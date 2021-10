„Ty hyeno, ty bezpáteřní *****. Flušeš lidem do obličeje. Už jsi byl za Zemanem ve špitále, ty *****?!“ Vystrčil dostává vzkazy. My je všechny máme

reklama

Profil Miloše Vystrčila, o který se podle oficiálních údajů stará Občanská demokratická strana, má necelých 21 tisíc fanoušků. Hned v úvodu jeho autoři děkují za návštěvu. „Velmi rád tady uvítám všechny návštěvníky a podporovatele,“ konstatuje předseda Senátu. ParlamentníListy.cz však nezajímá obecný záměr stránky, jako spíše reakce lidí. Ty se v posledních dnech rozrostly o početný houf příznivců prezidenta republiky Miloše Zemana. Jeho chtěl Miloš Vystrčil jako aktivní činitel zbavit řady kompetencí.

Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 24% Ne 74% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8715 lidí

Vystrčil se stal v roce 2016 opět senátorem poté, co ho za slepenec ODSSNKEDSoukSTO v druhém kole zvolilo 8 144 lidí. Ano, hovoříme o osmi tisících hlasech.

Ve druhém kole senátních voleb v roce 2010 získal Vystrčil 13 805 hlasů. Během svého mandátu tak ztratil zhruba 40 procent podpory.

Pokud se budeme držet řeči čísel, v lednu 2018 dostal současný prezident Miloš Zeman 2 853 390 hlasů ve druhém kole volby. Potud fakta.

ParlamentníListy.cz v souvislosti s těmito čísly minulý týden přinesly materiál, který shrnul postoje několika desítek lidí. Sešly se právě na Vystrčilově profilu, odkud jsme jejich názory převzali. Ukázalo se, že šlo o pouhý začátek. Salva nenávisti proti předsedovi horní komory Parlamentu totiž pokračuje.

Spouštěčem byla jeho poslední účast v OVM na České televizi.

Z profilu M. Vystrčila (Facebook.com):

„Sledovali jsme. Vaše vystoupení nemělo ani hlavu, ani patu, co jsme se dozvěděli? Přejete panu prezidentovi zdraví, ale článek 66 si chcete stále vydupat. Vy jste tak hodný, až to národ bolí. Pan prezident se svého úřadu nevzdal, a tudíž máte smůlu. Stále je schopen rozhodovat. S pozdravem voliči pana prezidenta,“ napsala Blanka J. „Pane Vystrčile, Václav Havel byl kolikrát v nemocnici ve vážném stavu a žádné pravomoci jste prezidentovi nechtěli odebírat. Na M. Zemana je jiný metr. Můžete to, prosím, vysvětlit? Určitě by to zajímalo i ostatní voliče i nevoliče stávajícího prezidenta,“ zmínila Hana D.

„Velmi lituji úmrtí pana Kubery, to byl proti vám formát,“ napsal Vir Virago.

„Otázky Václava Moravce je taková objektivní demokratická diskuse, kde dostává prostor k projevu pouze pár vyvolených, kterým jsou položeny ty správné otázky, kterými se dá docela slušně ovlivnit úsudek, pokud člověk sleduje jen občas. Slušnému panu Vondráčkovi, který na konci nedostal ani kousek prostoru, nesaháte, Vystrčile, ani po kotníky a Moravec by se měl stydět,“ poslala svůj postřeh Adéla Č. „S nenávistí a touhou po moci až na dno lidskosti,“ reagoval Ladislav H.

„Mám otázku. Proč nezvednete zadek a nejdete se do té nemocnice podívat? Zatím se chováte jako bulvár a vše řešíte přes novináře a vymýšlíte další fabulace okolo Zemana,“ ptal se Josef B.

Podobných dotazů bylo víc.

Psali jsme: „Ty prase, který volilo 8.500 lidí! Co si to dovoluješ?" Předseda Senátu se navezl do prezidenta. To neměl

ParlamentnímListům.cz se podařilo spojit s mužem, který Miloše Vystrčila písemně kontaktoval. Prozatím k tomu na jeho profil napsal: „Miloš Vystrčil by měl slušně přijít do nemocnice, říct Zemanovi z očí do očí, co mu vzkazuje přes noviny, popřát zdraví a odejít, protože Zeman je pro x lidí autorita, zatímco Vystrčil dosáhl úspěchu maximálně ve výši 13 tisíc hlasů v 2. kole volby do Senátu. Všechny ostatní věci jsou pouze výsledkem dohod pár politiků (Telč, hejtman, místopředseda ODS). P.S. abych jen nemlátil prázdnou slámu, napsal jsem mu to na Senát, na mail, odezvu jsem neočekával, škoda.“

Anketa Vydrží Fialova vláda až do řádných sněmovních voleb? Vydrží 4% Nevydrží 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 13100 lidí

„Kolaboranti, doufáme, že se budete všichni zodpovídat, i váš kamarád Kysela. Další jednání komise se sešlo 20. července. Úvodní nálada byla taková, že aplikace článku 66 je nejspíš mimo, takže pokud chtějí senátoři nějak celou kauzu dále řešit, měli by jít cestou ústavní žaloby podle článku 65,“ citovala další pisatelka mediální výstupy.

„Hlavní pučisté, jinak je nazvat nelze, protože se chtějí předčasně zbavit prezidenta a převzít jeho úřad, jsou z ODS Miloš Vystrčil, předseda Senátu, za tiché podpory předsedy ODS Petra Fialy, budoucího premiéra. Do čela Sněmovny navrhují jako loutku Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09, aby to nevypadalo, že ovládají celý stát. Ústavním organizátorem puče je právník Jan Kysela, bývalý tajemník Petra Pitharta, který je iniciátorem celé akce. Ostatní politici jsou podpůrný komparz,“ vyjádřil svůj občanský postoj Petr B.

Takových slov je možné najít na Vystrčilově profilu bezpočet. Ani v jednom případě zástupce ODS nereagoval. Řada příspěvků je bez gramatických chyb, bez agrese. Najdou se samozřejmě i takové, které Miloše Vystrčila nazývají vulgárně, jak jsme naznačili v titulku článku. Našli jsme taky obrázky, kde má tělo hyeny jeho hlavu.

Z profilu M. Vystrčila (Facebook.com):

„Pamatujete si na ten křik slepenců a médií, že chtějí vidět prezidenta, že listinu opravdu podepsal on? Když záběry mají, tak řvou, komu to posloužilo…,“ uzavřel Kamil O.

Abychom měli mozaiku celou, Miloš Vystrčil si s negativními názory hlavu nedělá. O víkendu kromě Václava Moravce stihl schůzku se svou letitou kamarádkou.

„Marta Kučíková je moje sousedka z telčské bytovky, kde jsme společně v mládí vyrůstali. Marta je neuvěřitelně skromná, a přitom milá a velmi talentovaná. Žije nyní v Itálii a sem tam se vrátí k nám do Česka, aby nás vrátila na zem a nabídla svoji novou knížku, kterou vždy napíše, nechápu, jak a kdy, prý po večerech. Přes den totiž Marta pracuje v rodinném obchodě a osobně vůbec nechápu, jak všechno stihne, a ještě má přitom pořád dobrou náladu,“ poznamenal.

„Jo moc hezké a milé, jak jste hlasoval ohledně zmrazení platů politiků,“ připsala dlouhá řádka fanoušků pod uvedený příspěvek s Vystrčilovou kamarádkou z bytovky v Telči.

Co se prezidentova stavu týká, dne 22. října vydala ÚVN následující prohlášení: „Se svolením prezidenta republiky pana Miloše Zemana s opatrným optimismem sdělujeme, že díky komplexní léčbě specialistů ÚVN došlo během čtvrtka a pátku k mírnému zlepšení jeho zdravotního stavu.“

