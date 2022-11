„Toto musí stát nad zákony EU!“ Radim Fiala v televizním studiu bouchl do stolu: Navrhneme to!

reklama

V dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetl ministr dopravy Martin Kupka (ODS) s poslancem Radimem Fialou (SPD). Mezi probíraná témata patřila současná ekonomická krize, nadcházející prezidentská volba a hraniční kontroly na československých hranicích.



Ministr Kupka zopakoval plán vlády Petra Fialy (ODS) přijmout opatření, která povedou ke snížení státního deficitu o jeden procentní bod HDP, tedy zhruba o 70 miliard korun. Zároveň však ujistil, že nechce nikoho strašit přehnanými škrty. „My víme, že domácnosti už teď šetří,“ podotkl.



Opoziční poslanec za hnutí SPD nabídl vlastní recept na řešení krize skládající se z několika bodů. Zdůraznil, že prioritou by mělo být nacházet úspory v místech, kde se to nedotkne peněženek občanů. Vláda podle něj nesmí brát peníze lidem a odmítl proto například plánované snižování podpory v nezaměstnanosti. Radim Fiala místo toho vyzval k odstoupení od projektu Green Deal, jehož cíle označil za zvrácené. Stát by podle něj také měl omezit financování politických neziskových organizací a zrušit inkluzi ve školství.



„Spočítané to nemám. Spočítat to má vláda. Jsou to stovky miliard. Podstatou je, že se to nedotkne lidí,“ odpověděl Fiala na dotaz moderátorky, jakým rozsahem by jím navrhovaná opatření ovlivnila schodek státního rozpočtu.



Martin Kupka a Radim Fiala se střetli v pořadu Partie. (Screen: CNN Prima News)



S návrhem Radima Fialy omezit armádní zakázky (včetně kritiky nákupu stíhaček F-35) pak zásadně nesouhlasil jeho oponent, který nařkl hnutí SPD, že „mluví proti zájmům České republiky“.



Navrhuje, aby stát vykoupil podíly minoritních akcionářů ČEZu, jejichž zájmy jsou prý protichůdné zájmům české společnosti, neboť tito akcionáři sledují zejména maximalizaci zisků, zatímco prvotním zájmem českého občana jsou levné ceny energií. „Pane ministře, mějte dostatek odvahy a udělejte to,“ apeloval dále Radim Fiala na Martinu Kupku s požadavkem, aby vláda zastropovala ceny energií přímo u výrobců.

Fotogalerie: - Válečná daň ve sněmovně



Ministr Kupka se k možnému vykoupení minoritních podílů ČEZu odmítl konkrétně vyjádřit, jelikož by jeho prohlášení na toto téma mohlo ovlivnit burzovní ceny. Podotkl však, že 95 % elektrické energie vyrobené v České republice zůstane doma. Z dividend získaných z prodeje do zahraničí pak těží i český stát, který může získané finance využít na řešení krize.



Kupka dále vyzdvihl roli české vlády na hledání „společného evropského řešení“ a pochlubil se, že Česká republika je na tom momentálně lépe než Maďarsko, jehož opatření prý dlouhodobě chválí česká domácí opozice. „Měli jsme vzor Maďarska, dnes problematičtější, zdražení – chleba tam vzrostl o 81 % u nás o 30 %. Česká vláda umožnila vytvořit nástroje, jak zkrotit cenu elektrické energie a plynu pro domácnosti i pro firmy,“ podotkl místopředseda ODS a ministr dopravy. Pochlubil se mimo jiné tzv. úsporným tarifem, který přijal Fialův kabinet.

Ministr dopravy dále představil plán sestávající ze tří bodů, který má zachránit český průmysl a ekonomiku. Zmínil snížení spotřební daně na naftu, které prosadila Fialova vláda. Dále připomněl, že vláda hledá způsob, jak pomoct velkým firmám s energiemi. A v neposlední řadě zdůraznil nutnost investic.



Kupka připustil možnost zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, o níž se dříve zmiňoval i ministr financí Zbyněk Stanjura. Česko prý má jednou z nejdelších rodičovských dovolených v Evropě a proto by v rámci úsporných opatření bylo možné ji omezit. Kupkův oponent Radim Fiala z SPD tento návrh důrazně odmítá. „Pro SPD je rodičovský příspěvek osa budoucí země. Rodiny musíme podporovat tak, jak můžeme… musíme zvýšit demografickou křivku,“ vysvětlil opoziční poslanec. „Pro SPD je rodina alfa omega a recept na důchodovou reformu,“ uzavřel.



Oba účastníci debaty se přes veškeré názorové rozdíly shodli na potřebě omezit státní byrokracii a oba taktéž projevili nesouhlas s návrhy na zvyšování daní jako případného řešení krize. „Naše cesta je ponechat co nejvíce peněz lidem v peněženkách,“ vysvětlil ministr Kupka svůj nesouhlasný postoj k doporučení a návrhu Národní ekonomické rady vlády na zvýšení daně z příjmu na úroveň před zrušením superhrubé mzdy. Toto opatření by podle NERVu přineslo do státní kasy 100 miliard korun.

Radim Fiala se nechal slyšet, že je hrdý, že loni on a jeho hnutí hlasovali pro snížení daní spolu s poslanci ODS a s tehdy vládním hnutím ANO. „Ekonomové vidí čísla, my musíme vidět ty lidi,“ odpověděl na námitku moderátorky, která připomněla stanoviska některých ekonomů. O možném zvyšování daní mohou podle Radima Fialy politici začít mluvit až poté, co se podaří systémovými kroky vyřešit energetickou krizi a udělat inventuru státního rozpočtu.



Přišla řeč také na prezidentskou volbu. Martin Kupka se nechal slyšet, že lituje zavedení přímé volby hlavy státu. Sám prý podpoří senátora Pavla Fischera, který podle něj bude Českou republiku dobře reprezentovat.



Závěrem oba diskutující probrali i téma policejních kontrol na československých hranicích, které mají zabránit příchodu nelegálních migrantů na české území. Přestože se oba politici v zásadě shodli na nutnosti těchto kontrol, Martinu Kupkovi se nezamlouvala rétorika jeho oponenta, kterého nařkl z „nacionalismu“.



