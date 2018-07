„Ty demente, táhni do hajzlu!“ Tomáš Klvaňa dostal poštu

Tomáš Klvaňa se nijak netají tím, co si myslí o výsledcích nedávného summitu 45. prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem v Helsinkách. Trumpův výkon považuje Klvaňa za velmi slabý. Na sociální síti Twitter si Klvaňa vypůjčil výrok, že se vlastně není co divit, když proti sobě stojí bývalý agent z řad sovětské KGB a muž, který se vyzná především ve výrobcích KFC. „Nejlépe to vystihl @Trevornoah: Co čekáte, když proti agentu KGB postavíte agenta KFC ...,“ napsal Klvaňa.

Ránu však zasadil také Rusku. V komentáři pro Český rozhlas poznamenal, že Rusko dokázalo zorganizovat krásný fotbalový šampionát, ale to nic nemění na tom, že je dnes Rusko v podstatě diktaturou.

Možná i díky těmto výrokům poslal jeden z jeho spoluobčanů Klvaňovi velmi nepěkný vzkaz. „Ty demente Klvaňo, táhni do hajzlu a hoď si oprátku raději sám, než ti k tomu někdo pomůže, ty hlupáku. (Z cyklu Čtenáři nám píší & Dopisy v koši nekončí).“

Aby nesděloval veřejnosti jen negativní zprávy, přidal i jednu podle jeho názoru pozitivní informaci. Ocenil, že slovenský prezident Andrej Kiska zakládá politickou stranu a s politikou zjevně nekončí.

autor: mp