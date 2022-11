„Udávej ty, kteří šíří jiný názor než vláda!“ Vedle vládního „Braňmečesko“ je tu ještě něco. Petr Žantovský alarmuje

reklama

O iniciativě „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“ prezentované na stránkách Úřadu vlády od letošního března pojednává úvodní téma pravidelného přehledu mediálních zajímavostí. „Jak je v našem národě obvyklé, ani v kritické situaci neztrácíme úplně smysl pro humor, byť poněkud hořký. Naše slavná vláda si otevřela webovou stránku Braňme Česko. Zde se obřími písmeny dovídáme toto: ‚Dezinformace a lži jsou zbraně namířené proti nám všem. Postavte se na stranu Česka. Bojujte proti ruským lžím. ČESKO VÁS POTŘEBUJE. Dezinformace a lži mají za cíl nás vystrašit a znejistit. Šířením prokremelských dezinformací pomáháte agresorovi‘,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Pak je tam uvedeno několik tvrzení, která jsou prezentována jako ukázky typických lží. „Vesměs jde o věty, které jsou v rozporu s naší vládnoucí ideologií. A konečně je tam i soupis odkazů, kde se prý můžete dovědět pravdu a vyvarovat se dezinformacím. Najdeme tam samé zavedené firmy: Člověk v tísni, Jeden svět ve školách (pobočka Člověka v tísni), Čeští elfové, Kremlin Watch, Manipulátoři.cz a tak dále. Tento fakt sám o sobě neudiví. Každý režim se stará o vlastní propagandu, a to jak ve směru navenek, tak dovnitř. Indoktrinace vlastních občanů ‚žádoucími‘ myšlenkami je průvodním jevem každé totality. Onen hořký humor zmíněný v úvodu spočívá v tom, že si nějací vtipní spoluobčané založili stránku s téměř identicky znějícím názvem: branmecesko.eu,“ informuje mediální analytik.

Fotogalerie: - Osud datových schránek

I ty můžeš přispět k likvidaci názorové plurality

Když ji otevřeme, můžeme se dočíst například toto: „BRAŇ ČESKO – udávej spoluobčany. Možná ti není příjemné někoho udávat, uvědom si ale, že jedině kriminalizací spoluobčanů, kteří mají jiný názor než vláda České Republiky, ochráníš demokracii. Postav se na stranu Česka, udávej co nejvíc spoluobčanů. Klidně nahlas třeba tetičku nebo kamarády. Podpoř CENZURU, bojuj proti lžím, ČESKO TĚ POTŘEBUJE. Vyvracet lži a pomáhat je jednodušší, než si myslíš. I ty můžeš přispět k likvidaci názorové plurality a pomoct prosadit teorii jedné absolutní pravdy, kterou určuje vláda České Republiky,“ píše se na webu, který je ještě více k absurditě posunutou obdobou toho vládního.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4900 lidí

Workshopy, co naučí nahlásit každého spoluobčana

A na závěr: „BRAŇME ČESKO – naši partneři. Neváhej a vstup do našich řad. Je nás už hodně a společně dokážeme vybudovat s pomocí cenzury a represe právní stát, který respektuje zásady demokracie a svobodné společnosti. Nahlásit spoluobčana není práskačství. Pořádáme workshopy, které tě naučí rychle a jednoduše nahlásit každého spoluobčana, poskytujeme šablony pro hromadná trestní oznámení a spoustu dalších užitečných rad a informací. Přihlášky na workshop zašlete na náš email.“ „Co k tomu dodat? Snad jen námět k přemýšlení, která z těch dvou webových stránek je blíže realitě, kterou právě žijeme. Odpověz si každý sám,“ vybízí Petr Žantovský.

Psali jsme: Neuniknete, budete platit za ČT. I když se dívat nebudete, varuje Petr Žantovský „Čistky!“ Petr Žantovský se obává, co si „pětikolka“ může prosadit do Ústavy Rakušan spustil „fízlovací úřad“. A Fendrychovi je to pořád málo, žasne Žantovský „Zrádci národa“ z Václaváku?! Tak se podívejte, co prováděli „provokatéři“ u Muzea! Petr Žantovský ve varu

Zaujala ho také na první pohled zajímavá, ale na druhý pohled nehorázná a nebezpečná nabídka. „Přišla z České televize na adresu dvou největších soukromých televizí Nova a Prima. ČT navrhuje před lednovou volbou nového prezidenta odvysílat debatu kandidátů společně s Novou a Primou. Proč to navrhla, je jasné jako facka. Chce mít průběh debaty pod kontrolou. Zřejmě si vzpomněla na to, jak v roce 2013 korektně a nezaujatě vedla televizní duel Miloše Zemana a Jana Fischera moderátorka Markéta Fialová nebo jakého troglodyta ze sebe dokázal vykouzlit Jiří Drahoš v duelu se Zemanem na Primě pod taktovkou opět nestranného moderátora Voříška o pět let později,“ podotýká mediální odborník.

Fotogalerie: - Zeman versus Drahoš poprvé

O ortodoxním monologistovi VM věděl už Cimrman

V souvislosti s tím ho nepřekvapuje, že se veřejnoprávní médium soukromým televizím se společnými debatami prezidentských kandidátů vnucovalo. „Něco takového naši velcí kormidelníci na Krkavčích horách nechtějí připustit. Vždyť si to představte, takový Jakub Železný by některé kandidáty rovnou vyhazoval ze studia, kdyby řekli něco, co by jeho citlivé ledví neuneslo. Nebo Václav Moravec, ten by kandidáty ani nepustil ke slovu, protože je znám jako ortodoxní monologista, řečeno s Járou Cimrmanem: ‚Před oponou, za oponou nikdo nesmí stát – nebo nebudu hrát‘,“ glosuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský tradiční postupy nejznámějších moderátorů ČT.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. BPP



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A koncesionáři živený soubor na Kavčích horách nešetří svými slovy dál. „Česká televize je hnízdo drzosti, v čemž jí jde na ruku vládní pětikolka. Nejprve schválila změnu nominace členů Rady ČT, aby ji měla politicky pod kontrolou, a zároveň de facto neodvolatelnost generálního ředitele. Příště jí schválí zvýšení poplatků a jejich aplikaci i na jiné než televizní přijímače. To bude dobré. Každé pětileté dítě, které má ve školce mobil, aby mu maminka mohla kdykoli kontrolně zavolat, se stane poplatníkem televizní daně. Všichni studenti, co datlují do notebooků své seminárky, jakbysmet. A když ne, nastoupí televizní ideopolicie a Reakce usvědčují ČT z její touhy po informační hegemonii

Soukromá média roznášejí nepříjemně různorodé názory

Televize Prima, stejně jako dříve TV Nova, ve čtvrtek návrh České televize na společné uspořádání debaty prezidentských kandidátů odmítla. Zdůvodnila to rozdílným pojetím politických debat, plánuje vlastní debaty před prvním kolem a případně i mezi finalisty prezidentské volby. „Líbí se mi zdrženlivé reakce z Novy i Primy, které de facto usvědčují ČT z její touhy po informační hegemonii. Očekávám, že nějaký mudrlant z Parlamentu či odjinud navrhne znárodnění Novy, Primy a všech dalších soukromých médií, která nám tu roznášejí nepříjemně různorodé názory a informace. Vládní stoosmička to neprodleně schválí a pak teprve zavládne láska a pravda nad lží a nenávistí. Orwell budiž pochválen,“ podotýká Petr Žantovský.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak že se nedějí zázraky. I tak by se dalo uvést závěrečné téma. „Jak informovaly Novinky.cz, Americká tisková agentura Associated Press propustila novináře, který ve své reportáži napsal, že rakety, které dopadly v polské obci Przewodów, patřily Rusku. Deník The Washington Post (WP) novináře identifikoval jako Jamese LaPortu (35), bývalého příslušníka námořní pěchoty s nasazením v Afghánistánu, jenž do AP nastoupil v dubnu 2020. WP připomněl, že dotyčnou zprávu zveřejnila agentura AP 15. listopadu večer. Autor se odvolával na americké zpravodajské zdroje,“ přibližuje mediální odborník začátek kauzy.

Cosi nevyšlo, a tak bylo třeba jít s pravdou ven

Agentura Associated Press později zprávu stáhla. „O den později pak agentura AP vydala opravu. Uvedla, že její anonymní zdroj se mýlil a že ‚následné zprávy ukázaly, že rakety byly ruské výroby a Ukrajina je pravděpodobně odpálila na obranu proti ruskému útoku‘. LaPorta odmítl zprávu o svém propuštění z práce v AP komentovat, dodal Washington Post, ale informaci potvrdili zaměstnanci agentury AP. Podle nich propuštění předcházelo interní vyšetřování, které zjistilo porušení vnitřních předpisů, mimo jiné v souvislosti s využíváním anonymních zdrojů,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Považuje to za velice vzácný okamžik, aby mainstreamové médium, navíc tak mocné jako AP, přiznalo chybu. „A notabene ve věci tak zásadní a ožehavé, jako je pád rakety na území státu NATO. Ale stejně té zprávě cosi chybí. Jednak zmínka o tom, kde se nachází ona údajně ruská útočná zbraň, vůči níž měla prý Ukrajina zasáhnout onou nešťastnou raketou. Touto otázkou se nikdo nezabývá. Takže je to celé možná jen, jak se říká v Brně, fligna. Snaha odclonit údajnou vinu za útok na Rusko, což by zcela změnilo poměry v dnešní bojové situaci. Rusko by bylo označeno za agresora, který zaútočil na území NATO, což by mohlo aktivovat článek 5 zakladatelské smlouvy paktu. Jenže cosi nevyšlo a bylo třeba jít s pravdou ven. Když to zveřejnil i AP, pak to tedy musel být řádný proval,“ tuší mediální analytik.

Pravdy kousek máme, ale zbytek je pod kobercem

„A druhá věc: jestliže tedy na Polsko nezaútočili Rusové, nýbrž Ukrajinci, jak píše agentura Associated Press, znamená to, že to Ukrajina vytáhla do boje proti státu NATO. Neměl by se tedy aktivovat článek 5 proti Ukrajině? Ani o tom se v AP nedočtete, natož že by snad nějaký náš novinář v tom směru položil tak jednoduchou a logickou otázku. Takže ano, pravdy kousek máme, ale jen malý. Zbytek je opět pod kobercem,“ dodává Petr Žantovský.

Psali jsme: Kun*í virvál. Žantovský sledoval, co zbylo z Listopadu Kdopak to chybí na Jurečkově seznamu prominentních komunistů?! Velká jména. Petr Žantovský se ptá proč Kašpárek. Petr Žantovský viděl, jak vzniká podpora Fialy. A podělil se K sobotní snídani z televize hovoří Fiala nebo Pekarová, národ nechápe. No prostě loutky z pohádky, směje se Petr Žantovský

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.