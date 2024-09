„Totalita. V Příčovech někdo schválně vyhodil proud.“ Profesor Turánek jde do boje

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29911 lidí



Zmínil též, že se vracíme k letům normalizace. „Tady budou vládnout plukovníci a generálové,“ podotkl. „Pokud se lidé zamyslí nad tím, co chtěli v roce 89 – aby láska a pravda zvítězila nad lží a nenávistí – tak tady se zřejmě může demokraticky lhát, nenávidět, krást,“ kritizuje Turánek „vládu plukovníků“ a „toxickou“ hladinu „korupce, cenzury a totality“.



K současné situaci poznamenal, že když byl na Vlasteneckém setkání v Příčovech, že „někdo vyhodil proud“. „Jenom proto, aby poškodil to setkání. A to už tak připomíná, co bylo ve 30. letech v Německu,“ zmínil Turánek a situaci přirovnal též k napadání, kterému čelil Karel Čapek.

„My jsme vlastně v éře korporátního kapitalismu, a ten nemá jinou cestu než totalitu. Aby se mohl dál udržet, udělá z lidí nevolníky, a univerzálně vzdělané lidi nepotřebuje,“ poznamenal lékař a vědec. Dle jeho slov už má vše dohru v tom, že tu jde o „generace netáhel, které nic neumí, nejsou použitelní, ale budou ochotně tleskat této diktatuře“.



V nadcházejících volbách se profesor Jaroslav Turánek chystá kandidovat do Senátu Parlamentu ČR v třebíčském obvodě, s podporou hnutí Švýcarská demokracie. Připomněl, že horní parlamentní komora je důležitá, neboť ta má být „pojistkou proti zvůli vládní moci“. „Ale pokud v Senátu sedí zástupci stran, tak to žádná pojistka není,“ doplnil s tím, že by dle něj měli být senátoři nezávislí. A že by podpořil to, aby se veto Senátu a prezidenta republiky nedalo přehlasovat Poslaneckou sněmovnou.



S mediálním prostředím u nás, dle něj, sice senátoři mohou leccos činit, například skrze poukazování na problémy či skrze iniciaci změn zákonů, ale hlavní změny si dle něj „musí vynutit lidé“ například na Václavském náměstí či na Letné. „Když chcete konstruktivní společnost, musíte získat aktivitu lidí. Ti, co chtějí společnost ovládnout, ti tu aktivitu lidí nepotřebují,“ dodal Turánek.

