napíšete, nic nevyřešíte. Zaklínali se, že teď už to určitě dorazí, že balíček už je v autě na cestě do výdejního boxu. Když do slibovaných 19 hodin nedorazil, volal jsem na infolinku. Tam mě překvapili informací, že balíček nejenže nedorazí, ale podle jejich informací leží celý den na skladě a nikdo s ním nepohnul. Takže mi předtím lhali.“ Zeptali jsme se České obchodní inspekce, co na takové jednání firmy říká. „S odkazem na výše uvedené by byl takový případ posuzován jako podezření na porušení ust. § 2159 odst. 1 občanského zákoníku,“ uvedl mluvčí ČOI František Kotrba.

„Nakonec to v Alze vyřešili tak, že objednávku zrušili a vytvořili novou, kterou mi do boxu dodali další den ráno. Mají asi bordel v systému. Jít o něco běžného, mávnul bych nad tím rukou, ale tohle jsem nutně potřeboval. Kdybych nenaletěl na jejich slib, mohl jsem to jinde koupit dřív a bez problémů,“ popsal spolupracovník redakce pro ParlamentníListy.cz. Firma se mu za potíže omluvila a nabídla mu slevu 200 korun na příští nákup. „Chápu pokus o vstřícný krok, ale radši bych, aby byli k zákazníkům upřímní,“ dodal.

Nejde o ojedinělý případ. Svou zkušenost s dodávkou zboží od Alzy zveřejnil minulý týden známý podnikatel s doménami Zdeněk Kubík přezdívaný Czech made man: „Kupoval jsem si na Alze něco za 1500, prodloužili zase dodání, tak jsem to stornoval a na Datartu koupil za 1175. Tak s 1/3 (objednávek) se omlouvají a trvá to třeba i několik dalších dnů, někdy dokonce to sami zruší, když už je jim to asi trapné.“

„Alza je poslední dobou velký špatný. Spousta objednávek se prodlužuje o x dní. Zrušit a objednat znovu na same day delivery funguje, ale je to voser,“ napsal jiný zákazník.

Sloganu firmy „Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš,“ který láká na rychlé doručení, se vysmívá další ze zklamaných zákazníků. „Pokaždé to trvá týden, ještě to nemám,“ postěžoval si a připojil výpis několika omluvných smsek o zpoždění zásilky, které mu chodily každý den, někdy i dvakrát denně.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila společnost Alza s žádostí o reakci. „Pokud zákazníkovi slíbíme doručení druhý den ráno, uděláme vše pro to, abychom tento závazek splnili,“ uvedla PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská. „Pokud taková situace přece jen nastane, snažíme se zákazníka co nejdříve informovat, omluvit se a nabídnout odpovídající řešení. Vážíme si důvěry našich zákazníků a uvědomujeme si, že spolehlivé doručení je zásadní,“ ujišťuje.

Na zpožděné zásilky z Alzy jsme se zeptali i České obchodní inspekce. „Obecně platí, že pokud prodávající deklaruje určitý termín dodání, měl by ho dodržet,“ říká mluvčí ČOI František Kotrba. Dodání zboží se obecně řídí občanským zákoníkem, ust. § 2159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.: „Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.“

Další zákazník popsal situaci, kdy mu zboží slibované na druhý den ráno nedorazilo tři dny. „Já jsem 2. 6. vkládala do AlzaBoxu kolem 12 balík, který šel na druhou stranu Prahy. Doručení mělo být 4. 6. do 23.59. Což už teda je daleko delší než Zásilkovna nebo i Balíkovna. A balík stále nikde. Neempatický Alza operátor mně řekl, že to může trvat i týden. Zlatá Česká pošta,“ postěžovala si jiná zákaznice.

Ke všem popsaným případům došlo v posledních dvou týdnech. Společnost Alza ale dělá svým zákazníkům zpožděním zásilek vrásky na čele už delší dobu. „Ano, stalo se mi to i několikrát v minulosti," potvrdil redakci ParlamentníchListů.cz náš spolupracovník. Internet je podobných stížností plný. Na diskusním serveru Reddit si na pozdní dodání zboží stěžují ve speciálním diskusním vlákně. „Akutně jsem potřeboval náhradní počítač, abych mohl dodělat práci. Objednali jsme včera v 19 h, doručení na prodejnu dnes v 8 ráno. Ideální stav, ráno to vyzvednu a můžu celej den makat. Bohužel opak pravdou, změna na 17 h. Volám kolem 18. na podporu, kde to je – sorry, dneska vám to dojde, počkejte hodinu. Samozřejmě to nedorazilo vůbec, zítra ráno bude mít někdo hodně špatnej start dne a já to doufám nebudu. Nikdy víc," napsal jeden z nich.

Problém se týká i větších zásilek, které se do výdejních boxů nevejdou, jako jsou například ledničky. Zákazník si postěžoval, že firma mu po zpožděném dodání nabídla odškodné ve výši 100 korun, tedy jednu devítinu ceny dopravného.

Společnost Alza se redakce ParlamentníchListů.cz v mailu dotazovala na konkrétní čísla zpožděných objednávek, prý aby mohla situaci prověřit. Alza tvrdí, že žádný plošný problém s doručováním nyní neeviduje. „Třeba mám jen smůlu a pokaždé si černého Petra vytáhnu já,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz spolupracovník redakce, kterému firma včas nedodala zdravotní pomůcku. O další kontakt s firmou prý nemá zájem. Česká obchodní inspekce doporučuje nespokojeným zákazníkům, aby v případě, pokud prodávající zboží nedodá ani v dodatečné lhůtě, od smlouvy odstoupili. Úřad eviduje jednotky případů stížností spotřebitelů, týkající se termínu dodání objednaného zboží z této firmy.

Alza ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz uvedla, že v případě, kdy nastane posun doručení, snaží se zákazníka co nejdříve informovat, omluvit se a nabídnout odpovídající řešení. „Vážíme si důvěry našich zákazníků a uvědomujeme si, že spolehlivé doručení je zásadní,“ ujišťuje PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská. Firma se snaží případy posuzovat jednotlivě a výši kompenzace přizpůsobovat konkrétní situaci, například typu zboží a míře zpoždění.

Zeptali jsme se Alzy i na to, zda zákazníkům, kterým nedodá zboží včas, nabízí vrácení peněz za přepravu. „Záleží na přání zákazníka. Řada zákazníků například využije možnost nechat si zboží doručit znovu s dopravou zdarma, což je jedna z forem kompenzace, kterou nabízíme. Vždy se snažíme najít takové řešení, které je pro zákazníka nejpohodlnější a nejvhodnější vzhledem k dané situaci,“ říká za Alzu Eliška Čeřovská. S tím ale nesouhlasí spolupracovník redakce, kterému dodání balíčku opakovaně prodloužili: „Výslovně mi řekli, že mi dopravné vrátit nemohou, prý to nedělají. Nabídli mi místo toho poukázku 50 korun na další nákup.“ Podle PR manažerky Alzy se zákazníci v případě nespokojenosti mohou obrátit na infolinku 225 340 111, případně svůj problém vyřešit ve svém účtu Alza nebo v chatu na webu Alzy.

Při kontrole na sociálních sítích na nás vyskočila i poměrně nechutná stížnost zákazníka, který si u společnosti objednal tzv. „rozbalené“ zboží, tedy věc, kterou první zákazník vrátil, ale u které podle Alzy dál platí plná 24měsíční záruka, jako u nového. Pan Raudenský si koupil rozbalená sluchátka. „Říkal jsem si, že tohle bude mít Alza pohlídané, ale víc jsem se nemohl mýlit,“ napsal. Tvrdí, že produkt obdržel v poškrábané a vrzající krabičce. Horší ale byly zbytky ušního mazu po prvním zákazníkovi. Alza se panu Raudenskému s omluvou ozvala a není důvod předpokládat, že problém nebyl vyřešen.

Pokud jste se i vy setkali s neférovým jednáním nebo předraženými službami u velkých firem, a chtěli byste se domoct řešení, neváhejte se na nás obrátit. Své podněty můžete zasílat na e-mailovou adresu j.novotny@parlamentnilisty.cz a my se jimi budeme zabývat.