,,Ty hříčky lidi nebavěj.“ Týdny neklidu proti Zemanovi. Drahoš a kníže. O Jiřím Bartoškovi přitom v archivu leží nečekané zjištění

Povolební patová situace zdánlivě neměla řešení. Zeman získal 74 mandátů ve dvousetčlenné sněmovně, nalevo ale neměl žádné spojence. V tomto prostoru jej tlačili Grebeníčkovi komunisté se svými 24 křesly. Případnou koalici se středopravými stranami znemožnil jejich odmítavý postoj k osobě tehdejšího šéfa ČSSD. Lidovec Josef Lux s 20 mandáty a šéf Unie svobody Jan Ruml s 19 samozřejmě odmítali také případnou koalici s Václavem Klausem. Ze Sněmovny vypadl Miroslav Sládek, který by ovšem pravděpodobně stejně k řešení situace žádným způsobem nepřispěl, neboť měl „v lásce“ jak Klause, tak Zemana a nejraději by vládl sám.

„Trucujícím“ Luxovi s Rumlem nakonec Klaus se Zemanem vypálili rybník svou kontroverzní „opoziční smlouvou“, která znamenala vládu ČSSD s tolerancí ze strany ODS. Václavu Klausovi tehdy připadlo předsednictví Poslanecké sněmovny, vládu vedl Miloš Zeman. To bylo těžko stravitelné nejen pro tehdejšího prezidenta Václava Havla, ale i pro značnou část národa. Mnohým vadilo nejen to, že se do té doby úhlavní nepřátelé z vyhrocené předvolební kampaně „spojili“, problém spatřovali i v těžce poškozené pověsti ODS a ve faktu, že tato strana má podíl na moci.

Jenže, i během volební kampaně se našli takoví, kteří skandálem oslabenou stranu neváhali veřejně podpořit. Před kameru si kvůli záchraně ODS stouplo hned několik celebrit. Je zajímavé si po více než dvou desítkách let připomenout, co na obhajobu Klause a jeho kolegů říkali. „Nic nekončí, jedeme dál!“ Touto větou Václava Klause se začíná videoklip ODS k parlamentním volbám v roce 1998.

„Já jsem se rozhod, že ho budu volit, a to protože nejenže umí formulovat myšlenky, ale taky nějaký myšlenky má v hlavě,“ říká na kameru Luděk Sobota. „On má totiž jedinej, podle mýho názoru, určitou vizi, kterou my všichni teď, momentálně, potřebujeme,“ pokračuje komik.

Jako druhý přichází na řadu Jiří Bartoška. A právě jeho poselství je z celého klipu to zdaleka nejsilnější. „Jsem sympatizantem této strany od jejího vzniku. A mám dojem, že Václav Klaus je jedním z mála politiků, který dokáže tuhle zemi… (delší pauza) vyvést z toho momentálního marasmu politickýho, z těch hříček, který lidi nebavěj,“ začíná svou řeč. A přidává proroctví: „A taky mám pocit, že teprve dějiny ukáží, jakým velkým politikem byl Václav Klaus v této době.“

Za ODS se ale v klipu postavili i další. Jmenovitě již zesnulý kameraman Miroslav Ondříček, herec a hudebník Richard Tesařík, rocker Petr Janda, komik, textař a zpěvák Ivan Mládek, herec a bavič Pavel Zedníček, či moderátor Jan Rosák. Vyzdvihovali především osobní kvality Václava Klause.

Vraťme se ovšem k Jiřímu Bartoškovi. Ten byl totiž v té době lidem znám především jako přítel Václava Havla, a proto mohla být podpora vyjádřená Václavu Klausovi, navíc v pro ODS tak těžké době, pro mnohé překvapivá. Jiří Bartoška se ale v českém politickém dění angažuje dlouhodobě a o zajímavé momenty není nouze.

V roce 2018 například rozvířil Jiří Bartoška mediální vody, když se coby ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech vyfotil s premiérem Andrejem Babišem, který tehdy svátek filmu na Bartoškovo pozvání navštívil. Mnozí Češi to Bartoškovi měli za zlé. Lze to ale řediteli tak významné akce zazlívat? Karlovarský festival je pochopitelně částečně závislý na dotacích od státních institucí a dobré vztahy s politiky jsou tím pádem důležité. Ale to není vše. Bartoška s Babišem mezi sebe na jednu z fotografií vzali i dalšího vzácného hosta, polského premiéra Mateusze Morawieckého. To by pro změnu mohlo rozčílit nejednoho fanouška Evropské unie.

Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 26732 lidí 48 958 248 korun. Obrovsky nákladnou rekonstrukcí (podle odhadů až půl miliardy korun) prochází také hotel Thermal, tradiční dějiště festivalu. Je tak zřejmé, že Bartoška se musí snažit, aby s Babišem a jeho kolegy udržoval korektní vztahy.

Nicméně třeba u kolegů z herecké branže se Bartoška s přílišným pochopením nesetkal. „Zapálený svazáky z tábora dobra, který spustili na poplach podobným způsobem, jako to uměj slušní lidé z tábora opačnýho, a střihem zatratili Bartošku, Vary i celej ‚zaprodanej‘ festival, bych rád upozornil, že ‚Bartoška‘ je jméno a ‚prezident‘ je povolání,“ poznamenal tehdy komik Jiří Maryško k tomu, jak rychle Bartošku mnozí odsoudili za jednu fotografii. „Takže až ten slovenskej zmrďák navštíví vaši restauraci, jste-li pingl, nebo váš operační sál, jste-li doktor, budete muset Bureše obsloužit stejně jako Barťák. S tím se holt musíte smířit, tohle je jenom následek. Příčinu vyčítejte debilům, co ho volej, nebo nechoděj volit vůbec...“ dodal ještě s nevybíravým označím směrem k Andreji Babišovi.

Je pravda, že Jiří Bartoška ve vztazích s vlivnými lidmi „umí chodit“. V roce 2019 letěl až do Londýna, aby se mohl zúčastnit narozeninové oslavy bývalého generálního ředitele ČEZu Martina Romana. Na bujaré britské party se setkal například s expremiérem Mirkem Topolánkem. S tím Bartošku pojí například rok 2009. Tehdy na karlovarském filmovém festivalu společně přivítali legendárního režiséra Miloše Formana. Ostatně, Topolánek se v roce 2008 festivalu zúčastnil ještě coby premiér. Když byl jeho program o několik let později příliš nabitý, než aby mohl opět zajet za Bartoškou, vyslal na festival alespoň svého syna Tomáše.

V roce 2013 se během prezidentské kampaně postavil Bartoška opět před kameru, tentokrát aby podpořil Karla Schwarzenberga. Toho volil v prvním kole, před druhým kolem ovšem odletěl mimo republiku. To ovšem nebyl problém, jak herec vysvětluje do kamery, neboť Bartoška si vše předem zařídil a doyena TOP 09 za něj šel volit jeho kamarád, jehož favorit skončil v prvním kole. „Prezidentské volby nejsou politické volby, ale jsou to volby o osobnosti,“ poučil Bartoška diváky. Schwarzenberg byl pro Bartošku v roce 2013 tím, kdo bude Česko dobře reprezentovat doma i v zahraničí, hlasů však nebylo dost a zvítězil Miloš Zeman.

Miloš Zeman je politikem, proti kterému Jiří Bartoška neváhal aktivně vystoupit. V roce 2016 vyzval spoluobčany k občanskému neklidu. Společně se zpěvákem Vojtěchem Dykem a dalšími podepsal výzvu, ve které mimo jiné stojí: „Když to bude nutné, stávkujme. Sedmnáctého listopadu se opět sejděme na náměstích a zvažme další kroky, nutné na ochranu demokracie. My do Ruska a Číny nepatříme! Chtěli jsme zpět do Evropy, ne do Hulvátova.“

Během posledních prezidentských voleb v roce 2018 pak Bartoška ve svém tažení proti Miloši Zemanovi pokračoval a opět se u toho nechal natočit na video. Tentokrát však trochu pikantně podpořil vědce Jiřího Drahoše a nikoli svého přítele Mirka Topolánka, který v prvním kole skončil šestý se ziskem 4,3 procent. Příklon k Drahošovi však sám o sobě nemusel přátelství mezi Topolánkem a Bartoškou narušit – vlídná slova na adresu akademika a dnešního senátora totiž přišla až před druhým kolem volby, kdy už byli ve hře jen Jiří Drahoš a Miloš Zeman. Bartoška tehdy diváky požádal o hlas Drahošovi těmito slovy: „Dovolte mi, abych po dvaceti devíti letech nominoval na prezidenta České republiky pana profesora Drahoše. Máme možnost volby, tak ji využijme.“ Bartoška také Drahoše podpořil osobní účastí během závěrečné etapy volební kampaně.

Pro Bartošku se v roce 2018 stalo zapojení do prezidentské kampaně již spíše zvykem než něčím výjimečným. Na videu připomněl, že už v prosinci 1989 nominoval Václava Havla na prezidenta republiky a přeplněné Václavské náměstí přijalo jeho návrh bouřlivým jásotem.

„Tam jsem byl tehdá na prvním balkónu, a když jsem měl promluvit, tak Václav Havel řekl: Spusť, máš tu víc lidí než Elvis Presley. Tak jsem spustil, očima jsem na tom horizontu pořád hledal nějakého snipera, tady na Letné ale ne, bylo to strašně příjemné,“ vzpomínal nedávno Jiří Bartoška v České televizi srovnáním událostí sametové revoluce s loňským letenským megaprotestem hnutí Milion chvilek pro demokracii

Jiří Bartoška sice v roce 1977 jako mnoho dalších známých umělců podepsal Antichartu, v roce 1989 však byl blízkým spolupracovníkem Václava Havla a jedním ze zakladatelů Občanského fóra. V klíčovém roce 1989 připojil svůj podpis také pod dokument Charty 77 nazvaný Několik vět, kterým na jaře 1989 nepřímo pokračovaly události Palachova týdne. Bartoška to za svůj podpis schytal v tehdejším Rudém právu a měly mu chodit i anonymní dopisy.

Statečnost projevil ředitel MFF KV také o pár měsíců dříve, přesněji v lednu 1989, kdy podepsal petici za propuštění Václava Havla z vězení. Byl to právě Bartoška, kdo národu 10. prosince 1989 oznámil kandidaturu dramatika Václava Havla na prezidenta Československa. O necelých deset let později pak Bartoška přispěchal na pomoc Václavu Klausovi v době, kdy se tím mohl u mnohých odepsat. Je tedy na čtenáři, aby si rozhodl, zda spíše souhlasí se slovy Václava Klause mladšího, nebo zda ocení snahu Jiřího Bartošky ovlivnit politické směřování země směrem, který on sám považuje za nejlepší.

