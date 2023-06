„Ukrajina je ku*va. Rusko je h*vno.“ Pak plivanec do tváře! Vztek lomcuje internetem

MONITORING SÍTÍ Na sociálních sítích v Česku koluje video, na němž ukrajinská školačka čelí šikaně svých spolužáků, kteří ji na školním výletě plivnou do obličeje se slovy, že „Ukrajina je kurva“. Do celé věci se už vložil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), maminka napadené holčičky zvažuje právní kroky proti rodičům dětí, kteří mají incident na svědomí. Řada advokátů už rodině bezplatně nabídla pomoc.

reklama

Na případ šikany ukrajinské školačky na Twitteru upozornila spoluzakladatelka Hlasu Ukrajiny Anastasiia Sihnaievska. „Děti dovedou být krutější než dospělí. Spolužáci praštili a plivli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka. Prosím, co musí udělat její maminka podle zákonu? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska?“ ptá se Sihnaievska a dodává, že holčička ve videu má pravdu, když říká, že „Rusko je hovno“.

Děti dovedou být krutější než dospělí.

Spolužáci praštili a plivnuli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka.

Prosím, co musí udělat její maminka podle zákonu? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska?



Mezitím, “Rusko je hovno” - souhlas. pic.twitter.com/IJclnYvF1p — Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) June 7, 2023

Řada advokátních kanceláří v komentářích pod příspěvkem už nabídla rodině bezplatnou pomoc. Video následně komentovaly a sdílely stovky lidí, kteří vyjadřují statečné holčičce podporu. „Promiňte, vůbec nestíhám odpovídat na komentáře. Teď její mamince pomůžou právníci (velice děkuji za sdílení, dosah tohoto videa a za poskytnutou pomoc). Takže se ptáte, jak nakoupit nějaký dáreček nebo jestli potřebuji ještě něco: můžete napsat pár slov na podporu a nic víc,“ reagovala Sihnaievska.

Promiňte, vůbec nestíhám odpovídat na komentáře??

Teď její mamince pomůžou právníky (velice děkuji za sdílení, dosah tohoto video a za poskytnutou pomoc). Takže se ptáte jak nakoupit nějaký dáreček nebo jestli potřebují ještě něco: můžete napsat pár slov na podporu a nic víc:) — Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) June 7, 2023

Kateřina Vodvářková ze zahraniční redakce TV Nova komentovala výrok ukrajinské školačky o Rusku. „Holčička má pravdu,“ napsala novinářka.

Politický glosátor Vláďa Foltán ocenil dívčinu statečnost a dodal, že za tuto šikanu by měli být potrestáni jak malí žáci, tak jejich rodiče. „Smekám před statečnou holčičkou. Ze zmetků, co ji fyzicky i verbálně napadli (a je mi úplně jedno, kolik jim je), je mi na zvracení. Šikana je neskutečné svinstvo. V jakékoliv formě. Vážně doufám, že jejich chování bude mít následky jak pro ně, tak pro jejich rodiče,“ reagoval Foltán.

Smekám před statečnou holčičkou.

Ze zmetků, co ji fyzicky i verbálně napadli (a je mi úplně jedno, kolik jim je) je mi na zvracení. Šikana je neskutečné svinstvo. V jakékoliv formě. Vážně doufám, že jejich chování bude mít následky jak pro ně, tak pro jejich rodiče. https://t.co/niGGkY8XMX — Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) June 7, 2023

Podobně šikanu odsoudili i mnozí další, například poslankyně Barbora Urbanová (STAN). „Šikana je nepřijatelná. Šikana je nepřijatelná. Šikana je nepřijatelná,“ apelovala Urbanová.

Šikana je nepřijatelná.

Šikana je nepřijatelná.

Šikana je nepřijatelná. https://t.co/7LqeBx5a08 — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) June 7, 2023

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidal se i ministr vnitra Vít Rakušan. „Plivnutí do tváře dítěti (v tomhle případě kvůli tomu, odkud je) je plivnutím do tváře celé naší civilizaci. Děti jen přebírají naše vzorce chování. A názorně ukazují, jak jsou ty vzorce někdy kruté a hloupé,“ uvedl Rakušan, že za chování dětí nesou v tomto případě zodpovědnost jejich rodiče.

Plivnutí do tváře dítěti (v tomhle případě kvůli tomu, odkud je), je plivnutím do tváře celé naší civilizaci. Deti jen přebírají naše vzorce chování. A názorně ukazují, jak jsou ty vzorce někdy kruté a hloupé. https://t.co/FeehgwhKXC — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 7, 2023

S tím souhlasí také starosta Tetína Matěj Hlavatý. „Zas a znovu. Děti jsou obrazem svých rodičů. Xenofobie se nezrodí v jejich hlavách. Není to pochybení školy, ale pochybení celkového systému, že se s tím neumí poprat. Na jednu stranu tu budou nadávat na nacisty, ale sami se chovají jako nacisti vůči židům,“ uvažuje Hlavatý, že jde i o chybu systému.

Zas a znovu. Děti jsou obrazem svých rodičů. Xenofobie se nezrodí v jejich hlavách.

Není to pochybení školy, ale pochybení celkového systému, že se s tím neumí poprat.

Na jednu stranu tu budou nadávat na nacisty, ale sami se chovají jako nacisti vůči židům. https://t.co/ntJtuB3lR0 — Matěj - starosta z Tetína (@matej_hlavaty) June 7, 2023

Že jde o vinu rodičů malých žáků, je přesvědčen i novinář Marek Zouzalík, který se ptá, kde v tu chvíli byl pedagogický dozor. „Obávám se, že se ve vztahu k příznivcům současného ruského režimu začnu výrazně radikalizovat. Ano, děti dokážou být neskutečně zlé. V tomto případě si ale myslím, že je to vina dospělých, především jejich rodičů. Všechny bych je posadil do autobusu, odvezl na Ukrajinu a ukázal jim rozbombardované nemocnice, školy, školky. Mrtvé děti jejich věku. Války se vedou, to je realita. Ale války vedou vojáci, ne civilisté. Útočit na civilní infrastrukturu a civilisty je válečný zločin. Rusko je teroristický stát. Kde byl v tomto případě pedagogický dozor? Mlčky přihlížel a tiše ignoroval? Neviděl uplakané děvčátko a nezajímal se o to, co se děje? Tento případ by rozhodně neměl zapadnout, a to už proto, že ze statistického hlediska nebude ojedinělý,“ apeluje Zouzalík.

Obávám se, že se ve vztahu k příznivcům současného ruského režimu začnu výrazně radikalizovat. Ano, děti dokáží být neskutečně zlé. V tomto případě si ale myslím, že je to vina dospělých, především jejich rodičů. Všechny bych je posadil do autobusu, odvezl na Ukrajinu a ukázal… https://t.co/ydkxKwxNsR — Marek Zouzalík Sr. (@mzouzaliksr) June 7, 2023

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) mezitím poradil, aby se maminka holčičky obrátila na policii, nebo dokonce na ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). „Možná by mohla poradit Policie ČR nebo Pavel Blažek,“ napsal Zdechovský.

Bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice Yevhen Perebyinys zase maminku odkazuje na ukrajinskou ambasádu v Praze. „Že mě toto video šokovalo, je slabé slovo. Ano, jsou to děti, ale co říkají, to slyší od dospělých. Je zřejmé, že přes veškerou podporu Ukrajině ukrajinofobie v ČR dlouhodobě existuje. A mělo by se s tím něco dělat. Žádám matku dívky o kontakt na ukrajinskou ambasádu v Praze,“ napsal šokovaný Perebyinys.

Že mě toto video šokovalo je slabé slovo. Ano, jsou to děti, ale co říkají, to slyší od dospělých. Je zřejmé, že ? přes veškerou podporu Ukrajině, ukrajinofobie v ČR dlouhodobě existuje. A mělo by se s tím něco dělat. Žádám matku dívky o kontakt na ukrposol.cz@gmail.com — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 7, 2023

Psali jsme: Zmíněn Okamura. A Romové z Ukrajiny. Rakušanovo vnitro nakouslo „extremismus“ MŠMT: Počty ukrajinských dětí ve školách se proti září téměř nezměnily „Ukrajinci za 1 Kč, Češi už za 300?“ Otázka, kterou to vypuklo Richterová (Piráti): Nenávist se zrcadlí, je nakažlivá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama