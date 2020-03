„Tomu se nevyhneme.“ Babiš řekl, že Češi budou muset vydržet dál. A přinesl i dobrou zprávu

reklama

„Co teď momentálně řeším, je to, že máme zavřenou hranici se Slovenskem, že tam stojí kamiony, takže jsem teď volal s maďarským premiérem, protože kamiony na rumunské hranici čekají až deset hodin, než je odváží," sdělil premiér k tomu, co aktuálně dělá.

Sdělil i to, jak byla požádána Evropská komise, kdy se Česko zařadilo do programu ohledně nákupu ochranných pomůcek. „Ty v Evropě nejsou, a my jsme teď poskytli půjčku Slovinsku v podobě roušek, poskytli jsme ochranné obleky Španělsku a Itálii,“ poznamenal dále Babiš. „Máme to štěstí, že se nám podařilo prostředky z Číny zabezpečit, takže uvidíme, jestli se Evropské komisi povede něco nakoupit, pokud vím, tak neudělali žádnou smlouvu,“ sdělil Babiš.

Připomněl téma prodloužení nouzového stavu, o čemž již hovořili epidemiolog Roman Prymula i ministr vnitra Jan Hamáček.

„My samozřejmě musíme ten nouzový stav prodloužit. Znovu apelujeme na naše občany, aby dodržovali ta doporučení. Máme teď víkend, aby skutečně zůstali doma. Naše hlavní starost je o seniory. Dnes Ministerstvo zdravotnictví mělo tiskovou konferenci ohledně toho, co se stalo v Českém Krumlově a tady v domově seniorů na Chodově, že tam bude povinnost, pokud se vyskytne nákaza, aby tam vlastně ti senioři byli zvlášť, aby měli speciální podmínky, speciální péči, takže tohle samozřejmě řešíme. A připravujeme na pondělí další opatření ekonomické povahy ve prospěch firem, podnikatelů a živnostníků,“ sdělil Babiš. Podle něj se prodloužení nouzového stavu o 30 dní nevyhneme.

„Zkrátka je jasné, že ten počet nakažených bude stoupat. Dneska je hlavní důraz na to, abychom byli připraveni, naše nemocnice, abychom měli lůžka připravená s ventilací, to je dnes nejdůležitější. A nejdůležitější je ten projekt ‚chytré karantény‘,“ sdělil Babiš. Podle něj bude projekt nejdřív vyzkoušen v Jihomoravském kraji, a potom samozřejmě je nejdůležitější řešit Prahu.

Babiš ubezpečil, že vláda by si nikdy nedovolila učinit opatření, která by byla namířena proti občanům, podnikatelům nebo živnostníkům.

A co kompenzace na přímé náklady podnikatelů nebo podniků? „Kurzarbeit je projekt tripartity,“ sdělil nejprve Babiš, s tím, že ministryně Maláčová a Schillerová se s tím ztotožnily – ale on že by to dělal jinak.

„My dneska potřebujeme dostat do těch firem peníze rychle, takže já mám určité obavy, jestli to skutečně úředníci zvládnou, protože samozřejmě je tam určitá byrokracie... Já jsem doporučoval jiné řešení, to znamená víceméně co se týká těch plateb, to znamená pojistné, sociální a zdravotní a tak dále, a samozřejmě daně... To jsou věci, které by ty firmy nemusely platit, tudíž by neměly ani byrokracii, ani stát by neměl byrokracii. Vláda se nějakým způsobem rozhodla pro ten kurzarbeit, takže doufejme, že se to zadministruje, abychom měli nějaký přehled, jaký to má efekt,“ podotkl.

Podle Babiše by se měly také odložit splátky hypoték, splátky úvěrů.

O víkendu by lidé měli nadále dodržovat opatření, která vláda navrhla. „To znamená být doma, když půjdou na procházku, neměli by být víc než 2 lidé společně, samozřejmě platí výjimka pro rodiny. A hlavně dávat pozor na naše seniory. Aby byli odseparovaní,“ sdělil. A poukázal i na nutnost nošení roušek.

