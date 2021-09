„Tři paneláky v Praze.“ Tyto Bartošovy výroky k migraci neznáte

Názory Ivana Bartoše prošly za dobu, kdy byl předsedou České pirátské strany, určitým vývojem. Před nenávistí k migrantům varoval například už v roce 2013 v Otázkách Václava Moravce. V roce 2015 se neobával o to, že by Česko nebylo schopné migranty integrovat a jejich počet bagatelizoval. „Česká republika dobrovolně přistoupila k tomu, přijme těch uprchlíků 1500. Což jsou 3 paneláky v Michli šestnáctipatrový. Takže já bych se toho nebál,“ řekl v pořadu Máte slovo a neměl ani strach z toho, že do EU přijde uprchlíků milion. V rozhovoru pro PL pro změnu počet uprchlíků přirovnal ke kapacitě klubu Roxy. A riziko příchodu islamistů bral na vědomí. Ovšem v roce 2017 už Bartoš tvrdil, že kvóty jsou nesmysl a že Česko nemá žádný důvod přijímat ekonomické migranty.

reklama

Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 1% Nevadí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3634 lidí

„V roce 2015, kdy byla eskalace té první migrační vlny, jsme vydali snad nejkomplexnější návrh řešení krize – od pomoci v zahraničí přes přísné azylové řízení na úrovni celé Evropy. Odmítli jsme nelegální migraci a není pravda, že bychom podporovali kvóty,“ řekl dále.

Psali jsme: Au. To si Bartoš odnese: Pláč a ztracené hlasy, ač to myslel dobře

Jaký vliv bude Bartošovo prohlášení mít na počet voličů Pirátů, se ukáže již zanedlouho. Není ovšem od věci si připomenout, co Ivan Bartoš o islámu a migraci říkal v minulosti. Okrajově bylo toto téma zmíněno v diskusi v pořadu Otázky Václava Moravce v listopadu 2013, tedy ještě před migrační krizí, která zasáhla Evropu v roce 2015. Pořad se týkal náboženství.

„A pak daleko nebezpečnější věc, a to zmínil tady pan kardinál, že se objevují lidé, kteří přinášejí ty názory, které pro tu společnost jsou vyloženě škodlivé, ať jsou to prostě nějací populisté, ale vidíme třeba v Evropě i velký nárůst takové té nenávisti vůči třeba menšinám či kvůli migraci těch lidí. A ti lidé jsou zoufalí, často i díky nějakým zkratkám svalují tu vinu za svůj život nebo za to, jak se mají na nějaké lidi, kteří za to v podstatě ani nemůžou a poslouchají právě takovým třeba i nacionalistickým, je to vidět v Maďarsku i v Německu i trochu v Čechách je to vidět, chtějí jednoduché řešení,“ vymezoval se Bartoš, již tehdy předseda České pirátské strany.

Od Bartoše také zaznělo, že pohled na náboženství v Česku je formován tím, že v souvislosti s náboženstvím je neustále vidět boj. „Ta nevole k těm církvím nebo vůbec ten přístup je kvůli tomu, že globálně na celé zemi ty války stále, pokud nejsou o nějaká nerostná bohatství, tak jsou dosti často řízeny právě nějakým náboženstvím, až třeba teda fundamentalismem, ne každý muslim je fundamentalista, že ano. Existuje řada velmi drsných katolíků, který bysme naopak takto mohli označit,“ mínil předseda Pirátů v Otázkách Václava Moravce.

Fotogalerie: - Teď jde o všechno

Téma migrace však bylo horké právě v roce 2015 a řešilo se v pořadu Máte slovo, do kterého byl pozvaný i Ivan Bartoš a kromě něho i europoslanec Starostů Stanislav Polčák a bývalý europoslanec Svobodných Petr Mach. Polčák v debatě uvedl, že do Evropy přicestovalo asi 600 nebo 700 tisíc migrantů. „Podívejte se, na 450 milionů obyvatel, které v Evropské unii jsou, samozřejmě těch několik set tisíc lidí, to nepředstavuje v tuto chvíli tento problém,“ řekl, když se Michaela Jílková ptala, zda Evropa bude schopna migraci absorbovat.

Petr Mach podotkl, že migranti do Česka ani nechtějí. „Ten problém je, že je tady Evropská unie, která chce nadiktovat nám, abychom někoho přijali a někomu chce nadiktovat, aby šel do České republiky,“ řekl.

A Bartoš reagoval: „Ta reálná, co Česká republika dobrovolně přistoupila k tomu, přijme těch uprchlíků 1500, jo. Což jsou 3 paneláky v Michli 16patrový. Takže já bych se toho nebál. A tady pan Mach říkal, že to je teda pro nás nějaká zátěž, tak pokud se bavíme o České republice jako takové, tak tady se hovoří skutečně o tisíci, dvou tisících uprchlíků. Celoevropsky mluvíme o milionu a já si myslím, že Evropská unie je schopná téměř s 500 miliony obyvatel toto absorbovat, pokud ty státy skutečně se o to solidárně podělí. Česká republika rozhodně není solidární.“

Také se bránil, že otázka nestojí tak, že se přijmou všichni uprchlíci nebo žádní, ale je takto prezentována. „Jako bezbřehá tolerance, otevřená náruč. A to neprobíhá v žádném případě takto. A právě tahleta paušalizace a rozdělení na ty vítače, jak vy tady ukazuje, otevřenou náručí, a ty potápěče, nefunguje. A ti lidé mají strach. A já necítím nějakou jako, ačkoliv jsem proti tomu názoru, nenávist vůči lidem v české zemi nebo nejdu do potyček, abych je, já se naopak snažím pomocí informací ten jejich strach zmírnit, protože já se také bojím, když jdu v noci po Žižkově, ale kvůli tomu nenechám, kvůli tomu nenechám sledovat kamerami Žižkov a vysídlit půlku prostě ulic jen proto, že já se bojím,“ řekl.

Fotogalerie: - Dny NATO v Ostravě

O migraci mluvil také v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz z poloviny roku 2015. Tehdy se Bartoš ptal, zda otázky na ně nejsou malováním čerta na zeď. „Jsou uprchlíci opravdu tak velkým tématem? Proč se vlastně Evropané třesou strachy? Proč se každý politik cítí být kompetentním vyjadřovat se k věci, o které nic neví? Snaha o politické body je mizerným důvodem, pokud je jediným,“ řekl.

Lidé se prý třásli strachy jen kvůli bombastickému informování od soukromých médií. Rázně odmítl, že by se lodě s migranty měly potápět, to prý mohl vymyslet jen idiot. „Každému živému tvoru s IQ nad 80 musí být jasné, že je to blbost. Příliv uprchlíků je důsledkem válečných konfliktů v jejich mateřských zemích, a řešení je jednoduché: Ukončit tyto konflikty, ať už vítězstvím jedné ze stran (a nebojím se, že by na to ‚spojenci‘ neměli v tuto dobu finanční, technologické či lidské prostředky) nebo smírem. Ani do jednoho se evidentně nikomu nechce, protože válka, to jsou prachy,“ pravil předseda Pirátů.

Apeloval, aby se rozlišovalo mezi uprchlíky a ekonomickými migranty. „Myslím si, že se však ani v prvním případě, kdy počet plánovaně přijatých uprchlíků pro Českou republiku, nepřevyšuje ani 3krát kapacitu pražského klubu Roxy, a ani v druhém případě nemusíme bát,“ řekl s tím, že ČR není cílovou destinací ekonomických migrantů.

Také byl tázán na možnost, že do Evropy přijdou radikální islamisté. „Pravděpodobně dorazí,“ řekl a dodal, že v populaci už jsou radikální anarchisté, klerofašisté nebo neonacisté. „Musíme si ale vybrat, co chceme, jestli žít v uzavřené kleci (klasický český smrádek, ale teplíčko), nebo jestli chceme být svobodní,“ argumentoval Bartoš a doplnil: „Nebezpečí se má čelit tak, že se potírají jeho příčiny, ne likvidují jeho oběti.“

Na závěr řekl: „Naší hrozbou nejsou uprchlíci, ale vzrůstající moc nových domácích oligarchů a postupné snižování kvality života běžných lidí.“

Psali jsme: Bývalý šéf Pirátů Bartoš o problému uprchlíků: Možná malujeme zbytečně čerta na zeď. Kdo vymyslel potápění lodí, je idiot. Řešením je skončit války, jenže válka jsou prachy

O migraci se hovořilo i ve volebním roce 2016, kdy proběhly krajské volby. Tehdy Bartoš dle Novinky.cz nepovažoval migraci za tak důležité téma. „Když není svobodné šíření informací a nefungují média, mohou vznikat dezinformace. Máme dva klíčové body: právo na soukromí a právo na informace a svoboda člověka 21. století. My se budeme soustředit na problematiku migrace a toto necháme běžet?“

„Jsou uprchlíci a ekonomičtí migranti. Bavme se o pomoci lidem, kteří utíkají z válečné oblasti. Musí vzniknout nějaká zóna bezpečí, kde ti lidé mohou žít,“ uvedl tehdy Bartoš.

Naopak, ve volebním roce 2017 Ivan Bartoš migraci za důležité téma považoval, když komentoval hnutí SPD, která slibovala zastavení migrace: „Mně se do ruky dostaly nějaké noviny té strany, kde je na titulní straně lídr té strany se slovy – válka už začala. Mám strach z tohoto způsobu komunikace a že to lidi vůbec oslovuje. Myslím, že to téma je důležité. Česká republika je šesté nejbezpečnější místo a dosavadní česká vláda potřebné kroky dělá.“

Tehdy byl předseda Pirátů dost tvrdý. „Kvóty jsou naprostý nesmysl, ale to není ten krok. Investovali jsme jak peníze, tak byly vyslány policejní hlídky, jedná se na půdě Evropské unie o pomoci v nárazníkových státech. Ekonomičtí migranti sem nemíří, protože Česká republika není sociálně přívětivý stát, má tvrdou azylovou politiku, nemyslím si, že to řeší nějací ignoranti,“ uvedl předseda Pirátů. „Pokud jde o ekonomickou migraci, není důvod ty lidi přijímat, nejsme k tomu zavázáni, ani v rámci ženevských konvencí,“ řekl ještě Ivan Bartoš v rozhovoru pro iDnes.

Psali jsme: „Se SPOLU ne.“ Nalezeno u Pirátů. Radši by to smazali Továrny a kanceláře! Bartoš řekl, co Piráti zdaní Rozverný Bartoš se odvázal, polonazí fanoušci sebou škubali do rytmu. Koluje VIDEO z letní párty To se mnou neprobírali! Babiš o Bruselu a autech. Změnil názor

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.