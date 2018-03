„Ty hajzle a mlátičko? To snad ne.“ Z hnutí ANO přišlo k Ondráčkovi vyjádření, ze kterého kavárnu trefí

Boj o působení komunisty Zdeňka Ondráčka v čele sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů může mít vícero podob. Ukázal to i poslanec hnutí ANO za Liberecký kraj Jiří Bláha, původně pekař. Ten napřed poslance přesvědčoval, aby se přestali neustále ohlížet do minulosti. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz svou úvahu ještě rozvedl a na sociální síti Facebook všechno završil.

Minulý týden v pátek diskutovali poslanci o tom, zda mají do sněmovní komise pro kontrolu GIBS zvolit komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Šlo o muže, který v roce 1989 hájil komunistický režim s obuškem v ruce proti demonstrantům. Sám prozradil, že obušek použil i proti ženám. Proto především poslanci pravicové opozice, ale i Piráti a ČSSD apelovali na své kolegy, aby Ondráčka nevolili.

Poslanec hnutí ANO Jiří Bláha na oplátku Sněmovnu požádal, aby se přestala hrabat v minulosti. „Vážení kolegové, kolegyně, celý týden neděláme nic jiného, já už jsem to jednou říkal, než se hrabeme v minulosti. Voliči nás zvolili, abychom přišli s novými myšlenkami, s novými postupy, s novými názory, a hlavně s novou chutí něco pro ně udělat. A my místo toho se tady dohadujeme. To, že máme každý v životě nějaký škraloup, tak se zamyslete nad tím, co jste dělali vy celý život. Já jsem třeba v době komunismu byl na vojně a dneska by mi mohl někdo vyčítat, že jsem sloužil lidu prostřednictvím vojenské základní služby. Byl jsem v Pionýru. Mohlo by mi být vyčítáno, že jsem souhlasil s režimem? Byl jsem v SSM – to samé. Takže pojďme, pokud se chceme hodnotit, oprostit se od minulosti,“ řekl na počátku března Bláha.

V nadsázce kolegům sdělil, že by se mohli dočkat také obvinění, že během svých školních let sexuálně harašili se svými spolužačkami. Proto bude pro všechny lepší nechat minulost minulostí a hledět do budoucnosti.

V rozhovoru pro server Aktuálně.cz svou úvahu ještě rozvedl. Zdůraznil, že není zastáncem komunistického režimu, jen se prý nechce chovat jako komunisté.

„Jen upozorňuji, že je hrozně nebezpečné říkat 30 let po revoluci, že Ondráček je symbol bývalé komunistické doby. Přesně tak o symbolech mluvili komunisti, pro které byla symbolem Milada Horáková, sedláci, podnikatelé… Symbol byl i Jan Hus. A od symbolu se dostaneme k pranýřování lidí za něco, co třeba neudělali,“ varoval Babišův zákonodárce.

Ondráček je prý teď vystaven slovním útokům, které pokračují už přes dva měsíce. Lidé ho napadají a očerňují. Tomu se chce Bláha postavit. Vždyť Ondráček sloužil státu i po listopadu 1989, stal se policistou – odborníkem a za to na něj nikdo neútočil. Až teď si někteří lidé vzpomněli na jeho minulost.

„Lidé, kteří s ním přicházeli do styku, říkají, že je čestný, odborně velmi zdatný a spolehlivý. Co tady řešíme? To, že v roce 1989 dostal rozkaz, že musí rozehnat demonstraci. Takhle bychom ale mohli jít trestat policisty, kteří nedávno rozháněli účastníky koncertů. Můžeme chtít, aby řekl, jak se na to dívá jako občan. Ale průšvih je ten, že většina lidí, kteří se stali vojáky nebo policisty, je myšlenkově jinde. Pro ně je urážka, že je někdo kritizuje za splnění rozkazu, úkolu za naši vlast. Tak to mají nastavené a my normální lidé se těžko dostáváme do jejich hlav. On to cítí jako křivdu. Dokážu ale pochopit to rozhořčení druhé strany…“ uvedl Bláha.

Zdeněk Ondráček byl před 17. listopadem 1989 mladý dvacetiletý kluk, který se podle Bláhy nepodílel na justičních vraždách, které komunisté páchali za dob svého panování. Není proto správné Ondráčka vystavovat veřejnému lynči. „Teď se děje veřejný lynč. Když se podíváte na proces s Miladou Horákovou, tam z podniků přicházely hlasy lidí – odsuďte ji. Lidé to schvalovali. To byl také veřejný lynč,“ přidal srovnání. „Mnoho lidí ale tehdy věřilo, že Horáková je vinna – díky sdělovacím prostředkům (tehdy zcela řízeným komunisty, pozn. red.). Dneska je to stejné. Házíme vinu na pana Ondráčka, že je špatný, že nemůže nic – ale on si za těch třicet let pochybení, pokud je přiznáme, odčinil,“ pokračoval.

Posléze si Bláha posteskl, že Sněmovna v poslední době pořád někoho odvolává – premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), Zdeňka Ondráčka nebo Tomia Okamuru (SPD) – místo toho, aby zákonodárci pracovali pro lidi. Sám by stál o to, aby se zlepšila politická kultura v zemi, aby se zlepšily podmínky pro podnikatele a aby lidé nebyli zaměstnáváni načerno. Jenže to se teď neřeší. Řeší se Babiš, Okamura a Ondráček.

„Ti lidé na něj neuvěřitelně plivali. Neslyšel jsem jediného jeho oponenta, který by řekl – ano, byl jste 30 let slušný a pracovitý, ale vyčítám vám tu službu u SNB. Místo toho říkají – ty jsi hajzl, mlátička, nemáš tu co dělat. To je veřejný soud, návod k tomu, jak mají lidé uvažovat,“ zastal se komunisty znovu Bláha proti poslancům, kteří chtěli Ondráčka odvolat.

Bláha nevnímá Ondráčka jako „mlátičku“, ale jako normálního občana, který odvádí svou práci. Lidé, kteří na něj dnes útočí, by prý měli vědět, že za třicet let se může režim někam posunout a možná se bude říkat, že to dnešní uspořádání je špatně. A pak mohou být pod tlakem dnešní kritici Zdeňka Ondráčka.

Bláha uznal, že dobu mohou hodnotit historici, ale posteskl si nad tím, že to jsou stále mladší historici. „Stále mladší historici, což je strašné. Hodnotíme dobu před deseti lety, před dvaceti, pamatujeme ji, pamatujeme, jak podnikatelé žili ve strachu, že po nich někdo bude chtít výpalné. Ale hrozně těžko se hodnotí doba, kterou si už nikdo nepamatuje,“ řekl.

Nakonec odmítl, že by Zdeňka Ondráčka srovnával s Miladou Horákovou. „To není o přirovnání k Miladě Horákové, ale k tomu systému. Vy jste to nepochopil? Říkám, že dnes poukazujeme na Zdeňka Ondráčka jako symbol zla. Nepřirovnávám to v tom smyslu, že to je stejné zlo jako poprava Milady Horákové. Jen říkám, že je nebezpečné poukazovat na někoho jako na symbol zla. Tak to není, protože on je slušný člověk,“ uzavřel rozhovor.

Na sociálních sítích se o Bláhových slovech začalo diskutovat. Poslanec byl nucen přečíst si o sobě nemálo kritických slov.

„A tak, jak tak koukám, máme tady zase zaručené informace o tom, co jsem pronesl za pultíkem v PS. No hlavně, když se dobře bavíte a ze mne děláte nevětšího hajzla. Mrzí mne to, neb se s některými z Vás znám. Někdy i platí podle sebe, soudím tebe. Rozhodně Vás nebudu a nechci častovat výroky podobného ražení,“ zlobil se na sociální síti Bláha.

Následně zopakoval, že komunisté dělali symbol zla z Milady Horákové nebo z živnostníků a on jako demokraticky smýšlející poslanec nechce jít stejnou cestou.

Nakonec všem popřál hezký den.

