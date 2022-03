„Uklidni se. Dostaneš penaltu.“ Hřibovi strážníci si utrhli mezinárodní ostudu. Primátor zasáhl

„Tady nemůžete jezdit na kole!“ říkal strážník muži. Ten se snažil oponovat, ale klidným hlasem, anglicky. V tu chvíli strážník přešel do tykání. „Uklidni se! Ti říkám, uklidni se, nebudeš tady na mě hulákat. A mluvíš česky?“ ptal se strážník muže. Ten opětovně požádal o angličtinu.

„Tady odsud vypadni s tím kolem do hajzlu!“ zaznívá opět ze strany strážníka česky. Muž opět hovoří anglicky, strážník však česky muže žádá, aby mluvil česky, rusky nebo německy. „Anglicky ne. To mě nezajímá. Tady nemáš na tom kole co dělat!“ rozčiluje se strážník. „Magistrála, no cyclist!“ říká strážník muži. Ten však oponuje: „Yes cyclist.“ Dochází k hádce a strážníci chtějí po muži dokumenty. Dochází k další diskusi, kdy jeden ze strážníků pronese: „Asi dostaneš penaltu.“ Následně, když se dozvědí, že muž je Portugalec, mají další nevybíravý slovník, dokonce vulgární.

