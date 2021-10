„Trapné.“ Fiala odbyl Klause jedním slovem. Zemanovi popřál zdraví, brzdil Vystrčila

Hostem první hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byl šéf ODS a pravděpodobný příští premiér Petr Fiala. Poslal vzkaz exprezidentovi Václavu Klausovi, sdělil, jak to bude s aktivací článku 66 Ústavy v případě prezidenta Miloše Zemana a vysvětloval, jak to profesor Vlastimil Válek myslel s lockdowny a kde chce ušetřit 100 miliard korun. Prozradil i to, jak chce řešit prudký růst cen energií. Nahlédněte.

Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 72% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 21675 lidí

„Já jsem s tím počítal, že nahoře fouká, ale já především cítím tu obrovskou naději u spousty lidí a snažím se, abychom ji nezklamali,“ zahájil Petr Fiala. Jedním dechem však dodal, že všude na světě se vlády vyjednávají měsíce. Koalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN si dala šibeniční termín k podpisu koaliční smlouvy na 8. listopad.

„Doba je vážná. Proto takto intenzivně pracujeme,“ pravil Fiala s tím, že je třeba řešit energetiku, drahotu rostoucí inflace, covid a řadu dalších otázek. „Já chci lidem představit výsledek, lidé nestojí o to, abychom jim ukazovali, že tady máme problém, že tady se neshodneme. Od toho nás lidé neplatí. My musíme hledat shodu a připravit vládu tak, aby tady byla nejen pro lidi, kteří nás volili, ale také pro ty, kteří nás nevolili,“ zdůraznil Fiala.

„Ta jednání jsou věcná, tvrdá, ale to je v pořádku, a ta jednání jsou taková, že směřují k cíli, abychom naplnili to, pro co nás lidé volili,“ opakovali Fiala jinými slovy totéž.

„Lidé od nás čekají, abychom jim řekli, co budeme dělat, jak to budeme dělat, a až potom, kdo to bude dělat,“ nechtěl se Fiala vyjadřovat k půdorysu budoucí vlády. „My jsme v tuto chvíli nedořešili ani strukturu vlády – to je teprve před námi – kolik bude mít ta vláda členů a podobně. My opravdu nechceme vytvářet žádné další ministerstvo. Tady fakt nejde o nějaké posty, ale aby to celé mělo náplň a dávalo to smysl,“ zdůraznil Fiala s tím, že mohou existovat posty, které budou mít smysl, aby vláda splnila to, co si předsevzala, ale nemusí to být ministerstva.

„Podívejme se do historie České republiky. Běžně mívala vláda 19, 18 i 17 členů. Podívejme se, jak je to teď, máme tady jednoho ministra, který řídí dva resorty a ani jeden nezvládá,“ zhodnotil práci Karla Havlíčka, ministra dopravy, ale také ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO.

Fiala volá také po tom, aby se vláda zabývala přípravou evropského předsednictví Česka, ale také posílením pozice Česka v EU. „To nejde tak, že se věci vyjednávají až na summitech, to se musí dělat mnohem dřív,“ zdůraznil.

Za svůj úkol coby premiéra považuje to, že ta vláda musí fungovat jako tým. „Nebude to jednoduché, je to pět stran, ale ta vláda musí fungovat jako tým,“ pravil Fiala. „A když vidím tu emoci, to nadšení lidí, že přijde změna, že přijde změna politiky, tak musíme dělat všechno pro to, abychom tato očekávání naplnili.“

Klaus? Neztrácejme tím čas

Odmítl se vyjádřit k výroku exprezidenta Václava Klause, který na konto předsedkyně TOP 09 a možné příští předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové poznamenal, že „jí z očí čiší zlo“.

„Já nevím, kdo by toto mohl brát vážně. Paní předsedkyně Pekarová Adamová prokázala, že je schopná politička. A komentovat takovéto výroky, mně to přijde až trapné. Já si myslím, že bychom měli při vyjadřování zachovat jistá pravidla slušnosti a tady to bohužel nevidím, ale víc se k tomu nechci vyjadřovat. Neztrácejme tím čas,“ odbyl Klausův názor.

Poté zdůraznil, že on chce dělat politiku jinak, že nechce mezi lidmi prohlubovat příkopy; rozpory se chce snažit spíše řešit a zahlazovat. „Já si vážím všech lidí v České republice a chci dělat politiku i pro ně. A až začneme dělat tu naši politiku, tak to snad lidé uvidí. Uvidí, že reprezentujeme i jejich zájmy,“ prohlásil Fiala.

U Zemana nechceme tahat za záchrannou brzdu

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani stávající prezident Miloš Zeman, resp. jeho zdravotní stav.

„Může se stát, že pan prezident bude schopen vykonávat své pravomoci. To by byla opravdu nejlepší varianta, ke které bychom mohli dospět. Ale na druhé straně není možné, aby Sněmovna a Senát nebyly připraveny jednat, kdyby pan prezident nebyl schopen vykonávat své pravomoci. Pak bychom se museli vydat na cestu, která není vyzkoušená. Ale já doufám, že se na ni nebudeme muset vydat. Pokud pan prezident bude schopen přijmout demisi vlády, jmenovat novou vládu, jmenovat soudce, tak jak mu to předepisuje Ústava, tak je to v pořádku. Ten článek 66 Ústavy je záchranná brzda. Všichni víme, že netaháme za záchrannou brzdu, když nemusíme,“ vysvětloval svůj postoj Fiala.

Své šance na sestavení vlády vidí jako reálné i navzdory prezidentu Zemanovi, který dával dlouhodobě najevo, že sestavením vlády pověří šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který však fakticky nemá s kým sestavovat vládu.

Fiala: Profesor Válek to myslel takto...

Moderátorka pořadu poté předestřela téma koronaviru.

„První úkol, který bych ministrovi zdravotnictví zadal je, aby se zaměřil na ty rizikové skupiny, které ještě nebyly očkovány. Myslím zejména seniory. A tady myslím adresné oslovení. ... My musíme zkusit každého z nich přesvědčit, aby se nechal očkovat,“ zdůraznil Fiala.

Vysvětloval také, že profesor Vlastimil Válek (TOP 09), možný příští ministr zdravotnictví, nevolal po lockdownu pro neočkované. Fiala zdůraznil, že profesor Válek především volá po tom, aby se co nejvíce lidí očkovalo.

„Jdou tu proti sobě práva očkovaných a práva neočkovaných. Ta práva jdou proti sobě. Není to jednoduché, ta debata se o tom vede všude na světě. My musíme řešit to, abychom chránili i ty neočkované. Profesor Válek nemluvil o plošném lockdowbnu, ale o lokálních opatřeních,“ řekl jasně.

Za zásadní považuje, aby konečně dobře fungovalo trasování. Tady je podle Fialy třeba dále zapojovat armádu, hasiče a lidi z call center. Bez jejich pomoci epidemická situace zvládnout nepůjde; tak to vidí Fiala.

Platy politiků, ale také energetika: To je strašné

Moderátorka se Fialy zeptala, zda mu nepřijde zvláštní, když na jedné straně volá po tom, aby každé ministerstvo ušetřilo 6 procent na svých rozpočtech – ale senátoři se zachovali tak, že platy politiků vzrostou o 6. „Já i koalice SPOLU jsem hlasoval pro toto snížení,“ řekl Fiala.

Pak se obul do Andreje Babiše. „Nenalhávejme lidem, že to něco vyřeší, že politikům snížíme platy a bude vyřešeno. To je přesně ta politika Andreje Babiše. Nic nebude vyřešeno, my musíme šetřit, ale to se tady nedělo,“ uvedl Fiala s tím, že se musí šetřit na provozních výdajích státu i na nesmyslných dotacích. „To se dá udělat, až uvidíme do střev těch ministerstev. A jsem přesvědčen, že jsme schopni to udělat tak, aby to lidé nepocítili,“ řekl Fiala. Touto cestou je prý odhodlán ušetřit 100 miliard.

„Pokud máte důchod 15 tisíc a dostanete fakturu na 18 tisíc, tak to je strašné. To první, co bychom udělali, že se stát musí dohodnout s dodavateli energií a poskytnout jim nějaké záruky, ale domluvit se na tom, že ceny záloh mohou vzrůst jen o určitou částku a ne víc. ... Dodavatelé mají být schopni garantovat maximální nárůst výše té zálohy,“ předložil cestu k řešení problému rychle rostoucích cen energií.

„Pokud jde o ty dávky, tak my jsme řekli, že lze využít příspěvek na bydlení. A pokud jde o ty další dávky, jak o nich mluvil ministr Havlíček, tak ano, ale proč bychom je měli poskytovat lidem plošně, a ne jen těm, kteří jsou v opravdu velkých problémech a ocitají se na hranici chudoby,“ kroutil Petr Fiala hlavou v závěru debaty.

