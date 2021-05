„Už budu mlčet.“ Jan Kraus v TV uhranul poselstvím

reklama

Anketa Má ministr Arenberger skončit? Ano 67% Ne 16% Nevím / Je mi to jedno 17% hlasovalo: 895 lidí

„Dívám se na světový. Na světový je důležitý se dívat, protože sem se dostanou někdy s dvoudenním zpožděním. Přečtu si zprávu na nějakém webu světových novin. Druhý den, ta samá zpráva na stejném webu píše, že ta zpráva, co byla včera, není pravda. A za dva dny se ji tady dočtu jako novou zprávu. Na to, že už neplatí, na to se už nedostanou, protože ona mezitím zestárne. Takže s tím velmi opatrně,“ poučoval své publikum moderátor.

A dostal se do finále. „Všichni všechno vědí. Všichni se ke všemu vyjadřují. Takže když proběhne cokoliv, světový konflikt nebo přírodní katastrofa, všichni začnou říkat, kdo to zavinil, proč to je, co bysme měli dělat,“ konstatoval s nepřímou narážkou na politiky a sociální média.

„Beze mě. Já se k ničemu takhle vyjadřovat nebudu. Já jsem to léta dělal, když všichni byli zticha. A teďka všichni mluví, tak já budu zticha,“ prohlásil moderátor.

„Dřív bylo, že člověk jako já, který pracuje v televizi, tak je veřejně známá osoba, všichni nebo hodně lidí ho znalo. To jste teď vy taky. Nejste tak na první dobrou, ale je to chvilka googlení a hned vím, co jste zač. Stačí mi vaše fotka. A hned vím, co jste studovali, kde jste byli na dovolené, děti, všechno. Všichni jste veřejné osoby. Přeju vám to,“ dodal ještě ve spojitosti s tím, jak se všichni ke všemu vyjadřují.

Fotogalerie: - Na podporu Izraele

Že se Kraus veřejně a politicky vyjadřuje už nějaký pátek je všeobecně známo. Na přelomu tisíciletí, kdy proběhla takzvaná televizní krize, jinak též nazývaná „spacáková revoluce“, byl mluvčím iniciativy Česká televize – věc veřejná. Její podpisovou akci k 2. lednu 2001 podepsalo přes 120 tisíc lidí.

Z nedávnější historie, v roce 2016 prezident Miloš Zeman odmítl udělit státní vyznamenání Jiřímu Bradymu, přeživšímu z koncentračního tábora a příbuznému ministra kultury Daniela Hermana. V Show Jana Krause pak proběhla série krátkých poselství k výročí svátku ustanovení republiky a pozval více než 40 osobností, mezi nimi Jana Rumla, Michaela Kocába, Táňu Fischerovou, Helenu Třeštíkovou či Báru Štěpánovou. A nejeden z hostů se do Zemana za neudělení vyznamenání trefoval.

Bývalý senátor Jan Ruml kupříkladu navrhoval, aby se senátoři a poslanci usnesli, že prezident Zeman není ze závažných důvodů schopen vykonávat svoji funkci podle paragrafu 66 ústavy. Aktivistka a herečka Táňa Fischerová mínila, že nejvyšší představitelé dělají z Česka gubernii Číny a Zeman se chová jako gubernátor. „Co je nejvyšší meta? Když mentál nedá metál,“ přednesl frontman kapely Tap Tap Šimon Ornest.

Psali jsme: Jan Kraus zavelel. A začala akce proti Zemanovi. Byla z toho polízanice

Anketa Považujete Srby za bratrský národ? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 7458 lidí

„Vy jste vlastně udělali zpátky to, co bylo. Poté, co ti voliči vším, co dali najevo, že by chtěli změnu, dokonce tady pan Dienstbier deklaroval, že ať je ČSSD v opozici nebo ať je ODS v opozici, že to takhle už nepůjde, na základě toho byl zvolen tím lídrem, a pak to skončí tím, že nám slavnostně oznámíte, že bude to, co bylo. A teď nám všichni říkáte: Uvidíte, jak to bude jiný,“ stěžoval si moderátor.

„Nedávno jste mi lezli do zadku,“ popsal volební kampaň. „Nedávno jste nám slibovali hory doly a teď nám vysvětlujete, že jsme popletený,“ dodal.

Psali jsme: Tehdy Jan Kraus narazil: Dělal politiku a řekli, že je zvíře. Které?

Ohledně své politické angažovanosti se Kraus pohádal i s moderátorkou Barborou Tachecí a odkráčel ze studia s jejím diktafonem. Tachecí totiž řekla, že volil ČSSD, když ji vedl Jiří Paroubek. „Nevím, jak jste na to přišla, lžete. Jednou jsem volil do Senátu, jinak k volbám nechodím,“ řekl Kraus s tím, že volit je stejně bezcenné a nechce si ke stranám vypěstovat nějaký vztah.

V rozhovoru se později vzájemně obvinili ze lži a Kraus už toho měl dost. „Zase kecáte ty vaše blbosti. Vy jste řekla, že volím sociální demokracii, to je kravina, tohle si vezmu a jdu,“ odepnul si mikrofon a zmizel i s diktafonem, který patřil moderátorce.

Psali jsme: Kecáte blbosti a lžete! Jan Kraus tentokrát už odešel ze studia. Stačila jedna věta

Psali jsme: Krvavý nos budete mít! Lipovská a Xavere, třeste se. Po včerejšku nový nepřítel Fischer, Láska a spol chtějí bojkot olympiádě v Číně. Senát se mění v Ústřední výbor KSČ, reagovala šéfka Trikolóry Slonková má svědka proti Faltýnkovi: Tyhle projekty potřebujeme, pane řediteli Holčička omdlela v roušce, vládu to nezajímá. Respirátory? Silné odhalení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.