Kampaň o přínosu dotací EU. Vláda na ni dá 2,4 milionu

MMR se skrze ni bude chtít snažit rozšířit povědomí o unijních fondech, pro což doposud volilo zejména webové stránky DotaceEU.cz, jež dlouhodobě informují o tom, kde u nás mají fondy EU pomáhat, jaké jsou specifikace unijních fondů aktuální pro programové období, či radí, jak získat dotaci z fondů EU. Jak však již ParlamentníListy.cz dříve poukázaly – projekt příliš velké dosahy u veřejnosti nezískal.



Příkladem jsou kupříkladu již jmenované podcasty Evropské fondy, jež i přes propagaci za statisíce dlouhodobě získávají maximálně kolem 200 až 250 poslechů a samotný youtubový kanál DotaceEU, který má pouhých 200 odběratelů.

K šíření pozitivního vnímání o podpoře Evropské unie v Česku se tak MMR nově rozhodlo oslovit mediální vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s., spadající pod skupinu Penta, která se má za 2.419.988 korun v příštích měsících postarat o vytváření a pravidelné vydávání propagace evropských fondů v tištěných a online médiích.



Vydavatelství, pod nějž spadají regionální Deníky a stránky Deník.cz, má tak dle zadání od ministerstva činit primárně skrze páteční přílohy, kterou budou obsahovat příběhy projektů, příjemců a žadatelů o unijní podporu, zviditelnění každodenních přínosů fondů EU a chybět nemají zmínky na sociálních sítích těchto médií.



Ministerstvo každý měsíc určí tematickou oblast podporovanou fondy EU, které se bude propagace v daný měsíc věnovat a k veřejnosti pak bude šířen přínos subvencí od Evropské unie i skrze příběhy. „Článek by měl ukazovat přínosy konkrétního projektu v širokém kontextu, je vítán reportážní styl či metoda story-tellingu (vyprávění příběhů),“ zaznívá v zadání.

Resort MMR vysvětluje, že cílem veřejné zakázky je „udržet vysoké povědomí široké veřejnosti o evropských fondech a posílit její pozitivní vnímání fondů EU, a to především skrze konkrétní příklady užitečných projektů, kde se snažíme ukázat, jak evropské fondy pomáhají rozvíjet regiony a zkvalitňují životy jejich obyvatel“.



„Veřejnost často neví, že investice v jejch okolí byly podpořeny z evropských fondů a lidem se tak obtížněji vybavují jejich konkrétní přínosy. Chceme se zaměřit na znalost projektů obyvatel v jejich okolí, která je předpokladem k přesvědčení o smysluplnosti evropských dotací. Obecným cílem je ukázat lidem, že projekty podpořené z fondů EU jsou užitečné a mají pro ně osobní přínos, neboť se s nimi často setkávají a jejich výsledky využívají v každodenním životě, i když o tom ani nemusejí vědět,“ zní dále.

Redaktoři placení ministerstvem pro místní rozvoj mají o projektech, na něž šly peníze z EU, psát pozitivně a oslavovat jejich přínosy. Zdůraznit mají dle zadání pozitivní dopady daných realizací na určený region nebo oblast. „Popis bude vyzdvihovat hlavní úspěchy projektu, tedy co konkrétního přinesl – například, zda zvýšil zaměstnanost, zlepšil životní podmínky místních obyvatel nebo přispěl k ochraně životního prostředí,“ radí MMR redaktorům z vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.



Mluvčí ministerstva Karolína Nová pro ParlamentníListy.cz uvedla, že se aktuálně projekt DotaceEU bude snažit mimo jiné o propagaci nejnovějších dotačních titulů. „Klíčovou oblastí se v letošním roce stává příprava budoucího programového období 2028+,“ sdělila.



Nutno právě v té souvislosti podotknout, že v případě 2,4 milionu na propagaci unijních fondů nejde o konečnou částku a do projektu proudí mnohem větší finanční balík – například právě do současného obsahu včetně podcastů, jež se mají na nadcházející programové období zaměřit. Mluvčí MMR poznamenala, že tyto finance resort považuje „za jeden z důležitých nástrojů, jak odborné i širší veřejnosti přinášet informace o evropských fondech a o jejich praktickém využití v České republice“.

Jak jsme již upozorňovali dříve, za výrobu 10 audio podcastů a 5 vidcastů Evropské fondy MMR zaplatilo v březnu letošního roku 157.300 korun, přičemž po nepříliš vysokých číslech posluchačů, držících se většinou nanejvýš kolem 3 stovek u každého dílu, dostala za úkol propagovat projekt mediální agentura Knoworigin – firma spojená se synem exposlance ODS Jana Vidíma.



Mluvčí Nová pro ParlamentníListy.cz na počátku května poznamenala, že placená propagace pomáhá zvyšovat dosah určitého obsahu. „Na rozdíl od prvotních zkušeností s pouze organickým dosahem některých dílů (cca 200–250 zhlédnutí), tvoří většinu poslechovosti kombinace organické a placené propagace. Realizujeme ji v cílených vlnách (1–2 kampaně ročně) jen pro určitou část dílů, přičemž přináší výrazný zásah za velmi efektivní cenu,“ osvětlila, jak bylo dosaženo toho, že některým dílům podcastů MMR věnovaným unijním dotacím skokově přibylo na platformě YouTube 20 tisíc zhlédnutí.



Propagaci projektu o unijních dotací měl na starosti Knoworigin za desítky tisíc dříve i skrze facebokový profil DotaceEu.cz, ale i zde platí, že aktuálně tamní příspěvky zůstávají bez reakcí či s ohlasy povětšinou jednotek lidí a nepomohlo tak ani dohromady necelých 400 tisíc, za něž měla tato mediální agentura zvýšit dosah celého brandu. Počty posluchačů a diváků projektu MMR, zaměřeného na unijní dotace, se v poslední době i přes tuto snahu nikterak viditelně nemění.





