„Trest smrti!“ Dlouholetý policista se přidal k aktivistům a sepsal krvavý účet vládě za covid

Dopad pandemických opatření je podle Bartóka katastrofální téměř všude a jeho rozsah se teprve ukáže: „Stát přišel o miliardy, dokonce o bilion korun a spousta podnikatelů to zabalila. Následky budou ohromné,“ řekl. Za neuvěřitelné pak označil skutečnost, že vláda plánuje na příští rok schodek dalších 390 miliard korun, což je více, než za minulý rok 2020, kdy koronavirus ochromil běžný život. „Hlavně tahle vláda by už dávno neměla vládou být. Tihle lidé z StB by určitě neměli rozhodovat a Alena Schillerová už vůbec ne. Už včera tam byli přesčas,“ uvedl a přidal příklady finančních dopadů ze svého okolí.

Podnikatelé se bojí mluvit, přišli by o peníze

„Když se bavím s kamarádem, co vlastní restauraci, tak dělal a dělá všechno, co může, aby se udržel. Jezdil, rozvážel obědy, na kterých měl minimální výdělek. Nemusím být odborník, abych poznal, že se miliardy vyhodily zbytečně. To snad už vědí všichni a je nezpochybnitelné, že to bude mít dopady na desítky let dopředu.“ Téměř každý má prý finanční problémy, ale ne každý má odvahu promluvit. Důvodem jsou různé příspěvky a dotace od státu kvůli pandemii, i když je stejně považují za nedostatečné. Bojí se, aby o přidělené finance nepřišli, přestože se nemají dobře. Dobu, po kterou stát podnikatelům znemožnil podnikat, považuje Bartók za nesmyslně dlouhou, vláda navíc žádná opatření z jeho pohledu odborně nepodložila, což potvrdil několikrát soud. Zavíralo se podle toho, jak se politici probudili s nápadem dalších restrikcí.

Lidé prodávají své životy za pohodlnost

Důrazně proto varoval před tím, aby lidé vyměnili svůj svobodný život za větší pohodlí. „Charaktery vyplouvají na povrch, takže člověk prodá svůj život za pohodlnost, odevzdá život do rukou státu, aby mohl jít někam bez podmínek,“ sdělil redakci Štefan Bartók a připomněl, že současné očkovací vakcíny nejsou stále oficiálně schválené a jsou v podstatě ve fázi testování: „K čemu mi bude, že budu moci jet na dovolenou, když se jí ani nedožiju? Je to velká vakcinační propaganda a devastace zdraví, životů, ekonomik. Stát je tak zadlužený, jako nikdy nebyl. Tahle vláda s tímhle premiérem totálně zdevastovali zemi, což se nikdy předtím nestalo.“

Politici byli podle něj hluší k odlišným názorům odborníků. Například k dopadům respirátorů na děti kvůli omezenému přísunu vzduchu a podobně. Zmíněnou devastaci země tedy přičítá na vrub politikům: „Je to nejzločinnější vláda, která kdy v této zemi byla. Dopouští se zločinu proti lidskosti a zasloužila by nejtvrdší trest smrti, který byl bohužel zrušen. Zabili třicet tisíc lidí, zničili ekonomiku, zlomili obyvatele a zdevastovali zemi,“ shrnul bývalý policista.

Pakliže nic jiného nezbude, přijde převrat

Na dotaz redakce, zda se Češi vzepřou tak, jako to v pondělí udělali Britové, kteří protestovali na demonstraci proti očkování a omezování práv, odvětil, že česká mainstreamová média o ní ani neinformovala. „Spíše to vědí lidé, kteří si sdílejí odkazy mezi sebou. Věřím, že mainstreamová média tohle nepustí. Hrají v tom všem roli, lžou a všechno převrací a straší lidi. Tak proč by Češi měli vědět o demonstracích v zahraničí? Samozřejmě, že se politici bojí, aby se nezvedla vlna odporu, pravda vystupuje na povrch a věřím, že demonstrace budou platné, pakliže nám nic jiného nezbude. Zase se bude cinkat klíči a bude převrat,“ zauvažoval Bartók s tím, že Češi si to líbit nenechají.

Národ je podle něj hodně zlomený, mnoho Čechů prodalo a prodává svoji duši, nechávají se fascinovat něčím, o čem absolutně nic nevědí, což považuje za obrovské riziko. „Nechávají se očkovat jen proto, aby mohli do sauny nebo do fitka. Aby se nemuseli prokazovat testem, tak si do sebe nechají píchnout něco, co je experimentální? Lidé prodávají svoji duši, přirovnávám to k pohádkám. Čert přijde s dlužním úpisem, podepiš mi to tady vlastní krví a rok si můžeš žít jako pán. Covid vlastně už jen urychlil vývoj, jak jde svět do háje,“ shrnul události.

Bartók: Covidová mafie rozkradla Česko

Velká část financí, které měly pomáhat těm, jež se ocitají v sociální nouzi, ale i podnikatelům a řemeslníkům, byla podle názoru Bartóka promrhána. Například na testy do škol, které nemají žádnou výpovědní hodnotu, do vakcín, které jsou rizikové, přičemž je stále kladen malý důraz na imunitu. Upozornil, že záchyt nakažených ve velkých firmách a ve školách je minimální. „S tím souvisí ohromná moc nad lidmi. Média vystrašila národ do nepříčetnosti, takže jsou spoluviníky vystrašené, zničené země, kde se zbytečně umírá, je zanedbaná péče… jedno souvisí s druhým. Covidová mafie rozkradla tuhle zemi,“ uvedl. Sám se zúčastnil květnové demonstrace a s přáteli rozjíždí další projekty. Připojil se k takzvaným Jízdám za svobodu, které se konají po celé republice a na Náchodsku založili skupinu, se kterou se k akci přidávají.

Všechna současná nařízení pak označil za výsměch. „Vše, co se tu děje, je totální výsměch. Co k tomu říci? Lidé jsou úplně rozdělení, národ je rozdělený,“ řekl. Kontroly a povinnost mít různá potvrzení, aby člověk mohl jít do restaurace, považuje za demagogii. Předkládat dokument, zda je člověk očkován, má negativní test nebo prodělal covid vidí jako porušování ústavních práv: „Co k tomu říct? Pro mě jsou to zločiny proti lidskosti. Porušují se dnes a denně ústavní práva a nechápu, že to soudci nechali zajít takhle daleko. Nevím, možná korupce sahá až do sfér justičních, což je šílenost a hloupost.“ Tady mu vadí především rozdělování společnosti na dvě kategorie. Na ty, kdo se očkovat a testovat nechají, a na ty, kteří to odmítají. Takové rozdělování je podle něj nesmyslné a opakovaně ho přirovnává k druhé světové válce, kdy se občané rozdělovali podle toho, zda jsou židé. „Kam se podíváte, tam je skutečný cirkus,“ uzavřel Štefan Bartók.

