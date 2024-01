„Už bych zvolil jinou formu.“ Rakušan odpískal pytel na Putina. Ale stejně mu nevěří

reklama

Vít Rakušan si v Karviné mohl prohlédnout sám sebe v pytli na mrtvoly. Co na to říkal?

„V reakci na Putina v pytli na mrtvoly, kterého jsem předloni nechal vyvěsit na budově ministerstva, jsem v Karviné dostal pytel se svou fotkou a dotazem, zda nezpytuji svědomí. Určitě ho zpytuju. Je hranice mezi tím, co si člověk může dovolit jako občan a co jako ministr. A jestli je správné k tomu využít oficiální instituci. Tohle propojení politiky s aktivismem jsem při vyvěšování zažil poprvé a necítil jsem se v něm úplně nejlíp. Jako symbol mi to ale v danou chvíli přišlo správné, protože Putin se svým režimem je vrah malých dětí a žen na Ukrajině. Nesmíme to popírat a musíme to dávat najevo. S odstupem času bych už k tomu ale zvolil jinou formu,“ napsal ministr na sociální síti X.

A rozpoutal tím debatu.

Novinář Jakub Zelenka popsal, v čem vidí hlavní problém.

„Problém je hlavně v tom, že to vyznívalo jako volání po trestu smrti, který prostě v EU nepraktikujeme. Když jsem byl v Pobaltí, tak tyhle symboly často znázorňovaly soud či Putina ve vězení a přišlo mi to víc trefné,“ poznamenal Zelenka.

Publicistka Kateřina Dostálová Rakušanovi sdělila, že nepochopil zásadní moment v celé této kauze.

„Pane ministře, vy jste nepochopil to zásadní. Udělal jste to v den našeho státního svátku a pověsil vedle české vlajky. Pokud vy vzpomínáte své předky, tak my všichni je máme taky. Je to neodpustitelné,“ zdůraznila.

Ozvali se i zástupci levicové koalice STAČILO! v čele s komunisty, která míří do voleb do Evropského parlamentu.

„Pane ministře, my víme, že voliče nepovažujete za příliš bystré, ale aby někdo uvěřil tomuto vašemu náhlému procitnutí a kompletnímu politickému obratu ze dne na den, to by opravdu musel být ducha mdlého. Pozdravujeme vaše markeťáky,“ zaznělo od koalice v čele s komunisty.

Ale ministr si trval na tom, že ani ve vztahu k plakátu s Putinem svůj názor nemění.

„Na postoji k podstatě věci neměním nic. Ani tváří v tvář rozezlené hospodě,“ zdůraznil. Zároveň trval na tom, že cesty za voliči považuje za důležité.

Psali jsme: Nadávky do lůzy? Lidi nezapomínají. Najdou si, jak to vládě oplatit Komu Fiala slouží? Podnikatel to není, těm lhal. Konečná odhalila „Je to tam!“ Korespondenční volba prošla Sněmovnou do dalšího čtení. Rakušan jásá Takto jste mohli ochránit fakultu. Šlachtova Přísaha a další údajné selhání Policie ČR

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE