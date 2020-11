„Ústav nezávislé žurnalistiky“ opět v akci. Teď už ne jen Xaver. Hrozí soud

reklama

Neumann tvrdí, že vedení veřejnoprávního rozhlasu „vyštvalo“ investigativního novináře Janka Kroupu a stěžuje si na „angažmá vesměs tuctového moderátora Lubomíra Veselého zvaného též Xaver“. „Jeho hlavní předností je servilita vůči mocným a fakt, že je oblíbencem Miloše Zemana, Andreje Babiše či Václava Klause mladšího,“ sčítá Neumann a kritiku obrací i vůči spolupráci s Alexandrou Mynářovou, manželkou hradního kancléře.



Veselého však ještě srovnal i s dalšími pracovníky ČT: „Tuctový moderátor Veselý získal exkluzivní prostor každý všední den na všech regionálních stanicích ČRo. A to přesto, že jeho každodenní tlachání se známými lidmi nemá s českými a moravskými regiony nic společného. Nicméně pro Zavoralovo vedení ČRo se stal průkopníkem nového moderátorského stylu – kritici mu říkají ‚držák mikrofonu‘. Takoví lidé – na rozdíl od Moravce, Nory Fridrichové, Jakuba Železného či Marka Wollnera – totiž svým šéfům nepřidělávají problémy s politickou a byznysovou věrchuškou. Právě naopak!“

Český rozhlas pak Neumann srovnal s Českou televizí: „Ten rozdíl bije do očí již delší dobu. Ať udělají Česká televize, její ředitel Petr Dvořák či nejvýraznější tváře veřejnoprávní obrazovky cokoliv, slíznou to od vládních politiků či z Hradu se vší parádou. Stejně tak od jejich ‚prodloužených paží‘, tedy jimi protlačených lidí v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání či v Radě České televize. Naproti tomu Český rozhlas vedený René Zavoralem se v přízni mocných doslova hřeje a členové Rady ČRo se rozplývají nad způsobem, jakým veřejnoprávní rádio vede.“ Doplnil naštvání nad tím, že zatímco Zavoralovi byl zvýšen plat, tak byl řediteli ČT zmenšen roční bonus na pouhý milion a šest set tisíc.



Po zveřejnění článku se proti jeho znění obrátil ředitel Českého rozhlasu René Zavoral prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Hošny.



„Zavoralův text pravidla slušné polemiky nesplňuje, mimo jiné proto, že se vymezuje vůči tvrzením, které si ředitel Zavoral do textu spíše projektuje, než že by v komentáři Ondřeje Neumanna byla takto obsažena,“ tvrdí dále.



A neodpustil si ani dodatek: „Úvodní odstavec, v němž Zavoral hrozí právními kroky a opakovaně osočuje autora i redakci ze lži, považuje redakce sice za zcela irelevantní, podobně jako závěr jeho ‚prohlášení‘, publikujeme jej ale celé, v podobě, jak k nám dorazilo: jako dokument doby a náhled do myšlení a argumentace generálního ředitele prestižní instituce.“



Podle ředitele Českého rozhlasu jeho veřejnoprávní instituce plní svou roli média veřejné služby dobře a řídí se plně zákonem o ČRo, Kodexem ČRo a zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání. „Vysílání ČRo je zcela nezávislé. Ondřej Neumann neuvádí jediný důkaz toho, že by vysílání ČRo porušovalo tato pravidla,“ upozorňuje Zavoral, s tím, že Neumann neodkazuje na žádný zdroj či podklad svých tvrzení.



„Ondřej Neumann často a rád používá slovo ‚normalizace‘. Normalizace, tedy období po srpnu 1968, spočívala v postupném odstavení politického vedení, ve stranických čistkách, v likvidaci vybraných společenských struktur a v drastických represích včetně obnovení cenzury. Pokud pan Neumann aplikuje termín ‚normalizace‘ na Český rozhlas, je takové tvrzení zcela nepravdivé a znevažuje a poškozuje tím jméno ČRo jako instituce i práci všech jeho zaměstnanců, kteří tvoří zcela svobodně a zodpovědně; jejich práci nikdo neovlivňuje, nikdo je za jejich názory nepronásleduje,“ pokračuje Zavoral v reakci.



Odmítl též, že by byl „vyštván“ Janek Kroupa. Ten, dle ředitele, odešel na vlastní žádost a netýkalo se to sporu s ním. „Pan Neumann také ‚zapomněl‘ zmínit, že odvysílanými příspěvky a pořady Janka Kroupy na téma hospodaření Agrofertu se následně zabývala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako orgán dohlížející na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, a Prohlášení Generálního ředitele ČRo, a konstatovala porušení § 31 odst. 3 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Abych se držel vyjádření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, porušení objektivity a vyváženosti shledávala Rada v tom, že daná problematika byla prezentována jednostranně bez konfrontace s názory a stanovisky odborníků a posluchačům nebyl nabídnut vyvážený pohled na dané téma,“ doplnil.



Co se týče moderátora Lubomíra Veselého, tak ten prý sklízí pozitivní reakce ze strany posluchačů regionálních stanic ČRo, což má dokládat i aktuální evaluační výzkum z října.

„Srovnávat Václava Moravce s Lubomírem Veselým je tak zcela zavádějící. Zatímco Václav Moravec připravuje politický diskusní pořad, Lubomír Veselý moderuje lifestylový zábavný formát pro posluchače regionálních stanic ČRo,“ napsal dále Neumannovi, který ve svém textu srovnával působení Moravce na ČT a Veselého na ČRo.



Záležitost pak Zavoral uzavřel, že „článek pana Neumanna se zcela vymyká standardním principům novinářské práce a profesionality“. „Lze z něj dovodit, že cílem textu bylo dehonestovat Český rozhlas i mě osobně. Ostatně tento záměr se zdá být pojítkem většiny článků, které se na serveru Hlídací pes týkají mé osoby či mých aktivit coby generálního ředitele ČRo,“ shledává Zavoral.

Odpověď na Zavoralův vzkaz na sebe nenechala dlouho čekat – Neumann prostřednictvím svého twitterového účtu zareagoval: „Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se do mě pustil hlava nehlava. Po dnešku je jasné, že jeden z nás je lhář a normalizátor. Na avizovaný soud se samozřejmě těším...“



Připojil se Zavoral; co jej zaskočilo, byl úvod k jeho reakci: „Dobrý večer, uveřejnit mou reakci, aniž byste před ni předřadili vaši nápovědu čtenářům, jak mou reakci chápat a jak je nasměrovat tím správným směrem, nešlo, že? Chápu a rozumím...“

Dobrý večer, uveřejnit mou reakci, aniž byste před ni předřadili vaši nápovědu čtenářům, jak mou reakci chápat a jak je nasměrovat tím správným směrem, nešlo, že? Chápu a rozumím ... — Rene Zavoral (@ReneZavoral) November 20, 2020

Připomeňme, že takzvaný „Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.“ se již v minulosti dostal do veřejného povědomí právě ve spojení s radním České televize a moderátorem Lubošem Xaverem Veselým. Ten odhalil, že Neumannova neziskovka sídlí v chatové oblasti a jde o polorozbořenou chalupu skrytou v hlubokém houští.



O to větším překvapením pak je, že tento „Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.“ s jediným zaměstnancem za rok 2017 vykázal náklady 550 tisíc ročně. A kde se tyto peníze vzaly? Mezi dárci je Open Society Foundations amerického miliardáře George Sorose. Vůbec největším dárcem je Nadační fond Českých průmyslníků.



