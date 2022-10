„Ťutík ve svetru po Havlovi.“ Minář se vrací na pódium. Kolem je živo

Mikuláši Minářovi zřejmě chybí davy lidí, na sociální síti oznámil svůj „malý“ comeback. Účastní se akce spolku Milionu chvilek s názvem Česko proti strachu na Václavském náměstí v neděli 30. října, tedy dva dny poté, co se zde 28. října uskuteční již třetí protest proti vládě Česká republika na 1. místě. Minář své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se do popředí dostávají obchodníci se strachem, zneužívající státní symboly a také mu vadí zaznívající návrhy na spolupráci s diktátorem. Jeho návrat už stál některým za komentář.

reklama

„V náručí proruských obchodníků se strachem, kteří na náměstích radikalizují společnost, ale řešení a klid nenajdeme,“ píší organizátoři akce Česko proti strachu s apelem na Fialovu vládu, „aby jednala rychle a jasně“.

Na Václavském náměstí se v minulém měsíci konaly již dvě velké protivládní demonstrace Česko na 1. místě, první se konala 3. září, druhá 28. září. Tyto protestní akce pořádali Jiří Havel a Ladislav Vrabel, obou akcí se účastnilo asi 70 tisíc lidí. Jak se ukazuje, vyvolalo to znepokojení nejen ve vládě, ale zřejmě i u členů spolku Milion chvilek pro demokracii.

Psali jsme: Rychle na Václavák! Chvilkaři spěchají na pomoc Fialovi. Co to znamená? Bobošíková má souvislosti

Minářova účast může vyvolat pozvednuté obočí, vzhledem k tomu, že se s iniciativou rozešel v září v roce 2020, kdy na svou funkci předsedy rezignoval. Vysvětloval to tím, že si chce založit své vlastní nové hnutí. „Současná politická situace je dlouhodobě zablokovaná a nevypadá, že by se měla změnit. Trend je za poslední tři roky stále stejný. Politické preference se nijak zvláštně nemění. Už v červnu jsem řekl, že za těchto okolností začínám zvažovat vstup do politiky. Já nechci zatěžovat Milion chvilek úvahami o vstupu do politiky, proto jsem dal funkci k dispozici,“ zdůvodnil tehdy Minář odchod z funkce.

Netrvalo ale dlouho a za pár měsíců Minář v politice skončil s tím, že čekal větší zájem, jeho hnutí nepodpořil dostatek lidí. Řešily se také kontroverze okolo peněz, které jeho hnutí od dárců získalo. Poté, co se zveřejnilo, že hnutí podle transparentního účtu utratilo téměř šest milionů korun, se jeho klíčoví představitelé odmlčeli. „Mám teď veřejného vystupování asi na nějakou dobu dost,“ komentoval to Minář, který těžko vysvětloval, pro co tyto finance byly využity.

Po ruce a půl, kdy se víceméně stáhl do ústraní, má však opět chuť promlouvat do veřejného dění ve větším formátu. „Dostal jsem pozvání vystoupit společně s Benjaminem Rollem na nedělní demonstraci. A rozhodl jsem se do toho jít,“ oznamuje na svém osobním facebookovém účtu.

„Už mám po krk obchodníků se strachem, kteří zneužívají naše státní symboly a kteří jako řešení našich problémů navrhují spolupracovat s diktátorem. Pojďme se tomu postavit. Pojďme ukázat jasně, za čím stojíme,“ vyzývá. V dalším příspěvku dodává: „Je třeba vzít si zpátky naše státní symboly. Je třeba ukázat jasně, za čím stojíme.“

Některé jeho aktivita spíše pobavila, například novinářku Barboru Koukalovou. „Tady ťutík ve svetru po mrtvým Havlovi si chce asi vzít domů hymnu a pečeť, nebo co,“ rýpla si do Mikuláše Mináře.

Nebo šéfredaktora MF Dnes Jaroslava Plesla, který se baví tím, jak chvilkaři běží na pomoc vládě. „Každý má právo na demonstraci svých dezolátů. I vládní agentura Milion chvilek,“ podotýká k nedělnímu shromáždění.

Nová akce svolávaná spolkem Milion chvilek má podle jeho slov podpořit lidi, aby věřili, že toto těžké období „zvládnou“, „že se postavíme za demokracii, za Ukrajinu a krizi překonáme“.

„Pojďme si společně říct: ‚ZVLÁDNEME TO!‘ Pojďme společně čelit strachu a přenést do společnosti vědomí, že se postavíme za demokracii, za Ukrajinu a krizi překonáme. Pojďme načerpat pozitivní energii a naději,“ uvádějí chvilkaři na facebookové pozvánce na akci v Praze na Václavském náměstí 30. října v 16 hod.

K zorganizování akce zavdala důvod podpisová výzva: Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit. Právě tuto podpisovou výzvu podepsalo 218 745 z vás a právě za to teď máme možnost se postavit. Přijďte společně na Václavák, zaplňme ho lidmi, kteří se nebojí postavit strachu a postavit se za demokracii. Sjedeme se z celé republiky,“ dodává spolek.

Psali jsme: 500 tisíc letáků, tisíce placek. Milion chvilek roztáčí peníze. I umělcům Kdo bude mít bohaté Vánoce. Zbořil ví, kde vzít peníze A chvilkařů se někdo ptal na prachy? Ivan Vyskočil to spolku spočítal. Důkladně Proč nedemonstrovali dřív? Takových ohrožení tu bylo. Konečná se ptá Milionu chvilek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.