„Úplná kravina.“ Úspěšný podnikatel u Xavera rozsekl kauzu Čapí hnízdo i dotace

Jeden z jeho kolegů ho podle Xavera Veselého popsal jako „baťovský typ“. Řezáče to prý těší. Dodal, že to hlavní v podnikání jsou lidé, nikoliv software či technologie. A o lidi se podle něj musí pečovat, takže chce svým zaměstnancům vytvářet zázemí. Řezáč také sepsal šestero zásad pro svou firmu. Jsou jimi slušnost, mezi zaměstnanci i směrem k zákazníkovi, dále hrdost na to, že Gordic je česká firma, která něco dokázala. Do třetice pak optimismus. Podnikání podle něj nemůže být hnáno jen snahou dosáhnout zisk, ale podnikatel musí mít nějakou ideu a mít rád svou práci, což je čtvrtý bod. Pátým bodem je pak odpovědnost, a až šestý bod je odbornost, vlastní vzdělání. Anketa Udělal Michal Šmarda dobře, když ,,položil" stranickou nominaci na ministra kultury? Udělal dobře 17% Neudělal dobře 2% Už mě to téma nebaví, jděte s tím do háje 81% hlasovalo: 1767 lidí

„To vzdělání, vysokoškolské nebo středoškolské, je jenom pravděpodobnostní atribut. Čili to znamená, že kdo má vzdělání, má větší rozhled, ale to neznamená, že je chytřejší. Ale má větší šanci se rozhlídnout,“ řekl Řezáč a dodal, že zisk v jeho šesteru vůbec není. Nicméně podotknul, že si důležitost zisku uvědomuje spolu s tím, že hlavní motivací jeho zaměstnanců je uživit svou rodinu, což ostatně má jako motivaci také. Svůj žebříček pririt popsal jako „rodina, firma, stát“.

Rozhovořil se o tématu placení daní: „Víte, já jsem hrdej na to, že platím daně. Všichni by měli platit daně. A proto takový ty diskuze, jestli EET je špatně, nebo kontrolní hlášení, tak já říkám, jaký výjimky? Jako ano, myslím si, že je to dobré řešení, ještě lepší by podle mě bylo odstranit hotovost.“ Řezáč se naopak vyslovil proti dotacím, které prý křiví téměř všechny tržní segmenty a způsobují nerovnosti. Vadí mu i úlevy na daních. „Já nemám rád takové ty odskoky, paušály, odpustky, vratky, vůbec se děsím toho, že se dávají daňová přiznání, která jsou záporná, že to je nějaká sociálka.“ U menších podnikatelů, budiž, je to nějaká podpora, říká majitel Gordicu. Ale vadí mu, že díky těmto věcem neplatí daně i velcí podnikatelé.

„Se podívejte, jak vypadá průmysl v Jihlavě. Tam ty velký, řekl bych nadnárodní, mají mnoho odpustků z daní, Bosch a další, tak by mě zajímalo, jak oni platí daně, a aby nekonkurovali těm podnikům, které tam postupně mizí z toho průmyslu,“ pravil Řezáč a dodal, že firmy s odpustky na daních mohou zvedat mzdy a ostatní podniky pak nemohou konkurovat. „Ta daňová nerovnost je zásadním problémem, vadí,“ myslí si Řezáč. Placení daní by prý také mělo být co nejvíce lineární a vyslovil se pro rovnou daň, kterou chtěl zavést bývalý člen ODS Vlastimil Tlustý, když byl krátce ministrem financí. Svěřil se také, že nemá rád stravenky, které chce momentálně zrušit ministryně Schillerová. Fotogalerie: - GDELS - průmyslová tour

Jako další úskalí dotací popsal kontroly. Kvůli nim se prý obává si dotace vzít, protože pak kvůli nedodržení banalit může přijít kontrola a peníze vyžadovat zpátky. Dotkl se i často skloňovaného Čapího hnízda: „Mně to připadá úplně směšný. Kdo to kdy viděl, je to miliardová investice a byla tam dotace 50 milionů, úplná kravina. Ta je úplně směšná, v rámci toho díla. Ale je to pak nástroj šikany pana premiéra. Ale kohokoliv dalšího. Princip udělat úlevu a pak se klepat hrůzou, tak já si radši ji nevemu.“

Xaver Veselý pak téma odlehčil a zeptal se, zda by si Řezáč nechal udělat audit „genderové vyváženosti“. „Mně to připadá, s prominutím, úchylné. Ta vyváženost u nás je. My tam máme holky, kluky, programátory, programátorky. Teď nevím, jestli jsme víc starý, nebo mladý. Ale nemám to rád, toto. Podle mě je to nějaká umělá byznysová kauza nějakých právnických skupin, které neměly co dělat, tak si řekly, že vymyslí genderovou vyváženost a začnou se žalovat.“

V politice je prý příznivcem osvícené autokracie, ale je rád, že lidé mohou volit. Dodal, že stát by měl podporovat především mladé rodiny, následně důchodce a pak teprve „ty ostatní“. A pokud budou na tuto podporu přispívat všichni lineárně (tedy zřejmě stejným podílem), tak bude spokojený. „O to míň jsem rád, že za nás rozhoduje někdo jiný, který ani nemá zájem o nějaké české občany, už to bere jako nějakou komunitu. Evropskou unii beru... Já bych byl rád, kdyby byla kapitalistická. To je první závada, třeba se to někdy stane. Druhá věc je, že je vzdálená. Tedy jestli ti evropští politici vůbec mají nějaký zájem, aby se tu rozumně žilo a co si přejí čeští občané, to mi vadí,“ svěřil se Řezáč s názorem na Evropskou unii.

Zda se nakloníme lehce doleva či doprava je prý jedno, i když by uvítal spíše sklon vpravo. „Což samozřejmě, já napravo vidím nejvíc Babiše. Protože ty ostatní strany se holedbají, že jsou pravice, ale myslím, že pravicí nejsou. Obráceně musím říct, že komunisté jsou slušný politický střed,“ tvrdil se smíchem Řezáč.

