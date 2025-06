Máme štěstí, že máme Pavla, vysvětlil miliardář. Modlí se za druhé období

Jeden z podporovatelů prezidentské kampaně Petra Pavla, podnikatel a miliardář Martin Vohánka, zakladatel a generální ředitel společnosti Eurowag a předseda správní rady spolku Druhá ekonomická transformace, uvedl v audiopodcastu Ptám se já, že by si přál, aby současný prezident znovu kandidoval. „Myslím, že ta země to potřebuje. To, čím procházíme díky souběhu mnoha megatrendů, ať už je to AI, globální oteplování, změny v geopolitickém prostoru, demografická krize a podobně, vyžaduje člověka s vysokou integritou, se zkušeností s řízením krizí, člověka, který umí komunikovat. Myslím, že to pan prezident naplňuje stoprocentně. A proto jsem za to vděčný a moc bych si přál, aby pokračoval. Ale jestli tak učiní, je samozřejmě jeho rozhodnutí. Budu držet palce a modlit se, doufat,“ uvedl Vohánka.

Podle svých slov si váží zájmu prezidenta Petra Pavla o iniciativu Druhá ekonomická transformace, jejímž je klíčovým hybatelem. „Jsem vděčný za to, že pan prezident s tím, že se účastnil už vlastně po několika letech naší konference, dává vědět, hele, takové aktivity jsou přínosné pro Českou republiku. Jsem za to vděčný a myslím, že to je správné.“

V rozhovoru se Vohánka obsáhle vyjádřil k výkonu funkce prezidenta ČR a zdůraznil, jaký význam pro něj má osobnost Petra Pavla. „Osobně vnímám kvality pana prezidenta. Je to schopnost dialogu, komunikace, za to si ho nesmírně vážím. To, že dokáže mluvit, ať už k intelektuálům, byznysmenům, ať přijede kamkoliv po republice, dokáže navázat smysluplný dialog. Jeho schopnost mediace a upřímná snaha mediovat – o tom je druhá ekonomická transformace. O to se snažím ve filantropii, takže proto si toho nesmírně vážím,“ poznamenal filantrop.

A jedním dechem dodal: „A ta druhá věc je integrita. Víte, není problém mít moc, ale problém je nechat se mocí zkorumpovat. A když se dívám na Petra Pavla jako na člověka a dnes na politika, tak myslím, že díky té funkci se nehnul ani o píď tady v tomto ohledu. A za to si ho nesmírně vážím. Jsem nadšený podporovatel pana prezidenta a jsem na to hrdý.“

V Česku v posledních letech opakovaně zaznívaly hlasité výzvy českého byznysu, aby se domácí ekonomika konečně více rozhýbala, přizpůsobila moderním technologickým trendům a stala se konkurenceschopnější. Podnikatelské špičky, které se kvůli tomu spojily v rámci iniciativy Druhá ekonomická transformace, dlouhodobě upozorňují na to, že zemi chybí jasný směr.

Podle Vohánky už se ale například daří lákat do Česka více zahraničních studentů nebo špičkových vědců a lépe propojovat vědu s výzkumem. Na druhou stranu zemi podle něj stále brzdí dlouhé povolovací procesy a obecně pomalá státní správa.

České firmy však mají podle Vohánky nyní obrovskou příležitost na pomezí tradičního strojírenství a rostoucího oboru IT. V souvislosti s ruskou intervencí na Ukrajině i se zvyšujícími se nároky na obranyschopnost roste poptávka po zboží takzvaného dvojího užití – tedy pro civilní i vojenské účely. A právě v tom vidí Vohánka velkou příležitost: „Vyhrávat na stávajících hřištích, kde už některé státy dominují, je velmi těžké. Tady je nově otevírající prostor pro všechny v Evropě. Je to stejná startovní čára a to je příležitost pro Českou republiku.“

Martin Vohánka v rozhovoru pojmenoval klíčové priority, které by měla řešit příští vláda. Za zásadní považuje reformu vzdělávání, která je podle něj nevyhnutelná, pokud chce Česká republika obstát v moderním světě. „Je to vlastně program Druhé ekonomické transformace, což znamená dotáhnout transformaci vzdělávacího systému, protože tak, jak je dneska školství – ať už je to základní, střední nebo vysoké – tak ono vlastně nepřipravuje na budoucnost. Přece jenom vědění, to je ta největší kompetence. To je to, na čem musíme stavět budoucnost. A rozhodně ne na levných energiích, nebo nedej bože na levné práci,“ zmínil miliardář Vohánka.

„Potom, když už tedy lidé vycházejí z vysokých škol, aby tady fungoval transfer, aby když už si založí startupy, měli dostatek kapitálu, aby měli předvídatelné právní prostředí,“ doplnil Vohánka.

Zdůraznil, že program Druhé ekonomické transformace není úzce podnikatelský, ale celospolečenský. Opatření, která navrhuje, by podle něj měla podporu bez ohledu na politickou orientaci, tedy až už by příští roky byla u moci současná vláda, či hnutí ANO, které má nejvíce preferenci. „Já už jsem to vlastně zmínil, že ten program je nadfiremní, nadoborový. Je to něco, co zlepší celé Česko. A když se podíváte na ta opatření – ať už je vaše srdce víc nalevo, nebo jste víc konzervativní a podobně – tak jsou to věci, které jsou tzv. bez diskuse. Takže já jako občan, jako Martin Vohánka, mohu jedné či druhé straně víc fandit, ale podle těch opatření: to se musí stát,“ zdůraznil.

