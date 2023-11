„Úplně nová forma totality!“ Farmaceutka sbírá informace a varuje. Co se chystá ke covidu?

Farmaceutka a podnikatelka Pynelopi Cimprichová varuje před přijetím pandemického zákona, který připravuje Světová zdravotnická organizace. Tento zákon podle ní přinese mnohem horší totalitu, než jaká u nás panovala před rokem 1989. „Úplně nová forma totality. Když všichni říkají, že totalita byla za minulého režimu, tak to byl úplně čajíček, to nebyla žádná totalita vzhledem k tomu, co chystají oni,“ tvrdí Cimprichová a varuje, že skupina kolem Billa Gatese stojící za WHO bude nařizovat celému světu povinná očkování jako na běžícím pásu. To vše, až skončí válka na Ukrajině, která sbírá mediální pozornost světa.

Cimprichová v rozhovoru pro Radio Universum popisuje, že pandemie covidu-19, respektive síly, které za ní stojí, nikam nezmizely, ale jen vyčkávají, až opadne zájem o válku na Ukrajině. „Covid-19 se nepřerušil, stále toto onemocnění trvá, nebo lépe řečeno, si určité síly přejí, aby stále trval, a jenom díky ´speciální vojenské operaci´ na Ukrajině se přerušil, a myslím, že se jenom čeká na to, až se tato ´speciální vojenská operace´ ukončí, a znovu začne – možná zase v nejhrubších podobách – jako byl původně,“ varuje Cimprichová.

Covid-19 pak podle ní opět dostane velký mediální prostor, na který tito lidé čekají. „WHO si totiž chce uzurpovat takovou moc – pracuje na pandemickém zákonu, který by všechny země světa sloučil pod jednu hlavičku WHO, a všichni by museli poslouchat. V této chvíli vyhlašujeme pandemii tak, že všechny státy uzavírají hranice, může se samozřejmě vozit jenom zboží, ale jinak lidi vůbec ne, musejí mít roušky, musejí se nechat očkovat nějakou látkou, kterou třeba nemáme prozkoumanou – ale to vůbec nevadí, my jsme to nařídili, a to takto bude,“ tvrdí Cimprichová, co se chystá.

Pandemický zákon je podle ní zcela nová totalita, jaká tu ještě nebyla. „Úplně nová forma totality. Když všichni říkají, že totalita byla za minulého režimu, tak to byl úplně čajíček, to nebyla žádná totalita vzhledem k tomu, co chystají oni,“ říká Cimprichová, která WHO nazývá Světovou pekelnou organizací (World Hellish Organization). „To vůbec není organizace, kde bychom měli být. Na základě čeho? Vždyť ona je vlastněna z podstatné většiny soukromými společnostmi, zejména vakcinologickými a farmaceutickými společnostmi v čele s Billem Gatesem, a všichni tito chtějí, aby se vakcinovalo, vakcinovalo a stále vakcinovalo. Ale to, co se dneska děje, už není vakcinace, ale genocida,“ má jasno Cimprichová.

Vakcíny totiž podle ní nebyly absolutně dostatečně prověřené a jejich vedlejší účinky byly ve veřejném prostoru marginalizovány. „Začala se nám tady doporučovat látka, o které všichni víme, že je experimentální, o které všichni víme, že neznáme dlouhodobé dopady, že se testovala na lidech dva tři měsíce a potom se celoplošně aplikovala. A navíc víme, že se tam netestovaly různé věci. A uvědomme si, že při studiích jsou většinou zdraví pacienti, kteří se podrobují tomuto očkování, a najednou jsme zjistili, že nejohroženější je riziková skupina, a té se má tahle látka aplikovat? A jak to věděli? Jak věděli, že tyto genové injekce jim prospějí, když to nestudovali přímo u těchto onemocnění?“ ptá se farmaceutka.

Existují prý studie, které upozorňují na fakt, že vakcíny ve skutečnosti obsahovaly látky, o kterých se veřejně nesmělo mluvit. Média byla v tomto podle ní cenzurovaná, a to jak o názory odborníků, tak veřejně známých lidí, kteří na problémy vakcín upozorňovali.

„Podívejte se, jaká jsou dneska všechna média – jestli chcete něco říct, něco slušného říct, tak se stejně ani do médií nedostanete. Prostě je tomu bráněno. Já se pamatuji, omlouvám se, že to zase řeknu – jak říkáte, že jdu hodně natvrdo –, ale viděla jsem video s paní Martou Kubišovou, jak mluvila o Haničce Zagorové – obě úplně úžasné umělkyně – a jak říkala, že vlastně odešla z toho důvodu, že ji poškodilo očkování a že ona se také necítí dobře. A okamžitě byl rozhovor ukončen. Nicméně toto video samozřejmě kolovalo po sítích,“ upozorňuje Cimprichová.

Přitom je podle ní zřejmé, že se od doby plošné vakcinace zvýšila nemocnost a úmrtí lidí. „Takže je otázka, když vidíme dneska náhlá úmrtí mladých lidí, opravdu mladých, kde nám klesají sportovci, když sportují, z čeho to asi mají? Mají to jenom tak? Z ničeho nic? Najednou? Ze dne na den? Vlastně se od doby očkování zkazila nemocnost,“ říká Cimprichová.

O nežádoucích účincích se přitom dobře vědělo, jejich dokumentaci si vedla i Evropská léková agentura. „Minulý rok jsem si z EMA vytáhla hlášené nežádoucí účinky, a už na začátku loňského roku tam byly miliony nežádoucích účinků. A zarazila mě tam hlavně jedna věc, že tam byly nežádoucí účinky, i co se týče smrti, abnormality narozených dětí nebo poškození plodu, čili že se narodilo, nebo se nenarodilo poškozené a mrtvé dítě,“ tvrdí Cimprichová.

Dnes se ale očkovaní pacienti už dále nesledují, což je podle Cimprichové velká chyba. „Bohužel to nevidím. Protože kdyby tento zájem byl, tak by se opravdu museli pídit u každého naaplikovaného člověka, který obdržel tuto genovou injekci, jak to dopadlo. A neměla jsem pocit, že by to řešili – ani u těhotných, ani u malých dětí –, že by se to nějakým způsobem dalece sledovalo. Dokonce nejhorší na tom je, že když dneska jdete do nemocnice a vidíte, že tam přijde mladý člověk, který má infarkt, embolii, tak už se vůbec těchto lidí neptají, jestli byli očkováni, a kolikrát. Nikoho to nezajímá,“ dodává Cimprichová, že by měly vznikat retrospektivní studie, které by vliv vakcín proti covidu-19 řádně prozkoumaly.

