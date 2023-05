„Umělci, mluvte! Dezinformace!" Herec Krobot k politice

reklama

Úvodem Krobot hovořil o tom, kde je pro něj hranice mezi mystifikací a dezinformací, které jsou obrovským tématem dneška. „Měl jsem to vždy rád jako určitý test smyslu pro humor, třeba u některých lidí a u některých situacích a hodně mě to bavilo a hodně jsem to používal, ale poslední dobou hodně brzdím, protože doba nahrává dezinformacím a zneužíváním informací, takže bych řekl, že tu mystifikaci, ať už v práci, nebo v šatně v Dejvickém divadle to ustupuje do pozadí. Bohužel, je mi to líto," podotkl Krobot.

„Mám pocit, že vážnější témata nabývají na platnosti, jsou daleko důležitější v dnešní době, která je daleko víc dramatická... Ale zase to má tu výhodu, že některé blbosti vylézají na povrch, že některé hlouposti, které člověk určitou dobu toleroval, tak ho v tuto chvíli spíš trápí nebo dokážou naštvat," sdělil Krobot.

Hovořil i o tom, že pro něj jsou dezinformace a rozdělená společnost velkým a hodně zásadním tématem. „Myslím si, že se to netýká jenom České republiky, že to je vlastně taková celosvětová záležitost poslední doby. Jak lidí přibývá, jak se zvyšuje teplota a další a další věci, ten součet způsobuje, že vlastně je to určitý druh agresivity, která je mi velmi nepříjemná," sdělil Krobot.

Jak ji utlumovat, jak s ní pracovat? „Já si myslím, že je načase, aby lidi, kteří mají nějaké slovo, nebo jsou známí z obrazovky, že by měli být razantnější ve vystupování proti dezinformacím a dát jasně najevo, na které straně jsou, protože si myslím, že k té konfrontaci by mohlo dojít," dodal Krobot, který se domnívá, že herci i umělci by se k politice i ke společnosti vyjadřovat měli.

„Od dob národního obrození se na umělce a herce dalo, a na umělce obecně, víc než ve světě," řekl Krobot.

Krobot se následně vyjádřil také k tomu, zda jsou pro něj otázky dnešního světa srozumitelné, nebo zda se ztrácí. „Občas si dávám time out, občas vypínám, neměl bych, ale je toho tolik, některé obličeje vůbec nemusím a nevydržím je poslouchat, tak daleko to prostě došlo, a nemělo by to být, jenomže já bohužel vím, co řeknou. Je to jednak nuda, jednak mě to dráždí, takže to neposlouchám. Jména nepřiřadím, ale myslím si, že se dají domyslet," řekl.

„Vadí mi lidé, kteří tu agresivitu a tu konfrontaci rozdmýchávají a kteří prostě jsou ve svých postojích hloupě vyhranění," sdělil, že je to zejména z řad politiků a političek.

