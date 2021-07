„U piva tvrdí, že se nebudou očkovat… Respektuji vaši svobodnou volbu, ale běžte s ní do prdele…“ Babiš sdílel mrazivá slova

Premiér Andrej Babiš (ANO) na svém facebookovém profilu sdílel výpověď lékařky Martiny Žižlavské z Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, která zavzpomínala, jak to v její nemocnici vypadalo zkraje letošního roku. Vzpomínky to jsou dosti mrazivé. Pro ty, kteří se nechtějí očkovat, tak nyní lékařka nemá příliš pochopení. Píše, že pacienti, již si prošli těžkým průběhem covidu-19, by zřejmě mezi očkováním neváhali, jenomže tehdy ještě neměli na výběr.

Lékařka ve své výpovědi vzpomíná na období, kdy se v nemocnici začala setkávat s pacienty trpícími onemocněním covid-19. S prvním případem se osobně setkala na podzim loňského roku. „Pacientce ve středním věku jsme udělali CT plic. Pamatuju si, jak mi spadla brada, když jsme si ty snímky prohlíželi. Nic takového jsem nikdy předtím neviděla. Hledali jsme kousky funkční plicní tkáně a mně se honilo hlavou, jak to, že ještě vůbec bez ventilátoru dýchá,“ vzpomenula.



Poté sloužila na covidovém oddělení, a to od konce ledna 2021 až do doby, než se úplně zavřelo. „Letošní jaro bylo peklo. Jsem za tu zkušenost moc ráda, myslím, že mě ve výsledku zocelila a medicínsky to bylo velmi zajímavé. Ale byla to hnusná zkušenost,“ shrnuje. Fotogalerie: - Mše za oběti koronaviru

Příběhy z nemocnice to jsou velmi mrazivé. „Pamatuju si pána, který po dvou týdnech boje zemřel – nakazil se, když vezl svoji příbuznou k nám do nemocnice; ta zemřela pár dní poté, co jsme hospitalizovali i jeho. Pamatuju si, jak mi jeho žena volala a prosila, abychom ho zachránili, že už jich v rodině umřelo moc, že ona už to nezvládne,“ líčila jednu z tragédií.



Nešlo o ojedinělý výjev: „Pamatuju si pána, který zemřel pár dnů po přijetí. Večer předtím jsem s ním ve službě mluvila, byl v těžkém stavu, ale vypadalo to, že to zvládne, dostal všechno, co se dalo, ARO zkonzultováno, ventilátor stejně neměli, a i kdyby jo, byli i perspektivnější lidi, než byl on. Byl mladší než můj táta. Ráno sestry hlásily, že se zhoršil, neměla jsem tehdy sílu za ním znova jít a hodila jsem to na denní šichtu – zemřel ještě před tím, než jsem se osprchovala a odešla z práce.“

„Pamatuju si chlapa jak horu, kterého jsem musela uklidit na inspekčák. Rozbrečel se po smrti své matky, domníval se, že ji nakazil – kašlal na opatření a udělali si v době špičky epidemie s kámoši pařbu, nakazili se pochopitelně všichni,“ pokračovala Žižlavská. Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

„Pamatuju si celou nekonečnou řadu pánů a paní, kteří celí modří přijeli na naši covid ambulanci a ze sanitky jsme jim rovnou dávali vysokoprůtokový kyslík, 60 litrů kyslíku za minutu do nosu, to chceš, jo a mimochodem, aspoň 16 hodin denně prosím ležte na břichu, to hodně pomáhá a třeba neumřete, když to vydržíte,“ vzpomíná lékařka.



Vše se samozřejmě obrátilo i na personál nemocničního zařízení: „Sestry občas nestíhaly doplňovat tekutiny na zvlhčování kyslíku. Doktoři občas nestíhali informovat rodiny, že jejich blízký umírá. Pamatuju si, jak byly sestry v depce z toho, že všichni umírají, tak jsem se rozhodla, že udělám statistiku toho, kolik lidí jsme zachránili. A pamatuju si, jak jsem jim ji následně neukázala.“ Fotogalerie: - S rouškami i bez

Kdyby prý tenkrát lidé měli na výběr dostat vakcínu proti covidu-19, neváhali by: „Pamatuju si většinu lidí, kteří to peklo covid zápalu plic ustáli. Někteří se mají dávno dobře, někteří se mají doteď špatně. Ale moc nepochybuju o tom, co by si zpětně vybrali – jestli očkování, nebo to, čím prošli. Jenomže oni na výběr tehdy ještě neměli.“



„A zapamatuju si všechny, co mi teď u piva tvrdí, že se nebudou očkovat, protože je to buzerace, protože nemají rádi léky, protože to přece nebudou hrotit, protože je to všechno nadhodnocené a vlastně stačí žít zdravě, což možná někdy v dalekém budoucnu někdo z těchto plácalů udělá, ale dost o tom pochybuju. Ale Martinko, ty to prostě vidíš jinak. Jo, vidím!“ uhodila jasně.



Rozhodnutí nechat se očkovat je podle ní zcela jasné a ti, kteří se rozhodnou se nevakcinovat, by si to podle ní měli raději nechat pro sebe: „Všichni měli tisíc příležitostí pochopit, o co jde. Takže, sice mi na vašem osudu dost záleží, respektuji vaši svobodnou volbu, ale běžte s ní do prdele, a když už jste se takto dobrovolně rozhodli, tak to prosím přede mnou radši nevytahujte, ledaže byste se opravdu rozhodovali a chtěli něco doopravdy vědět nebo pochopit. Jinak mi jen zbytečně kazíte den, protože mi na vás jinak záleží.“ Fotogalerie: - Nekšeftujte s rouškami!

Závěrem pak lékařka podotkla, že „jestli mají všichni pochybující pravdu a ty miliony očkovaných lidí ve světě skutečně budou mít nějaké závažné a detekovatelné dlouhodobé následky“, tak „sní svůj fonendoskop“.



