„Unii do p*dele!“ Fiala si „vytřel trenky“? V Plzni to vřelo

„Naši vládní a parlamentní představitelé si s naší ústavou vytírají trenýrky! Dost bylo sametu, jak bylo řečeno na nedávné demonstraci v Praze. Je třeba, aby se lidi přestali bát vlády. Je na čase, aby se vláda přestala bát lidí,“ uvedl moderátor v úvodu akce za bouřlivého potlesku přítomných. „My strach nemáme!!!“

Lumpové, šlengři, lotři… odpor!

Nechte nás žít!!!

„Až nám jednou řeknou, že máme nosit na hlavě nakálený nočník, budeme to dělat? Nebudeme!“ „Neee…“ řval dav. „Ale ten nakálenej nočník není tak zdravotně závadný jako ty roušky. Takže odmítejme roušky.“ A lidé na náměstí boj po boku skandovali „nechceme roušky“.

„Můj táta mi říká – jsem rád, že jsem starej, nechtěl bych se dožít, co vás mladší tady čeká. Je tu s námi, je mu přes osmdesát let a je zdravej! Štve mne, že tady zažívá ten brajgl – nechte důchodce žít! Nechte je dožít! Ale nejen je. Nechte nás žít!!!“ křičel moderátor.

Jak na covidfašity

Velitel národní domobrany Plzeňského kraje Daniel Šáb poděkoval „jednomu z prvních bojovníků proti covidfašismu – moje první poděkování míří do Srbska, aktuálně do Austrálie! Tenista Djoković. Doufám, že se stane inspirací pro další lidi, kteří jsou schopni ovlivnit zlo, které nám přichystali. Mezi české hrdiny patří velitel národní domobrany Marek Obrtel,“ představil dalšího mluvčího Šáb. „Slovo má velký hrdina doktor Marek Obrtel,“ konstatoval ještě moderátor a bývalý elitní voják a lékař v jedné osobě se ujal slova: „Plzeň se probudila! Jsem nejen bývalý voják a lékař, zúčastnil jsem se mnoha zahraničních misí, kde jsem poznal, o čem ten světový bordel vlastně je, a proto jsem z armády bohužel musel odejít, což mne velmi mrzelo… Denně se setkávám s tím, čemu se říká covidová mašinérie. My očkování neodmítáme z plezíru, my víme, proč to odmítáme. My víme, co se děje ve světě a u nás a jako lékaři to vidíme ve své praxi.“

„Přesto slyšíme od těch zrádců národů, jejichž jména si prosím pamatujme, protože budou důležitá, až půjdou do lochu, za to, co dělají,“ konstatoval za velikého potlesku Obrtel. „Jména tady nemusím vyjmenovávat – všechny ty Kupky, Vojtěchy, Hořejší a další zrádce známe. Nejenže to chtějí nacpat do nás, kteří máme rozum a můžeme se nějak bránit a rozhodovat se, ale chtějí to nacpat i do našich dětí, a to nesmíme dopustit!“ „Neeee, hanba!“ řvalo plzeňské náměstí.

„Krev očkovaných je nehezká a je to něco strašného a uvědomte si, že to uděláte v životě jen jednou a nemůžete to vzít zpátky. Nedejme naše děti! Za národní domobranu slibuji, že pokud se to nepovede normální cestou, tak musíme národ probudit a povede se to jinou cestou!“ varoval za potlesku přítomných Obrtel.

Konspirace rovná se pravda

Zdravotnice Anna Urbanová z tribuny zahřměla: „Co se před několika měsíci prohlašovalo jako konspirace, tak to se stalo pravdou. Všichni neprobuzení jedou v covid agendě. Mě jenom mrzí, že se najdou rodiče, kteří dají své děti očkovat proti takové věci, která dětem vůbec nijak nehrozí. Covid primárně necílí na dětskou a dorostovou populaci,“ vysvětlovala zdravotnice. „Pokud to děti dostanou, tak mají lehký průběh a vyrobí si dobrou imunitní dlouhodobou ochranu. Dospělí říkají, že se jim objevují modřiny, že se objevuje nečekané krvácení. Děti ve školách mají krvácení z nosu nebo častěji marodí. Když jsem si nastudovala obsah vakcín, tak jsem se zděsila a zjišťuji, že kolegové o tom nechtějí ani vědět, neexistuje žádná spolupráce a diskuse. A protože je nás pár zdravotníků, kteří v tomto boji pokračujeme, je třeba, abyste nás podpořili. My to sami nezmůžete. Vy protestujte nerouškováním, netestováním. Nyní už je to v podstatě zbytečné. Doufám, že společně se nám podaří tuto očkovací hydru zmáknout.“

Podle moderátora aktuálně nejznámější lékárnice u nás – Penelope Ciprichová – na to uvedla: „Chtějí tady něco zastřít, udělat, zničit celou zemi. Už vymýšlejí korespondenční hlasování. My je nenecháme. My se nedáme.“

„Ať pošlou unii do prdele,“ znělo od stánku s peticí na vystoupení z EU a na zákaz očkování.

Bojte se nás!

Další mluvčí byla Martina Koďousová, zdravotní sestra a voják z povolání. „Je nás mnohem víc. Je spousta vojáků, jsou jich stovky, kteří se nechtějí povinně nechat vakcinovat nebo podstoupit další a další dávky. U zdravých jedinců je to zbytečné. Vyhláška, která ukládá povinnost očkování, bude určitě zanedlouho už pro všechny a i pro děti.“ Náměstí opět bouřilo. Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26705 lidí

Věra Klouzová, pečovatelka, konstatovala z velké, profesionálně postavené tribuny: „Musíme svá práva hájit a odmítnout protiprávní jednání státu a zaměstnavatelů a říci jim jasné ne. Vyzývám všechny nespokojené, aby se sdružili do odborů, kde s podporou právníků jim řekneme ne. Máme právo na odpor! V České republice je právo na odpor výsledně zakotveno v Listině základních práv a svobod. Proto ignorujeme všechna nařízení a říkáme jasné ne povinnému očkování. Hlásíme se o svá práva, jsme svobodní lidé. Když máme v republice 13 000 pozitivně testovaných lidí, je třeba vědět, že na 10 000 obyvatel připadá 13 pozitivních, ale ne nemocných.“ Na to jí byl odpovědí potlesk a lichotivý řev davu. „Bojte se nemocných politiků! Buďte nekompromisní ke svým zaměstnavatelům i vládě, která nehájí zájmy lidí!“

David Tesař, podle moderátora další velký bojovník proti covidové totalitě, předal tisícihlavému davu své poselství: „Dělám to ne pro své koryto, ale pro své děti a svoji zemi! Svých dětí jsem se dopočítal, jsou dvě, ale svých neteří jsem se nemohl dopočítat, je jich celých 17 a za ně budu bojovat, dokud nepadnu nebo nezvítězíme!“

Žena, co se stará o dlouhodobě nemocné děti, pak uvedla svoji zkušenost: „Nebyla jsem ani den nemocná, protože žiju zdravě. Každý měsíc dávám krev a plazmu. Na transfuzi nám nikdy nedělali testy, ale krev berou moc rádi...“ konstatovala za smíchu přítomných.

Už není čas jednat v rukavičkách

Další host, Víťa Skalský zaburácel do mikrofonu: „Situace kolem očkování je tyranie. Demokracie je na sestupu a dostáváme se do těžké situace. Nikdo vás nebude brát v potaz. Odpor musí být tedy tvrdší. Hledejte učitele, kteří nutí vaše děti na očkování. Vaši vedoucí v práci se vás snaží omezovat. Vytvářejte seznamy těchto lidí a připomínejte jejich odpovědnost!“ povzbudil a nasměroval přítomné Skalský.

Ivan Sochor poněkud mírnil horké hlavy: „Musíme bojovat proti povinné vakcinaci. Je to strašné slovo a rád bych jej zrušil. Nejsem antivaxer. Nejsem ani proti očkování, ale to je každého naprosto soukromá věc. Nedělám rozdíly, ale jsem proti povinnému očkování. To je hrozné, povinně něco dělat, někam jít, povinně si to dát. To je zlo a ztráta naší svobody. Snadno se svoboda ztrácí, ale velice těžko se dostává zpátky. Velmi rychle o ni přicházíme, a proto si ji musíme udržet… Jsme v tom všichni společně, očkovaní i neočkovaní. Hledejme, co nás spojuje, jen společně jsme silnější a dokážeme porazit zlo. Aby naše generace měla svobodu. My za svobodu musíme bojovat!!!“ Plzeňské náměstí Republiky zabouřilo: „Svobodu!“

Vrahové v bílých pláštích

Luděk Danec přečetl příběh 78leté ženy, které po třetí dávce očkování zemřel syn. „Zavraždili jej nesmyslným očkováním Modernou. Šel na očkování proto, že byl učitel a chtěl jet s dětmi do Rakouska na lyže. Byl na očkování koncem prosince. Bohužel z ničeho nic padl a zemřel… Už v roce 2005 mluvil Bill Gates, který je také zainteresován ve firmě Pfizer, že svět je přelidněný. Naši politici sami nejsou očkováni anebo jen naoko. Lidem to nutí pod různými výhrůžkami. Vláda se má starat o lidi a ne jim ničit zdraví zbytečnými rouškami,“ konstatoval Danec.

Tomáš Ortel za obrovského potlesku auditoria zahovořil takto: „Neplivejte po těch, kteří se nechali očkovat, protože mediální masáž je tak silná a výhody jsou natolik výhodné. Můžete si dojít do restaurace, dokonce se i povozit na sjezdovce.“ Přerušil jej hurónských smích přítomných. „..nebo zaplavat si ve veřejných lázních. Výhody jsou dané a mnozí se jich prostě nechtějí vzdát. Strašně lidí se nechalo naočkovat nikoliv proto, že by měli strach z nemoci, ale z toho důvodu, aby mohli navštívit restauraci. Jsou i tací, kteří mají opravdu strach o svou imunitu, kterou mají možná nějak nahlodanou a mají z toho strach. A ten strach je proto, aby se masy lidí daly lépe ovládat. A to se děje. Vytvoří něco, že v rámci veřejného zdraví vás budou nutit.“

Žádnou segregaci nepřipustíme

A pokračoval: „My nebudeme hrát jen pro očkované. Raději jsme ukončili naši činnost, než abychom dělali takovouto segregaci,“ uvedl za potlesku fanoušků. „Kdyby volby mohly něco změnit, možná už by je zakázali. Až se lidé ze všech těch míst, kde se nyní schází, sejdou na tom určitém místě, tak bude to, co zmiňuji v jedné své skladbě – defenestrace!“ Odpovědí mu byl dlouhotrvající obrovský potlesk.

Zdravici pak také pronesla poslankyně a lídryně SPD v Plzeňském kraji Marie Pošarová.

