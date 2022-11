„Tohle dělá dřevák.“ Režiséra Svobodu dohřál Rakušan. A že vláda mu mrtvého Putina schvaluje

Režisér Jiří Svoboda byl hostem moderátora Luboše Xavera Veselého na XTV.cz. „Je to člověk, který umí strategicky uvažovat. Je to manažer. Prošel dlouhou řadou funkcí včetně premiérské. Čili je schopen velmi dobře odhadovat ekonomické odhady,“ poznamenal Svoboda k prezidentskému kandidátovi Andreji Babišovi (ANO), který by byl podle něj dobrým prezidentem.

Myslel si i to, že ODS – nebo potažmo SPOLU – vybere a bude mít kandidáta, kterého bude podporovat. SPOLU v současné době podporuje Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera. „Myslím si, že je to národní fronta, opravdu, a že se na tom dohodli. Myslel jsem si, že vyberou někoho, kdo je, dejme tomu, mladší a kdo má nějaké... Oni si nevěří, je vidět. Nevěří svým vlastním poslancům a nevěří vlastně svým vlastním lidem, podporují tři lidi – a jak to budou dělat, já nevím, jestli to zúží nakonec, nebo nakonec řeknou, že někoho nepodporují. Teď už řekl premiér, že chce, aby to nebyl bývalý komunista, takže je z toho tím pádem vyřazen ten voják fousatý Petr Pavel, takže už zbyli vlastně jenom dva,“ dodal Svoboda.

Tím, že SPOLU podporuje hned tři kandidáty, podle Svobody de facto všem třem škodí. „Ty sympatie se budou štěpit. Ubere to vlastně těm kandidátům ty hlasy, které by jinak byly koncentrované. Ty hlasy, které podporují ODS,“ zmínil Svoboda.

Andrej Babiš by podle něj byl dobrým prezidentem České republiky. „Myslím si, že je jaksi člověk, který umí strategicky uvažovat, je to manažer, prošel dlouhou řadou těch funkcí včetně premiéra, dvakrát, čili je schopen velmi dobře odhadovat třeba ekonomické dopady, já tam těžko hledám někoho, kdo bude trošku orbánovštější, což ani ten Andrej není, protože i on hlasoval pro některé věci, pro které třeba mně se to nelíbilo. Myslím v Evropské unii, ať už je to Green Deal. Myslím, že tam měl využít právo veta, on tam občas díky tomu, že je taky v určitém labilním postavení, že ho tam někdo chodil udávat, do toho Bruselu, především Piráti a pan poslanec Zdechovský, takže on trochu jaksi se neodvážil radikálnějších stanovisek,“ domnívá se Svoboda. Při té příležitosti zároveň hovořil o tom, že současná vláda nemá jako hlavní cíl slušné vychování.

„Jestliže neodstoupil ministr vnitra, celá ta vláda, tím, co spáchal ministr vnitra, tím pověšením těch vlajek... Nejsem vůbec proruský, nejsem putinovec, napsal jsem o té válce mnoho nesouhlasných slov, ale tohle dělá dřevák, tohle nedělá politik a člen vlády. A jestliže ostatní členové vlády mu neřeknou týž den nebo druhý: Konec, jsi ze zkompromitované strany podvodníků – a ještě navíc to dotvrdíš tím, co pověsíš na Ministerstvo vnitra, tak je ta vláda celá vlastně... schvaluje dřevácký způsob jednání,“ sdělil Svoboda.

Co se týče vlády, podle něj vše přichází pozdě a odjinud. „Ta vláda se spoléhá na 60 tisíc úředníků v Bruselu a těch 700 poslanců toho euroklubu, že něco vymyslí a řeknou jim, co mají dělat. Nepochybné je, že se něco mělo udělat, když jde o elektrickou energii, mělo se dospět minimálně k tomu, že by zastropení bylo nikoliv ze státního rozpočtu, jak je teď, to znamená, že je na koncové straně toho... ale že by bylo na té straně výrobce, čili že by to neslo, ten výrobce elektřiny, by nesl to zastropení, ten rozdíl. Tak to je jedna věc, je vidět, že se polekali těch akcionářů, zřejmě přestože vláda má jaksi velký podíl v ČEZ, tak ti drobní akcionáři jsou natolik vlivní, že se jich ta vláda bojí. To je evidentní. A poté samozřejmě vyčítám všem, kdo přešli na burzu do Lipska, to bylo evidentní, že když to dostanou do ruky, tu elektřinu, kterou my tam posíláme, tak když to dostanou do ruky šmejdi, čili ti jaksi, co to odprodávají dál, takže budou tu cenu astronomicky zvyšovat,“ dodal Svoboda.

