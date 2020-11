„Ty víš, co je Koudelka zač.“ Soukromé hovory kolem BIS

Bezprecedentní, skandální, úplně mimo. Tak se osobnosti z bezpečnostní komunity vyjadřují o tom, že bývalý analytik BIS Jiří Roma zpracovává pro Miloše Zemana materiál o svém bývalém šéfovi Koudelkovi. „Není to málo na takové bezprecedentní praní špinavého prádla?“ namítá například generál Andor Šándor. Ale dostal odpověď od bezpečnostního experta Štefce: „Ty víš, co je Koudelka zač, já to vím, a Zeman to ví také.“

reklama

Ve včerejším rozhovoru Parlamentních Listů zazněl názor prezidenta Zemana na šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Prezident se k osobě Koudelky dostal přes spekulace o jmenování úřednické vlády z pera Seznam Zpráv, tedy že by úřednická vláda vznikla za účelem protlačení tendru na Dukovany. BIS varovala před svěřením této zakázky Rusům nebo Číňanům. Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 82% Jan Blatný 18% hlasovalo: 868 lidí

„BIS má sice podle zákona chránit ekonomické zájmy státu, ale myslím si, že to vůbec nedělá. Naopak tyto ekonomické zájmy poškozuje,“ tvrdí prezident. Podle něho má být do tendru připuštěn každý a vítěz se má určit podle ceny a technických parametrů. „Kdyby v BIS byl alespoň jeden člověk, který trochu rozumí ekonomice, věděl by, že čím méně uchazečů, tím vyšší nabízená cena,“ argumentoval prezident.

V rozhovoru také uvedl, že premiérovi již předal avizovaný materiál týkající se ředitele Koudelky. „Materiál má dokonce dvě fáze, jednu stručnou, jednu podrobnější, ale v zásadě společným jmenovatelem je tvrzení, že Michal Koudelka není dobrý manažer. Argumenty, které na podporu tohoto tvrzení byly uvedeny, jsem předal panu premiérovi. Mohu říci, že je vypracoval člověk, který v BIS dlouhodobě a ve vysoké funkci pracoval,“ sdělil Miloš Zeman našemu serveru a potvrdil, že se jedná o materiál od Jiřího Roma. Naopak odmítl, že by se jednalo o tzv. kompro. „Kompro materiál je pojem z myšlenkového světa, který nesdílím, protože v tom případě by každý kritický materiál mohl být označen za kompro materiál,“ uvedl. Pokud jde o setrvání Michala Koudelky v pozici ředitele BIS, Zeman řekl, že to nedoporučuje, ale jedná se o rozhodnutí vlády, nikoliv jeho.

Psali jsme: Zeman: Seznam, odpad žurnalistiky. Popírám, co psali. Koudelka z BIS? Mám informaci

Dle Lidových novin může Jiřímu Romovi tento materiál zkomplikovat život. Jako bývalý šéf analytiky BIS je stále vázán mlčenlivostí, a pokud při přípravě materiálu těžil z utajovaných skutečností, mohl se dopustit trestného činu.

Pro LN pak to, že Rom zpracovává výčet manažerských pochybení svého bývalého nadřízeného komentovali experti z oboru. Například Robert Šlachta, jenž byl také vyšetřován, zda při tvorbě svých memoárů Třicet let pod přísahou se nedopustil porušení mlčenlivosti. „Odejde-li někdo, kdo je ze strany nadřízeného hodnocen špatně, často z něj pak mluví zhrzenost,“ konstatoval Šlachta a doplnil, že Rom nebyl Koudelkou dobře hodnocen. „Teď se jenom mstí. V případě, že by porušil zákon o ochraně utajovaných skutečností, by to bylo stíhatelné,“ dodal bývalý šéf ÚOOZ. Je podle něj skandální, že bývalý podřízený předává informace o svém bývalém nadřízeném politické reprezentaci.

Ozval se také bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace, Karel Randák. „Za celou svou kariéru nepamatuji, že by člověk nasazoval na svého ředitele způsobem, jakým se to teď popisuje v médiích. Jestli vypracovává nějaký materiál pro Hrad, aby mohli Koudelku sundat, tak to mi přijde úplně mimo,“ řekl pro LN. Anonymní zdroj ze zpravodajské komunity pro LN spekuloval, že se jedná o iniciativu prezidentova poradce Martina Nejedlého, který se údajně BIS bojí a potřebuje v ní někoho „s kým se domluví“.

Fotogalerie: - Předávání státních vyznamenání

Kriticky se k této aféře stavěl i bývalý šéf Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor. „Je jediným zdrojem názoru prezidenta na ředitele BIS jeho bývalý zneuznaný šef analytiky služby, který pro Hrad nyní pracuje? Není to málo na takové bezprecedentní praní špinavého prádla? Kam vlastně tato země směřuje? Jak se asi na nás dívají naši partneři? Nemylme se, oni nám to nahlas neřeknou,“ mínil.

Do diskuse se přidal i bezpečnostní expert Jaroslav Štefec, který s Šándorem nesouhlasil. „Andy, tohle bylo trochu laciné na šéfa zpravodajské služby, byť bývalého. Ty víš, co je Koudelka zač, já to vím, a Zeman to ví také. Ta ‚rošáda analytikem‘ – no, Zeman ho odmítá povýšit kolik let? Tři? Čtyři? A ‚analytik‘ v tom hraje roli jak dlouho? Rok? Možná rok a půl? Trochu mimo časovou osu Tvé úvahy,“ vyčetl mu.

Šándor mínil, že se neorientuje v textu. „Lacině zní tvoje reakce. Mně nejde o Koudelku, ale způsob, jakým se to dělá. Snad to teď pomůže k tomu, abys svou úvahu doplnil o to, co ti zřejmě uniká,“ řekl a Štefec vysvětlil svou úvahu: „Já Ti rozumím. Ten problém je podstatně větší. Viz stav, do něhož nechali dojít, resp. do něhož si ‚vypěstovali‘ konkrétní skupiny Vojenského zpravodajství a který dosáhl hvězdné výše za Páleníka (ředitel Vojenského zpravodajství v letech 2007 až 2012). Soukromá firma, pračka peněz, Čmuchálek, Defraudant, Likvidátor a spol. Věřím, že Beroun (současný ředitel), i když si o něm myslím také své, to dává trochu dohromady. Na rozdíl od poblbla Ondrejka, šíleného průzkumáka sdílejícího hetéru s Péťou, je aspoň zpravodajec. Za tu poslední zprávu si vyžehlili aspoň malinký kousek mojí pistole. Ale BIS...“

Psali jsme: Zeman: ČT je součást opozice. Je ujetá. Trump ať uzná porážku, ať není jako Kalousek. Trapný Šéf BIS Koudelka? Babiš se po schůzce se Zemanem vyjádřil. Šlo to dál Hrušínský: Berou lidem právo na pravdu! Xaver, Lipovská, Zeman, Babiš. Bez důkazů rozvrací ČT Jindřich Šídlo straší Zemanovou úřednickou vládou: Junta, banánová republika. Zní to tak šíleně, že to může být pravda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.