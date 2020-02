„Umlčený“ Hilšer se ozval: Měl jsem možnost položit dotaz Lipovské, ale pak...

Zákonodárci dnes vyslýchali kandidátku na radní České televize, brněnskou ekonomku Hanu Lipovskou, jak by byla schopna se nezávisle chovat vůči exprezidentovi Václavu Klausovi či jak by se podle ní dalo v ČT uspořit. Vůči Lipovské už dříve vyjádřilo velké výhrady 19 senátorů v čele s Markem Hilšerem, který je silně rozladěn z toho, že mu nebylo nakonec umožněno položit Lipovské jedinou otázku. „Poslancům ANO se nelíbilo, na co se ptám,“ píše senátor k průběhu veřejného zasedání volebního výboru Poslanecké sněmovny.

Více než stovka kandidátů do Rady ČT a Rady Českého rozhlasu předstupuje postupně před zákonodárce. V Radě ČT bude třeba obsadit celkem šest postů a v Radě ČRo posty dva. Jednou z kandidátek na televizní radní je i brněnská ekonomka Hana Lipovská, donedávna spolupracující s Institutem Václava Klause. Právě kvůli jejím vazbám na exprezidenta Klause někteří členové horní komory velmi pochybují, že by Lipovská zodpovědně hájila nezávislost veřejnoprávní televize.

„Asi by bylo jednodušší říct, co všechno nejsem, když vezmu v úvahu, co jsem se o sobě v posledních deseti dnech dočetla,“ poznamenala hned na úvod. Její slova zprostředkoval server Lupa.cz. „Jsem národohospodář a zabývám se otázkou blahobytu České republiky. K tomu patří otázky demokracie a svobody. A potom nelze ignorovat ‚slona na naší zahrádce‘, média veřejné služby. Neumím posoudit, jestli vysílá dobré filmy nebo jaké jsou sportovní přenosy. Ale umím posoudit vztahy a jako ekonom je nejlépe umím poznat z peněžních toků,“ pokračovala.

Senátor za hnutí STAN David Smoljak pak položil otázku. „Platí ještě, že nerozumíte smyslu veřejnoprávních médií? Jak byste za takové situace kontrolovala veřejnou službu?“ vypálil v reakci na přiznání samotné Lipovské, že veřejnoprávní televizi nesleduje.

„Jako ekonom vnímám tři různé náplně termínu veřejnoprávnost. První vrstva je subjekt veřejného práva, druhá vrstva je používána ve smyslu vyživovaný televizními poplatky, a tam jako ekonom budu tvrdit, že máme prozkoumat všechny způsoby financování. A třetí vrstva je v zákoně, že úkolem ČT je poskytování veřejné služby. A s tím já nikdy v životě nebudu polemizovat,“ přislíbila.

Ale hodlá ČT kontrolovat. „A já jako ekonom se budu ptát – má tohle naplňovat subjekt státní, veřejnoprávní, soukromý, nebo jaký? Zajímá mě, která forma bude nejefektivnější pro hlavní cíl, tedy plnění veřejné služby,“ odvětila Lipovská.

Poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka se v tu chvíli Lipovské zastal a prohlásil, že Senátor Smoljak je vůči Lipovské ve střetu zájmů, protože veřejně podpořil jiného kandidáta – Heřmana Chromého.

Lipovské chtěl položit dotaz také senátor Marek Hilšer. Ale neuspěl. Položil totiž otázku pozdě a překročil určený časový limit.

„Senátor Marek Hilšer se snažil položit otázku kandidátce už po časovém limitu. Poslanci vyhlásili pětiminutovou přestávku poté, co ignoroval jejich žádosti, že mají na každého kandidáta vymezený časový limit,“ napsal k tomu server.

Hilšer se proto zpětně na sociální síti pustil do poslanců hnutí ANO za to, že mu záměrně nedali prostor Lipovskou konfrontovat svými otázkami. „Dnes jsem chtěl na veřejném zasedání volebního výboru PS položit otázku kandidátce do Rady České televize, zda může rozptýlit obavy, že nebude ve veřejnoprávní televizi hájit spíše obchodní zájmy soukromé televize Nova vlastněné finanční skupinou PPF. Přestože jsem na závěr dostal možnost se zeptat, nebylo mi umožněno otázku dokončit,“ píše ve svém facebookovém příspěvku senátor.

„Poslancům ANO se nelíbilo, na co se ptám. Pravděpodobně už věděli, jak otázka bude znít. Anebo se nepříjemné otázky už u nás nekladou. Ještě jsem nezažil situaci, kdy by člena Parlamentu nenechali dokončit svůj dotaz,“ uzavřel Hilšer.

V diskusi pod příspěvkem se však ve svém komentáři Jiří Putna zarazil nad tím, že si Hilšer stěžuje, že nemohl položit otázku, když „sám osobně s dalšími 18 odvážnými pány mínil Lipovské znemožnit kandidovat, protože měl o jejich názorech a motivacích jasno“. „To myslíte vážně?“ dodal Putna s údivem.

Senátor na jeho slova reagoval ve smyslu, že právě na základě jeho otázky mohla mít možnost posoudit situaci i sama veřejnost.

Přispěvatele do diskuse Lukašenka Kovaného zajímalo, jak by si Hilšer představoval, že Lipovská měla „obavy rozptýlit“. „I kdyby vám snesla modré z nebe, tak je to přece jedno, vždyť už máte dávno jasno. Teď ze sebe jen děláte oběť. Jste stále nechutnější...,“ napsal svůj názor.

„Anebo jste zkrátka nerespektoval vymezený časový limit, že ano? Nebuďte směšný už, kdybyste nám sem tu vaši otázku (proslov) aspoň napsal – pro pobavení,“ napsal ve své reakci senátorovi Lukáš Empower.

Jiní se postavili na Hilšerovu stranu. „Tak to je síla. Tuto osobu si snad bývalý prognosťák někdy v minulosti zmrazil a teď ji Klausův institut vytáhl. Její názorové založení nebo spíš přesvědčení a v neposlední řadě i image koresponduje se sedmdesátými léty. Je jasné, kdo ji do Rady ČT tlačí. Odporné,“ zhrozila se Lenka Rosolová.

Podobně kriticky to vidí i Irena Pohl Houkalová. „Ovšem to, že jste, Marku, nedostal prostor, je naprosto nehorázné. Jen to ovšem potvrzuje fakt, že složení Rad ČRo i ČT je definováno zcela politickými zájmy,“ myslí si.

