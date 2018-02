„Tohle se nesmí dostat ven!“ Utajovaná schůzka elit ČSSD: Noční Hradec, uzavřený salonek restaurace. Jen PL mají exkluzivní FOTO a informace, jak se handlují top funkce

Čtyři měsíce po neúspěchu ve sněmovních volbách bude dnes v Hradci Králové mimořádný sjezd sociální demokracie vybírat nové lídry strany. Při volbě předsedy budou mít delegáti na výběr z dosavadních členů nejužšího vedení, Milana Chovance a Jana Hamáčka, dlouhodobého kritika aktuálního vedení Jiřího Zimoly a dalších pěti kandidátů.

Sjezd, který v úvodu navštíví i bývalý předseda strany a současný prezident Miloš Zeman, by se měl vyslovit také k tomu, zda by měla ČSSD vyjednávat s hnutím ANO o vládní spolupráci.

Úřadujícího šéfa strany Chovance a místopředsedu Hamáčka, kterým může u delegátů uškodit angažmá v současném vedení, vyzvou kromě Zimoly také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů chtějí jít do volby předsedy také Jan Jukl a Jiří Sokol. Na funkce místopředsedů se přihlásila třicítka uchazečů.

I toto zmíněné rozložení sil bylo podle našich informací důvodem k setkání, jehož se účastnil například Jan Hamáček či Miroslav Poche. „Seděli v restauraci Duran v Hradci Králové, byli v uzavřeném salónku, seděli tam několik hodin. Jako první odjížděl Jan Hamáček někdy kolem desáté večerní, někdo ho vezl, sám neřídil. Ostatní seděli za zavřenými dveřmi a dobře se bavili," uvedl náš zdroj. Že by se jednalo s vodou v pomyslné číši, o tom lze směle pochybovat. Že se tedy elity ČSSD nikterak netrápí volebními nezdary, je už nyní jasné. Důvod?

O tom již naše redakce také psala. Po zvolení Jana Hamáčka by mělo dojít k jasné spolupráci s ANO a dosazení některých osobnostní socdem do Babišovy vlády. Mezi jinými jde o Jana Hamáčka nebo Petra Dolínka, multifunkčního politika z Prahy.

A co se na sobotním dýchánku odehrávalo? Kvůli ochraně našich zdrojů můžeme v tuto chvíli uvést snad jen to, že bude důležité spojit síly Jana Hamáčka a Jiřího Zimoly. „Celé to organizoval a snad i platil právník Špaček, který řeší věci, chcete i účet? Řešila se podpora, Hamáček, Zimola. Zbytek asi nemusím dodávat,“ uvedl náš exkluzivní zdroj.

ParlamentníListy.cz ze setkání, které údajně ovládá hlasovací mašinerii členů, přinese během neděle další informace.

autor: Tomáš A. Nový