„Trochu to trvalo. Ale jsem pryč z Evropy.“ Zakladatel necenzurovaného serveru po zatčení Durova nečekal

Telegram je bezplatná aplikace pro zasílání zpráv, která umožňuje uživatelům posílat textové zprávy, fotografie, videa, soubory a hlasové zprávy. Užívá ho téměř miliarda uživatelů. Telegram se stal populární po celém světě, zejména v zemích s omezeným přístupem k nezávislým médiím. Telegram je známý svým nezávislým přístupem, což vedlo k jeho zablokování či omezení v některých zemích včetně Ruska.

Aplikaci založil v roce 2013 ruský podnikatel Pavel Durov, který byl v sobotu večer zatčen na letišti Bourget v Paříži. Po zatčení Durova Rusko kritizovalo Francii za diktátorské praktiky a někteří ruští blogeři vyzvali k protestům u francouzských ambasád.

Francie před dvěma lety kritizovala i společnost Rumble, která je platformou pro sdílení videí, podobná YouTube, jež byla založena v roce 2013 Chrisem Pavlovským. Platforma si získala popularitu jako alternativa k jiným videoplatformám díky svému zaměření na svobodu projevu a menší cenzuru obsahu.

V roce 2022 došlo ke sporu mezi Francií a platformou Rumble, když Francie požadovala, aby Rumble cenzuroval určité obsahové prvky, zejména proruské materiály. Rumble odmítl tyto požadavky splnit, což vedlo k jeho rozhodnutí stáhnout svou platformu z Francie a zahájit právní kroky proti francouzským úřadům, informovala v listopadu 2022 americká konzervativní mediální společnost The Daily Wire.

Rumble byl v květnu 2024 zablokován i v Rusku kvůli tomu, že platforma odmítla vyhovět jeho cenzurním požadavkům, uvedl tehdy na X Chris Pavlovski.

Zakladatel platformy Rumble Chris Pavlovski prostřednictvím platformy X (dříve Twitter) veřejnost informoval o tom, že se právě dostal z Evropy. Reagoval pravděpodobně na zatčení CEO Telegramu Pavla Durova. Francie podle jeho slov překročila červenou linii. „Rumble si takové chování nenechá líbit a využije všechny dostupné právní prostředky k boji za svobodu projevu, která je univerzálním lidským právem,“ uvedl Pavlovski.

Nyní se Rumble soudí s francouzskou vládou, přičemž tento soudní spor má za cíl ochránit právo na svobodu projevu na jejich platformě a postavit se proti tomu, co Pavlovski vnímá jako zásahy do základních lidských práv. „V současné době bojujeme u francouzských soudů a doufáme v okamžité propuštění Pavla Durova,“ napsal Pavlovski na X.

