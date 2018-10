„Toho ubožáka z Hradu vysílat ve dvě v noci!“ Miloš Zeman pronesl vulgaritu v Českém rozhlasu a je tu řev. Kalousek, Topolánek, Tabery...

Na sprostá slova z úst hlavy státu došlo závěrem rozhovoru, když přišla řeč na to, koho prezident u příležitosti 28. října vyznamená. „Já se dneska rozdávám, tak vám ještě řeknu jednu trojici. Ta trojice je spojena tím, že brojí proti ekonomickým zmrdům. V tomto případě já ten termín považuji za naprosto výstižný. Jsou jimi Viktor Kožený, Zdeněk Bakala, jsou to solární baroni a je to skupina kolem lehkých topných olejů,“ popsal Zeman, koho považuje za ekonomické lumpy.

Poté dodal, že vyznamená někdejší šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou bojující proti solárním baronům, finančníka Pavola Krúpu, který si nebere servítky vůči Zdeňku Bakalovi, a někdejší poslankyni za hnutí ANO Janu Lorencovou, novinářku, která se věnovala kauze lehkých topných olejů.

Sociální sítě pak zaplavily nejrůznější komentáře reagující na to, jaká sprostá slova Zeman použil. „To je mně zase trapná aféra, když prezident nazve zmrdy zmrdama,“ napsal na svém Twitteru bloger a zakládající člen ODS Petr Paulczyňski s tím, že to vypadá, jako kdyby takový výraz nikdo nikdy nepoužil. „Ta korektnost je úplně na hovno. To už se nesmí nazývat věci pravými jmény?“ divil se.

To šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery na to poznamenal, že vlastně až dnes Miloše Zemana pochopil. „Jeho nejbližší vyprávěli, že když ho ČSSD odmítla zvolit prezidentem (tehdy ještě volil Parlament), slíbil, že ji zničí. A nepochybně uspěl,“ poznamenal s tím, že teď se evidentně rozhodl zničit celý stát. A nepochybně...

Normální lidé na veřejnosti takhle nemluví, reagoval novinář Jaroslav Kmenta. „Milé děti, vzhledem k šířící se nejistotě, co je slušnost a co ne, si vás dovolujeme ujistit, že slovo ‚zm*d‘ se neříká. Je to vulgární a nevhodné. Normální lidé takhle na veřejnosti nemluví. A abychom předešli otázkám: ano, prezident Zeman není úplně normální. Konec hlášení,“ napsal ve svém tweetu.

V reakci na Zemanův vulgarismus je zase komentátor Jan Lipold zvědavý, jestli po tom někteří členové rady vystartují jako po „pornu na Vltavě“.

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, rovnou přišel s řešením, jak se takovýchto živých výstupů vyvarovat. „No to je řešení – toho vulgárního ubožáka z Hradu vysílat ve dvě v noci, aby to děti neslyšely. A bojkotovat vyznamenání, která jsou od něj jen pro ostudu a mají nulovou hodnotu,“ navrhl.

Prezidentovo vystoupení neušlo pozornosti ani předsedovi ODS Petru Fialovi, který opět připomněl, že vulgární vyjadřování prezidenta republiky v přímém rozhlasovém vysílání je nevhodné a nepřijatelné. „Možná nás to už nepřekvapí, ale zvyknout si na to nesmíme,“ zdůraznil.

To neúspěšného kandidáta na prezidenta a někdejšího premiéra Mirka Topolánka zarazila hlavně slova o vyznamenání finančníka Krúpy. „Opravdu není pro vyznamenání z rukou prezidenta v den výročí sta let československé státnosti lepší kandidát – Slovák nežli pan Krúpa? A sakra, no jo, radši nebudu napovídat...,“ napsal ve svém tweetu.

Vulgarity nemá cenu komentovat, napsal jasně předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Zeman je podle něj totiž vulgární, i když sprostá slova nepoužije. „Zaujal mě ale seznam vyznamenaných ke 100. výročí 28. října: Vitásková, Krúpa, Lorencová... Ještě tady někomu vadí Michal David?“ uzavřel.

