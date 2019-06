„Třísknout ti po hubě. Nakouřit ti!“ Ovčáček trpí kvůli Milionu chvilek. Děti, nečtěte to

18.06.2019 12:51

Měl by zakladatel Milionu chvilek pro demokracii jít do duelu s hradním mluvčím Ovčáčkem? Blesk se snažil tuto debatu uspořádat, nicméně Mikuláš Minář odmítl s tím, že se již jednou střetli v rozhlasu a nyní je zaneprázdněn. „Milion chvilek nenávisti se bojí debaty s nižším státním úředníkem. Bojí se diskuse, oné esence svobody a demokracie,“ řekl na to mluvčí prezidenta Zemana. „Možná se jen nechce bavit s kokotama,“ zaznělo z internetu. A nejen to.