„Trestat!“ Hilšer a Láska zapláčou: Dávky nepřizpůsobivým a začnou dělat? Ne. Čunek v akci mezi lidmi

reklama

Anketa Je dobře, že BIS podle tvrzení prezidenta Zemana odposlouchává jeho okolí? Ano, padni komu padni 7% Ne, není to dobře 90% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6033 lidí

Pro hlasoval také senátor a bývalý hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Ten novelu obhajuje na facebooku. „Pokud někdo porušuje pravidla, tak má být potrestán i když pobírá sociální dávky. Možná že o to více, protože čerpá pomoc společnosti, ale nerespektuje její pravidla. Nelze jen brát a nic nedávat,“ říká senátor, který je rád, že novela byla schválena, podle něj se tím zavádí odpovědnost.

Čunek trvá na tom, že za provinění musí být trest. „Naše evropská společnost dlouhá desetiletí podporuje myšlenku, že když budeme nepřizpůsobivým spoluobčanům dávat peníze a podporovat je, tak si jednou řeknou, že budou pracovat. To ale nefunguje. Nemusíme chodit daleko. Podívejme se 30 let zpět, kolik z těchto lidí dnes pracuje, kolik se spolupodílí na placení důchodů? Nikoho nevychováte jen tím, že mu stále budete něco dávat. My musíme nastavit pravidla, povinnosti a následně je vymáhat. To je problém i všech preventivních programů. Jsou dobrovolné, když se do nich tito lidé nezapojí, tak se jim nic neděje,“ analyzuje Čunek problém, se kterým se setkal jako starosta Vsetína.

Psali jsme: „Já se Pirátům nezodpovídám!“ Zákon o dávkách: Rozkol v PirSTAN. Nálet na senátora, je veselo

Senátor dále píše, že odpůrci zákona ho označují za protiústavní a tvrdí, že jsou tím lidé kráceni na svých právech. „Celou dobu je řeč o lidech, kteří páchají přestupky a nereagují na pokuty, to je jedna skupina, ale my zde máme i druhou, a to jsou většinou ti, kteří žijí slušně, chodí do práce a pravidla dodržují. A to jsou ti, kteří spolužijí, mnohdy nedobrovolně, s těmito občany. A těch si nikdo nevšímá. Co jejich práva?“ ptá se.

Uvedl, že byl na návštěvě v Mostu, v tzv. Stovce. „To je přesně ta lokalita, kde si slušní, pracující lidé koupili byty a teď se nemohou odstěhovat, ani v nich kvalitně bydlet, protože jsou obklopeni lidmi, kteří jen zneužívají systém. Takže mají znehodnocenou investici a ještě se nevyspí!“ popsal jejich zkušenosti a táže se, proč není situace řešena.

Psali jsme: Ve vsi smrad, že ve škole nemohli otevřít okna. Pak jsme přišli na to, proč... „Sr*li dírou do přízemí!“ Starostka málem padla

Sám si odpovídá, že těch, kdo žijí v okolí vyloučených lokalit, je málo. „My, kteří žijeme dál od těchto lokalit, nás je víc, a tím pádem nás to naprosto sobecky nezajímá, prostě to neřešíme, nevšímáme si toho,“ obviňuje Čunek většinovou společnost. „Podívejte se, nám se tady znehodnotily byty, my tady chceme vychovávat děti, my tady chceme mít zahrádky, skleníky a tak dále, všechno je rozbité, vykradené, děti nemůžeme poslat ven, v noci se nevyspíme,“ volají prý postižení o pomoc. Ovšem kvůli počtu slabě.

„My tímto zákonem musíme vyslat signál, že jim chceme pomoci a že to chceme řešit!“ prohlašuje senátor Čunek.

Přesně tento problém řešil v polovině nultých let 21. století, když nechal zbudovat pověstné kontejnerové domy, do kterých přesídlil nájemníky z domu v centru Vsetína, ve kterém neplatili nájem a chodili na ně stížnosti. Dům pak nechalo město zbourat.

Psali jsme: Chtějí nás zbít. Fetujou. Bordel a nelegální stavby. Vydali se do romské osady na Slovensku. A byli jako opaření Romové trpí. Češi, neudělali jste dost, kárá Jourová. A přichází záchranný plán EU „Jsou na nás zlí!“ Do c*gánů jí vynadal. Tři koruny jí nedal. Z busu ji vyhodil. Léčí se na psychiku Pirátka Richterová: Nedopusťme, aby společnost zapomněla, čeho je schopna, když ztratí lidskost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.