„U Babiše byl člověk oblepený agresivitou a oďobaný.“ Co zažil Respekt v kampani na Hrad. Silná slova

V okamžiku, kdy Andrej Babiš vstoupil do voleb, tak jsem začali trochu více klást důraz na zkušenosti pana generála Pavla. Babiš říkal, že je krizový manažer, pan prezident je krizový manažer, ale o několik úrovní výše. To řekl při debatě v režii časopisu Respekt šéf marketingu volebního týmu Petra Pavla Martin Klčo.

reklama

Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 0% Už ho mám 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2764 lidí

Razantní Pavel

Diskuzi moderoval zástupce šéfredaktora časopisu Respekt Ondřej Kundra a hned zpočátku vykopával otázkou, že Petr Pavel v předvolební kampani vždy říkal, že nebude aktivistickým prezidentem, ale po zvolení si telefonoval s tchaj-wanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a v rozhovorech třeba řekl, že na Hradě řádí soukromá bezpečnostní agentura a on se obává o bezpečnost. A otázka na debatéry? Jestli je překvapila razance, se kterou Pavel začal...

Reportérka Respektu Ivana Svobodová, která získala za rok 2022 Cenu Ferdinanda Peroutky mimo jiné prohlásila: "Trošku mě to překvapilo, ale nikoliv nepříjemně... Ale jsem si jistá, že neporušil žádná pravidla... A nelezl před inaugurací stávajícímu prezidentovi do jeho pravomocí..." Překvapilo to prý mírně i sociologa společnosti Kantar CZ Pavla Ranochu, ale tak by si představoval výkon prezidentské moci. Jak dodal šéf marketingu volebního týmu Petra Pavla Martin Klčo, tak nic domluveného nebylo a nově zvolený prezident hned začal komunikovat.

"Mně se to stalo náhodou. Odešel jsem zhruba před pěti lety z řízení komunikační agentury, stal jsem se marketingovým pracovníkem na volné noze a v té době jsem se seznámil s panem prezidentem, Petrem Kolářem a jejich okolím. Pořádali debaty po Česku na téma bezpečnost, mezinárodní vztahy... O jejich tour byl velký zájem, tak seznali, že by to možná chtělo i nějaký marketing, takže jsem jim začal stavět web a udělal první profilaci směrem k veřejnosti a pak přišel covid a šlo to ráz na ráz," odpověděl Klčo na otázku, jak se dostal do týmu vítěze prezidentských voleb.

Volby: Pavel versus Babiš

Jak řekl Kundra, jeho redakční kolegyně Svobodová se sice specializovala na Andreje Babiše, ale měla možnost se podívat i na jiné kandidáty. A její srovnání Pavel versus Babiš? "Jsou to naprosto jiné dva světy... V kampani Andreje Babiše byl člověk oblepený agresivitou a oďobaný. Lidé, co na něj přišli, byli nervóznější a napruženější. Atmosféra tam byla taková... Na debatě Petra Pavla jsem byla v Brně a dobře odpovídal na otázky kolem své minulosti... Na kampani Pavla jsem měla pocit, že víc vidím člověka než hru."

Podle ní se Babiš zpočátku na mítincích choval jako hodný a milý kandidát: "Dokonce mi odpověděl na jednu a půl otázky, což se mi před tím nestalo anebo... nebylo hezké, co říkal. To byla fáze, kdy nám slíbil rozhovor, neuvěřitelné. Nedal. Ta fáze nebyla nekonečná. A bylo to docela legrační. ANO jede podle průzkumů. Kudy to fouká, co říkají čísla, tam jdeme... A někdy je to dost křečovitě poznat... A když někdo, kdo jeden den cení zuby a druhý se tváří jako beránek, tak to není úplně uvěřitelné. Taky to nevydrželo..."

"My jsme měli vytyčený vektor řád, klid a boj proti chaosu. Dodržování pravidel. A v okamžiku, kdy Andrej Babiš vstoupil do voleb, tak jsem začali trochu více klást důraz na zkušenosti pana generála. Babiš říkal, že je krizový manaže, pan prezident je krizový manažer, ale o několik úrovní výše. Řídil vojenský výbor NATO v průběhu několika velkých mezinárodních krizí, zárověň víme, že Babiš sice říká, že je krizový manažer, ale viděli jsme během covidu, že je to krizový mikromanažer. Takže i ta poloha pro pana generála, prezidenta byla mnohem uvěřitelnější...," prohlásil marketér Klčo.

Dle sociologa Ranocha byla nevolitelnost Andreje Babiše nastavena dlouhodobě na takových číslech, že si nedokázal představit, že by volby vyhrál. "Část voličů, na které si mohl sáhnout, se například v posledním týdnu před prvním kolem poměrně hodně rozšířila... Čtyři procenta si sebral díky tomu, v uvozovkách, vyhranému soudu. Tam se odblokovala nějaká bariéra pro část lidí a dvě procenta si sebral od Středuly a další dvě od Bašty, protože část voličů volila strategicky na této straně politického spektra a tím se dostal na svých pětatřicet procent. Takže přeci jen před prvním kolem dokázal odblokovat nějakou část, ale pravděpodobně došel už velmi blízko své hranici, kterou asi ani hypoteticky nedokáže překročit," řekl.

O babišovcích

S čím jsou vlastně babišovci neposkojení. Jak řekla novinářka Svobodová, tak jsou rozčílení, naštvaní, nespokojení: "Ti lidé se mění, jako se mění kampaně Andreje Babiše anebo jeho vystupování. Když jsem s ním objížděla kampaň v roce 2017... tak byla velice dobrá... Střední třída... Ti lidé, které časem poztrácel... Kampaň v roce 2021... Jako kdyby se něco stalo a ta kampaň byla velice hnusná. To už nám ukazovaly tváře rozšklebených mladých lidí, kteří patrně, když zrovna nefetují, tak jdou vraždit... A najednou začali chodit lidé... typově z kampaní Tomia Okamury."

Svobodová se je prý snaží pochopit: "Když vidím, že se někdo dostal do nouze, protože ta válka s námi vážně zamávala, krize s námi zamávala... A já rozumím, že člověk v invalidním důchodu se bojí faktury... Ale skalní fanoušci, co chodili na Babišovy kampaně v prezidentské volbě..., tak říkali: 'No mě se špatně nedaří, ale...' Mluví větami, které říká Babiš." Chtějí prý mír na Ukrajině za jakýchkoliv podmínek a jde o nespokojence ála Okamura.

Nad otázkami diváků

Jedna z prvních otázek z publika: "Kolik Petru Pavlovi procentuelně nahrála ve volbách jeho vizáž?" Svobodová na to: "Absolutně na to neumím odpovědět, ale pravda je, že jsem se ve svém okolí setkávala s tím, že se ženám skutečně líbí... Je vzhledný člověk a skutečně z něj jde příjemná energie a může samozřejmě na holky nějak dobře působit." Podle sociologa Ranochy to nelze nijak zjistit, ale prý měl Pavel dlouhodobě větší podporu u mužů a snad až v závěru se to mohlo srovnat. Podle marketéra Klča se ozvalo spousta žen s chvalozpěvem, ale proti tomu se na sociálních sítích ozývalo spousta jejich žárlivých manželů.

A jaký byl vliv Ruska na prezidentské volby? Odpověděl Pavlův marketér Klčo takto: "Mám informace technického rázu. V posledních dnech před prvním i druhým kolem jsme zaznamenali obrovské množství DDoS útoků na náš server. (Denial of service - DoS, česky odepření služby, je typ útoku na internetové služby nebo stránky, jehož cílem je cílovou službu znefunkčnit a znepřístupnit. Pozn. Red.) Bylo jasné, odkud je to vystopovatelné. Zároveň obrovské množství dezinformací, které se začaly chrlit. Webová schránka dva dny před druhým kolem, která oznamovala, že generál Pavel zemřel a byla hostovaná někde v Rusku. To jsou všechno signály, že Rusko našemu kandidátovi rozhodně nepřálo."

Psali jsme: Zkušený diplomat: Zbraně na Ukrajinu? Není kde brát. Nám slíbili Američané 15 tanků, dostali jsme jeden „Jaký zákon o advokacii? Vždyť není právník!“ Kolář odrážel novináře. A Bobošíková se neudržela Ministerstvo obrany: Jednání v USA přinesla detailnější informace o podmínkách pořízení letounů F-35 Diplomacii na Hradě pod Pavlem povede Zajíček, protokol Pernický

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.