„Tomu nevěří ani náš pes,“ utřel Ivan Vyskočil finance Milionu chvilek. A také mladé umělce a Zdeňka Svěráka

V posledním díle pořadu Xaver Live si Luboš Xaver Veselý pozval do studia herce a taktéž přispěvatele do ParlamentníchListů.cz Ivana Vyskočila. Řekl, že většině svých hereckých kolegů nemá za zlé, že demonstrovali na Letné, protože v roce 1989 ještě tahali kačera. Akorát Zdeněk Svěrák si to prý mohl odpustit. Co se týče náhrady ministra Staňka Michalem Šmardou, tak to dle něj vypadá, jako by ČSSD už neměla lidi. A předčasné volby? Ty by prý dopadly stejně a nic by se nevyřešilo.

Nejdříve se řešilo vyznamenání, které Ivan Vyskočil převzal z rukou prezidenta Miloše Zemana. Jít si pro něj s vědomím, že bude zatracován lidmi i informačními servery, pro Vyskočila prý nebylo vůbec těžké. „Naopak, já jsem si pro to šel rád, jsem na to hrdej, a dokonce mi byl nabídnut milion, když si to nevezmu,“ připomenul herec starou kauzu se slovy, že se na milion vykašlal. Pocta od prezidenta je pro něj prý cennější. Kritiku čekal. „Vždycky vím, co se děje, ten jako hlásí, že by si to nevzal, von mu to nikdo nenabízí, ale to je jedno, a potom ty dotazy novinářů, když už se profláklo, že jako to dostanu, tak spousta novinářů chtěla vědět: ‚A vy si pro to půjdete, když spousta vašich kolegů to odmítla?‘ A já jsem říkal, ano, já si pro to půjdu a už se na to těším,“ popsal Vyskočil atmosféru před vyznamenáváním. Anketa Která z parlamentních stran už zcela jistě NEBUDE v příští Poslanecké sněmovně? ANO 1% ODS 1% Piráti 2% SPD 0% KSČM 2% ČSSD 11% KDU-ČSL 3% TOP 09 72% STAN 8% hlasovalo: 951 lidí

To, že někteří jeho kolegové demonstrovali na náměstích a na Letné jim prý za zlé nemá. Protože prý spousta z nich v roce 1989 ještě „tahala kačera“. Ale výjimka je Zdeněk Svěrák. „Ten by si to moh odpustit,“ okomentoval Vyskočil svého kolegu. Pro herce je podle něj velmi svůdné hovořit před 250 tisícovým davem. „Voni ty herci jsou samá emoce a ta hlava to někdy nedohání,“ dodal. Ale říká, že názor nikomu nebere a nemusí s ním všichni souhlasit. V „pražské kavárně“ se údajně nenávist k Zemanovi a Babišovi nosí, ale když na to dojde, tak jim dle něj chybí argumenty. Také ho prý vždy velmi baví, když ho kritizují za názory herci, kteří na rozdíl od něj podepsali Antichartu.

Demonstrace na Letné jsou dle jeho názoru o poznání jiné než ty v roce 1989: „Já si furt pamatuju, jak jsme byli rozechvělí a báli jsme se, kdy přijedou tanky. A mohly přijet. A věděli jsme, co chceme. Přinejmenším jsme všichni chtěli svobodné volby. A tyhle demonstrace vědi, co nechtěj, ale vůbec neříkaj, co chtěj. A já za tím čuji čertovo kopýtko. Někdo to platí, někdo ty lidi táhne do ulice.“ A vysmál se Xaverovi, když navrhl, že se demonstrace platí z transparentního účtu. „To nenamluvěj ani našemu buldokovi.“ Demonstranti podle něj zapomněli sdělit, koho tedy na místě premiéra chtějí, když Babiše ne.

Vyskočil se ještě opřel do pokrytectví herců, kteří se zúčastnili karlovarského festivalu, sponzorovaného ze státního rozpočtu údajně částkou 30 milionů, ale kteří na něm brojili proti Babišovi a ministryni Schillerové. A také do studentů s transparenty „Babiše do koše“, kteří vyžadují 25% slevu na jízdném. Fotogalerie: - Státní vyznamenání od prezidenta

Přišel také dotaz na to, co Vyskočil říká na „multikulturní Ulici (seriál TV Nova – pozn. red.) černouška s blondýnkou“. Herec řekl, že na to neříká nic, že to je naprosto v pořádku, ale problémem je multikulturalismus. Jeho prý nikdo z rasismu a xenofobie vzhledem k tomu, s kým žil (Anife Vyskočilová – pozn. red.), obviňovat nemůže.

Dále se jeden z diváků ptal, co se prezidentovi líbí na panu Okamurovi. Vyskočil řekl, že není mluvčím pana prezidenta, ale některé věci, které říká Tomio Okamura, se mu prý líbí také. Také souhlasil se slovy prezidenta v kauze ministra Staňka, že vláda Andreje Babiše se označuje jako protikorupční, a přesto chce odvolat někoho, kdo se snažil o nápravu korupce, a také za vládu odborníků, a přesto chce dosadit někoho, kdo odborníkem není. Fotogalerie: - Státní vyznamenání prezidenta republiky

O Michalu Šmardovi Xaver Veselý prohlásil, že ho na kultuře nechce. „Je to takovej trouba,“ ohodnotil starostu Nového Města na Moravě. Vyskočil prohlásil, že je to takový socialistický způsob, že někdo řediteloval zelenině, tak pak řediteluje České dráhy, a kultura je dle něj specifický obor. „Trošku to vypadá, jako že ČSSD nemá lidi,“ mínil Vyskočil a poznamenal, že mu to připomenulo vtip o tom, jak přijede autobus na slovenskou náves a z amplionu se ozve: „Kto ještě nerobil v Praze ministra nebo tajemníčka, autobus je pristavený.“ Řekl, že předčasné volby by nechtěl, protože by dopadly stejně a nespokojenost by panovala dál.

Někdo se zeptal, zda by Vyskočil mohl někdy volit Piráty, na což dotyčný odpověděl, že ne, už kvůli názvu, v čemž s ním souhlasil i Xaver Veselý. „Mě hodně zajímá historie, a když člověk čte ty námořní věci, tak piráti se vždycky věšeli na ráhno, bez soudu,“ pravil herec a dodal, že ztotožnit se, byť jen jménem, se somálskými piráty je hrozné. Přišel i dotaz na Vyskočilův názor na prohlášení Miroslava Kalouska o tom, jak je Miloš Zeman ruský agent. Zde si Vyskočil vypůjčil citát od prezidenta Klause, že byl asi předseda poslaneckého klubu TOP 09 na dlouhé procházce s Johnniem Walkerem.

Psali jsme: Ivan Vyskočil po zlém zážitku účtuje se „sluníčkáři“: Zemanovcům rozstřískat hlavy na srač*y, aby ty vaše pravda a láska zvítězily?! To snad ne Mádle, styď se. Menšík by vám vrazil! Neukojená touha Geislerové a oprsklý strup Minář. Do toho všeho ČT. Ivan Vyskočil masakruje „Václavák“ Hitler, Hrušínský, Geislerová! Ivan Vyskočil má jasno, pokud jde o „kavárnu“ a násilí Zastání Jandáka proti „jemnocíťům“, výsměch Holubové a drsný vzkaz „antidemokratickým věrozvěstům“ Hrušínskému s Hřebejkem. Ivan Vyskočil přitvrdil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas